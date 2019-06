Negociación. Los equipos de Hacienda y de Educación y los alfiles de UDAP, UDA y AMET y sellaron el acuerdo.

Tal como habían adelantado, los funcionarios del Ministerio de Hacienda adelantaron parte del segundo tramo del aumento salarial para todos los estatales. Fue un 4,2 por ciento, que se suma al 15 que ya venían percibiendo los agentes públicos, por lo que cobrarán con la liquidación de julio un total de 19,2 por ciento. La cifra que se incorporó representa un desembolso extra de unos 70 millones de pesos a los 1.900 millones que se les venía pagando a los 42 mil trabajadores de la administración gubernamental. El cronograma estipula que el incremento se irá al 22 por ciento en agosto y al 27 en octubre. En ese último punto, en el Ejecutivo también decidieron adelantar el 5 por ciento que estaba previsto para noviembre. No obstante, en los gremios calculan que la inflación superará el 27 por ciento en septiembre, por lo que, de darse, se disparará la cláusula gatillo, el mecanismo que equipara la suba de los sueldos con el crecimiento del índice de precios y que garantizó por tercer año consecutivo la gestión uñaquista.



La movida se confirmó ayer en la reunión que tuvieron los ministros de Hacienda, Roberto Gattoni, y de Educación, Felipe De los Ríos, con los líderes sindicales docentes: Luis Lucero, de UDAP; Roberto Rosa, de UDA, y Daniel Quiroga, de AMET. Si bien la paritaria y el acuerdo fue con los docentes, la medida se instrumentará para todos los agentes. Los gremialistas habían pedido el adelanto del segundo tramo del 7 por ciento, pero Gattoni había señalado que era imposible trasladar la totalidad debido a la caída de la recaudación nacional que impacta en los recursos locales. No obstante, había asegurado que iba a haber un esfuerzo, el cual quedó plasmado con el adelanto del 4,2 por ciento. El titular de la cartera económica explicó que implementar esa cifra, que se agrega al 15 por ciento que venían cobrando los estatales, fue para equipararla con el nivel de inflación acumulada a mayo, que fue justamente del 19,2 por ciento. "La idea fue, por lo menos, ponernos a tono con la inflación conocida. Es un esfuerzo que hace la provincia y los gremios lo entendieron", remarcó el funcionario. De hecho, el sector público, a diferencia de las distintas ramas del ámbito privado, es el único que ha logrado la cobertura de la cláusula gatillo, la cual garantiza que sus sueldos no queden desfasados ante el crecimiento inflacionario.



En abril, los alfiles de Gobierno y los de UDAP, UDA y AMET acordaron un aumento salarial en tres veces: 15 por ciento a partir de marzo, al que se le sumaba un 7 desde agosto y un 5 por ciento en noviembre. Si bien hubo un OK, las bases de UDAP y AMET rechazaron la propuesta y se llegó al compromiso entre las partes de revisar el avance de la inflación en junio para analizar la posibilidad de adelantar los tramos. El incremento del índice de precios acumulado a mayo llegó al 19,2 por ciento, por lo que el primer tramo salarial quedó desfasado y motivó el reclamo de los sindicalistas. Sólo el 4,2 por ciento representa una erogación extra de unos 70 millones de pesos para el Estado, mientras que el 2,8 que se sumará en agosto significarán otros 45 millones de pesos, revelaron en el Ministerio de Hacienda.



Luego de la medida oficial se verá cómo es el comportamiento de los otros poderes del Estado, al igual que en los municipios (Ver recuadro).

Impacto gremial

LUIS LUCERO - Secretario General de UDAP

"Hemos quedado en un punto de equilibrio. De acuerdo a datos estimativos, a partir de septiembre comenzaría a aplicarse la cláusula gatillo por el crecimiento de la inflación. Siempre estamos preocupados por el salario".

ROBERTO ROSA - Secretario General de UDA

"Es importante en el sector docente porque se actualizan los básicos de todos los cargos del escalafón y que aumente la hora cátedra de nivel medio y superior. Lo más importante es la vigencia de la cláusula gatillo".

DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET

"Estuvimos analizando la curva que está haciendo la inflación, que de enero a mayo llegó al 19,2 por ciento. El Gobierno explicó el problema de recaudación a nivel nacional. Hemos llegado a un acuerdo".

Legislativo, Judicial y los municipios

Tanto el Poder Legislativo como el Judicial aplicaron el mismo aumento salarial que el Ejecutivo. Es decir, fue del 27 por ciento en tres tramos: 15 por ciento desde marzo, más un siete por ciento en agosto y cinco por ciento en noviembre. Además, estará presente la cláusula gatillo. Tras la medida del Gobierno, se verá si replican los adelantos de los tramos.



El panorama en los municipios suele ser distinto. Hay jefes comunales que replican la misma oferta que el Gobierno mientras que otros otorgan aumentos superiores. Este año, Rivadavia había hecho punta entre los acuerdos y fijó un aumento del 30 por ciento en dos tramos con cláusula gatillo, la herramienta que actualiza el porcentaje si hay una escalada de la inflación por arriba de lo pautado. La otra comuna que estuvo en el lote de las primeras fue Capital, que otorgó un 28 por ciento en tres partes con cláusula gatillo. Ahora se verá cómo actúan los intendentes en cada caso.