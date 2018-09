Salida. El excortista Juan Carlos Caballero Vidal tuvo que dejar su puesto en el Poder Judicial jaqueado por la acusación en su contra.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió ayer que no hay pruebas suficientes para considerar que el excortista Juan Carlos Caballero Vidal fue parte del aparato represivo de la última dictadura militar mientras se desempeñaba como juez de primera instancia. Por eso, le dictó la falta de mérito como miembro de una asociación ilícita y su participación en hechos gravísimos como la privación ilegitima de la libertad y tormentos a Héctor Cevinelli. No obstante, el tribunal superior sí confirmó el procesamiento contra el exministro por no promover la investigación por el secuestro de Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal, este último torturado salvajemente en el Penal de Chimbas. Así, deberá rendir cuentas en un juicio oral y público por ese delito en los dos casos, pero de avanzar, tiene un panorama sumamente favorable. Es que el Código Penal establece una sanción de inhabilitación de seis meses a dos años para ejercer un cargo público, pero Caballero Vidal ya está jubilado, por lo que un eventual castigo no tendría aplicación práctica, explicaron fuentes calificadas.



No obstante, aún no hay definiciones, ya que la falta de mérito es una etapa intermedia, por lo que si el juez Leopoldo Rago Gallo encuentra nuevas pruebas puede volver a procesarlo por los hechos graves. En cambio, si no hay nuevos elementos, será sobreseído de tales delitos.



La resolución de la Cámara de Mendoza fue confirmada por el abogado defensor del excortista, Fernando Castro, quien indicó que solicitará el sobreseimiento de su cliente si el titular del Juzgado Federal Nº 2 no lo define antes. Además, indicó que el fallo "ha variado la causa sensiblemente". La falta de mérito no fue la única resolución, ya que también se disminuyó el embargo de 2 millones de pesos a 500 mil.



La investigación contra Caballero Vidal por delitos cometidos en la última dictadura se disparó en una audiencia del segundo megajuicio de lesa humanidad (ver Cronología). En esa instancia, el testigo Pedro Bayugar declaró que en 1977 le presentó al magistrado un hábeas corpus por la desaparición de Cevinelli. Luego de que este apareciera, fue hasta el despacho de Caballero Vidal para pedirle por unos objetos que le habían robado al entonces detenido, pero Bayugar contó que el juez le dijo que se olvidara del tema, al momento que colocaba una pistola sobre su escritorio. Con esas declaraciones, el fiscal Francisco Maldonado pidió que se abriera una investigación contra el exministro, la cual culminó con el procesamiento como integrante de una asociación ilícita y su participación necesaria en los delitos de privación de la libertad y los tormentos que sufrió Cevinelli durante su captura, además de endilgarle su falta de acción para esclarecer qué pasó con la víctima. Mientras el fiscal y el juez instruían esa causa, surgió otro testimonio que vinculó al excortista con la muerte de Carvajal. En ese caso, también entendieron que Caballero Vidal debió haber tomado medidas para corroborar si la muerte de la víctima fue o no un suicidio (tal cual lo quisieron hacer pasar sus captores), ya que luego se comprobó que fue torturado hasta morir.



Los abogados Castro y Rolando Lozano apelaron el procesamiento, ya que buscaban desligar al excortista de cualquier participación. Así, la Cámara abrió la puerta para que Caballero Vidal zafe de los delitos más graves y confirmó su inacción para promover la investigación.

Cronología

8/5/2017

Durante una audiencia del segundo megajuicio, Pedro Bayugar contó que fue abogado de Héctor Cevinelli y tras su secuestro, el 12 de marzo de 1977, presentó un hábeas corpus ante Caballero Vidal, quien en esa época era el titular del Juzgado Nº6.

7/7/2017

En la causa Cevinelli, el fiscal imputó a Caballero Vidal como presunto partícipe de delitos como: tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y amenazas. También lo señaló de ser parte de una asociación ilícita y de no promover la investigación.

13/9/2017

El fiscal imputó al aún cortista por no promover la investigación ante el deceso de Carvajal, torturado hasta la muerte en el Penal. Días antes, Caballero Vidal se había adelantado al presentar su descargo sobre la causa Cevinelli y Carvajal.

11/11/2017

El juez Rago Gallo le pidió a la Cámara de Diputados que le quite los fueros a Caballero Vidal, a través de un juicio político, para poder indagarlo. La medida se dio luego de que el fiscal Maldonado solicitara que se interrogara al entonces ministro de la Corte.

14/11/2017

Caballero Vidal presentó su renuncia condicionada a que la Anses le comience a liquidar sus haberes, lo que podía demorar meses. Ante las críticas, al día siguiente el magistrado rectificó su dimisión y anunció su renuncia efectiva desde el 1 de diciembre.