Reunión. Rubén Uñac se reunió con varios referentes del peronismo en Mendoza, pero tampoco hay confirmación de que esos referentes vayan a llegar a la provincia.

Como ocurre todos los años, el Gobierno de San Juan invitó a la Fiesta del Sol a la mayoría de los funcionarios nacionales, aunque hasta ahora no hubo una sola confirmación de asistencia, según aseguraron fuentes oficiales. Sin dar a conocer nombres ni procedencias, las mismas fuentes aseguraron que ya hay algunos referentes del peronismo nacional que sí asistirán a la fiesta de los sanjuaninos. Por lo poco que se sabe, probablemente hayan algunos intendentes que sean de la partida, aunque aún nadie quiere confirmar el dato.



El histórico escenario político ha cambiado: los gobiernos provincial y nacional no son del mismo color político. Y eso, a su vez, provoca que el escenario político coyuntural también vaya mutando según el momento que se analice. Los últimos roces entre el gobernador Sergio Uñac y el gabinete del presidente Mauricio Macri han enfriado un tanto la relación. Cerca del gobernador Uñac aseguran que la temperatura de esa relación deberá ir palpándose a diario. Hubo una muestra no hace mucho, cuando el gobernador sanjuanino logró sentar a tres ministros macristas para tratar la quita de las 13.600 pensiones que había consumado la Nación.



A la par los sanjuaninos han cursado invitaciones a varios jefes comunales del peronismo, aunque guardan bajo siete llaves los nombres de esas personas. La semana pasada el senador Rubén Uñac pudo llevar la invitación personalmente, aunque no se sabe si eso surtió efecto y esos jefes comunales vendrán a la provincia. En la Casa de Gobierno le ponen fichas a la movida. Y argumentan que los dos mandatos del gobernador Uñac como intendente de Pocito, los acerca mucho más a los que tienen la obligación todos los días de trabajar en el territorio, donde ocurren los problemas, como hacen los intendentes.

Encuentro

Visitas chilenas

En Casa de Gobierno sí destacaron la gran cantidad de referentes políticos que llegarán desde la Cuarta Región chilena. Al parecer, será la delegación más grande de los últimos años.