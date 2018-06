Dentro del mapa nacional, San Juan cuenta con dos juzgados federales, de los cuales, uno está en manos de Leopoldo Rago Gallo, quien se encarga de la investigación de las causas penales, como los delitos de lesa humanidad, evasión impositiva y el narcotráfico. Ante este último flagelo, la gestión macrista anunció un plan para la creación de más tribunales de primera instancia para la lucha contra la venta de droga y en San Juan, en principio, se pondrá en marcha uno más. Frente a ese escenario, el magistrado destacó que es "bienvenido" un nuevo juzgado para combatir a los traficantes, aunque resaltó que también es importante la recuperación del adicto. En ese marco, dijo que el actual Gobierno nacional ha puesto énfasis en la lucha contra los traficantes. Por otro lado, se mostró a favor del proyecto uñaquista de que el narcomenudeo pase a la órbita de la Justicia provincial.



- ¿Qué opina del proyecto nacional para sumar un juzgado federal con competencia exclusiva en narcotráfico?



- No es sólo en San Juan, ya que es una política en todo el país. Este Gobierno ha tomado conciencia de que se tiene que luchar contra el narcotráfico, situación que, me parece, no era tomada con la debida responsabilidad en tiempos anteriores. Los logros que se han obtenido son muy importantes en cuanto a la cantidad de kilos que se han secuestrado de cocaína, marihuana. Es decir, nos sacamos un poco la careta de decir que Argentina es un país de tránsito, que no se consumía droga. Este país no es de tránsito, se consume droga y mucha. Y en San Juan se consume la misma droga que en cualquier lugar del país, en proporción a la cantidad de habitantes.



- Mencionó que en tiempos anteriores no se le daba la debida responsabilidad...



- Lo que quiero decir es que hoy ha quedado evidenciado que el Gobierno nacional actual ha puesto especial énfasis en este tema. Hoy hablamos de narcotráfico y hace unos años atrás no, se decía que era de paso. Son diferentes las posturas, sin perjuicio de que acá siempre hemos trabajado con la realidad y la prueba está en la cantidad de causas que se han tramitando. Cuando llegué a este juzgado, hace 25 años, había cuatro causas de droga. Hoy superan las cuatro mil o cinco mil causas. Cuesta mucho la investigación porque la droga se disemina de una manera rápida y viene lo que se llama el narcomenudeo. Nos cuesta mucho llegar a quienes manejan la droga en San Juan en cantidades importantes. No obstante, hemos tenido procedimientos muy importantes. Incluso estoy en condiciones de decir que la persona que maneja la mayor cantidad de droga en la provincia está detenida por dos causas penales trabajadas en este tribunal.



- Entonces, ¿en la gestión kirchnerista no se trabajó como en la actual?



- Sí puedo decir que hay una visión distinta.



- ¿Mejor?



- No hay una visión que sea mejor o peor sino realista.



- ¿Considera que antes se tapaba la realidad?



- No sé si se tapaba. Este gobierno tiene una visión realista sobre el narcotráfico, de qué es lo que pasa en el país. Entonces hay una visión que se compadece con los actos que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad, en los que se han incrementado sensiblemente los secuestros de droga en el país.



- ¿Percibe que el Gobierno Nacional da más recursos?



- A partir de tener una visión más realista de cómo es la cosa, se ataca con mayor énfasis. Sin perjuicio de que se está trabajando en el Norte sobre todo, con más profundidad. Este tema de la creación de los juzgados viene a compatibilizar esta realidad que es la que estamos hablando, de que cada vez hay más droga.



- Volviendo a la creación de otro juzgado federal, entonces es necesaria...



- Siempre es necesaria la creación de otro juzgado, porque hay uno solo con competencia penal. Otro vendría a coadyuvar para que se obtengan mayores resultados en la lucha contra este flagelo. Pero esto tiene que venir acompañado de más elementos para las fuerzas de seguridad porque no se trata de un problema de cantidad de juzgados, de jueces o de resoluciones judiciales, sino de un problema de llevar adelante las investigaciones. En este momento trabaja muy bien Drogas Ilegales de la Policía local, la Policía Federal, tanto la Delegación como la Regional, y Gendarmería. Pero hace falta proveerle de mayores elementos para que puedan profundizar y llevar mayor cantidad de trabajo, porque tienen sus limitaciones dada la cantidad de gente que tiene abocada a esta temática. Porque, por ejemplo, la Policía Federal atiende otras temáticas. Se han hecho cosas muy importantes, como secuestros de gran cantidad de droga, hay gente procesada. En el Servicio Penitenciario están detenidas las personas que manejan la droga en San Juan.



- ¿Qué cosas les hacen falta a las fuerzas de seguridad?



- Lo que pasa es que nunca hay un límite en la investigación. Podemos tener varias vías, pero si contamos con más personas podemos tener más.



- ¿Más tecnología también?



- La tecnología está vinculada con todo esto. La misma necesidad de las escuchas, las respuestas con las escuchas. Por ejemplo, hoy se hace muy difícil tener una escucha directa. A veces tenemos escuchas de algo que pasó hace 24, 48 o 72 horas. Las escuchas directas, a veces, no se pueden lograr porque no da a basto el organismo que está llevando a cabo ese procedimiento. Todo eso hace al resultado de una investigación.



- ¿Cuánto se ha incrementado la cantidad de causas y el consumo de droga?



- Eso se viene incrementando año tras año y cada vez más.



- ¿Cuál es la droga que más se consume en San Juan?



- Lo que más se consume es marihuana. Después viene la cocaína. Con drogas sintéticas se han hecho procedimientos muy importantes, pero es menor.



- ¿Por dónde ingresa la droga en San Juan?



- Generalmente ingresa por Mendoza.



- ¿Y desde Chile?



- Tenemos pocos procedimientos de droga que ingresa por Chile.



- El Gobierno sanjuanino está trabajando en un proyecto de desfederalización de la lucha contra la droga, para que las causas del llamado narcomenudeo quede bajo la investigación de la Policía y la Justicia local. ¿Está de acuerdo?



- Sí. No conozco el proyecto, pero seguro que será importante. Habrá que ver cómo es y cómo se deslindan las competencias para que no exista ninguna superposición o posibilidad de que se entorpezca el trabajo de ambas partes. Acá el objetivo es tener mayores resultados. Sería muy buen aporte que la Justicia ordinaria se haga cargo de ese tipo de comercio de droga. Así, la actividad federal tendrá a cargo la investigación de las causas importantes de narcotráfico.



- ¿El sistema funciona en las provincias donde se ha desfederalizado el narcomenudeo?



- Sí. Lo que pasa es que en el narcomenudeo hay que diferenciar lo que es para consumo personal. Si bien no es que esté despenalizada la conducta, existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se aplica en este cuadro, por lo que la tenencia para consumo, en principio, no sería delito. De manera tal que hay muchos procedimientos que se llevan a cabo en los que dada la cantidad que se le secuestra a la persona, evidentemente es para consumo personal.



- ¿Se han incrementado las causas con detenidos con droga que sería para consumo personal?



- Sí. Porque cada vez se consume más.



- Mencionó que la persona que maneja la mayor cantidad droga está detenida. ¿Se refirió a Víctor Camargo?



- Sí.



- ¿Le preocupa que Camargo haya podido manejar y vender droga desde el Penal?



- Sí. Me preocupa mucho que Camargo venda drogas desde el Penal".

"La experiencia provincial de Flagrancia ha dado resultados bastante buenos". "La droga ha llegado a todos los rincones. Está en todos los segmentos sociales".

- ¿Cómo evalúa el manejo de las autoridades locales del Servicio Penitenciario?

- Son temas difíciles de trabajar. No quiero explayarme porque estamos trabajando.

- Desde el plano institucional, ¿lo ha charlado con las autoridades provinciales?

- Hay preocupación, pero existe todo el ánimo de darle una solución a este tema desde la faz institucional y desde el Ejecutivo. Porque ellos también han tomado conocimiento de esta realidad.

- El Gobierno nacional va a presentar el proyecto del nuevo Código Penal, en el que se endurecen las penas contra el narcotráfico. ¿Está de acuerdo?

- Es un tema que requiere un debate importante porque no es sólo la pena, hay que trabajar en un montón de cosas más. Lo principal es acelerar los procesos, darle mayor velocidad y acortar los plazos para llegar a la sentencia. Si no llegamos, no hemos obtenido nada. Mientras la Justicia no logre comenzar una causa y llegar al resultado final que es la condena o la absolución, no hemos logrado el objetivo.

"El proyecto del Gobierno también tiene previsto la designación de fiscales".

- ¿Qué plazos se manejan desde que usted dicta un procesamiento hasta que hay una resolución final?

- No conozco. Las causas las elevo a juicio al Tribunal Oral una vez que se ha concluido la etapa de instrucción y después pasa a ser competencia de otro juez.

- Pero sí resalta que los plazos deben acortarse...

- En general deben acortarse. El nuevo Código Procesal prevé todo eso, que va a ser una cosa mucha más rápida, sin tanta cantidad de actos procesales dilatorios o que son usados en este momento por la defensa para dilatar los procesos.

- ¿Las penas a los que comercializan droga deben endurecerse?

- La droga es algo que ha penetrado en la sociedad de una manera muy fuerte y que está generando muchísimo daño, a todo nivel. El endurecimiento de pena es parte de toda una política criminal que debe estar acompañada de otras cosas. Porque si estamos hablando de mayor consumo, no podemos dejar de lado el tema del adicto, porque la persona que consume, en su gran mayoría es adicta. Y si lo es, hay que darle una solución a la adicción. Entonces ese es un tema que si bien la provincia ha puesto énfasis y voluntad, todos somos concientes de que no hay una respuesta cualitativa y cuantitativa acorde con las necesidades propias de la cantidad de adictos que hay en San Juan y en el país. No sólo es la lucha en materia de política criminal. También implica darle una respuesta a la adicción, que es un tema que hay que recuperar a la persona porque es una enfermedad.

- Pero está de acuerdo con el aumento de las penas a los narcotraficantes...

- Sí, en cuanto al tema droga sí, porque es un flagelo que impacta en la sociedad.

- ¿Considera que hay otras medidas más urgentes a la creación de un tercer juzgado, como la puesta en marcha de otro tribunal oral de juicio?

- El Ministerio de Justicia de la Nación ha hecho estudios, en base a eso es el proyecto mencionado. Ha podido determinar cuáles son las necesidades de las provincias, la cantidad de causas que se resuelven. Los considerandos del proyecto señalan que tiene conocimiento de las necesidades del tema de droga en cada provincia.

- Ha tenido causas en las que aparecen mencionados en presuntos delitos personal policial, como el de la Comisaría 17, y alguna gestión política, como la denuncia por presunta coima a un proveedor del mantenimiento de aviones de la administración pasada, y que ha tenido que derivar a la Justicia provincial por una cuestión de competencia. ¿Considera que avanzan o se estancan?

- No puedo emitir juicio porque no conozco, una vez que remito una causa por cuestión de competencia y es aceptada por el juez que le toca de la Justicia ordinaria, le pierdo el contacto y no puedo saber si avanza o no.

- En los medios se refleja que hay demoras...

- Eso es competencia entonces de la Corte de Justicia.

- En la reforma del Código Procesal Penal de la Nación se establece que la investigación quede en manos de los fiscales y no de los jueces. ¿Está de acuerdo?

- Es un avance. El fiscal va a cumplir una función y el juez otra, la de ser juez de garantías. Los Código modernos van en esa línea. Creo que es importante y se han obtenido resultados. Lo importante de esto es que ahora se va a poner en práctica en dos provincias y se va a poder ver cuáles son los resultados para extender su aplicación en el resto del país.

- En el ambiente judicial se viene señalando que está cercana su jubilación. Lo viene pensando, lo está evaluando o lo descarta

- Es una posibilidad, no tengo decisión tomada. En febrero cumplí 25 años al frente del juzgado, es una buena cantidad de años. Seguramente estoy más cerca que en otra oportunidad. Pero aún no tengo una decisión.

- Inclusive se dice que el año que viene tomaría la decisión...

- No lo tengo definido, si le digo el año que viene le miento. Eso no quita que un día lo decida y me jubile. Es una posibilidad para todos los que hemos llegado a una edad en la que empezamos a evaluar la posibilidad de jubilarse. Tengo 66 años y hoy me encuentro plenamente.