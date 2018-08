El presidente del Concejo Deliberante de Angaco, José Risueño, había asegurado que ayer se iba a reunir la Comisión Investigadora para formular cargos en el juicio político contra el intendente José Castro, pero se postergó para hoy. ¿El motivo? Faltó el concejal radical, Alberto Fernández, que presuntamente también estaba tras la embestida contra el jefe comunal. Pero su ausencia no implicaba que no pudieran sesionar, ya que el propio Risueño había manifestado que con tres de los cinco ediles estaban habilitados para hacerlo y al recinto fueron cuatro, dos oficialistas y dos opositores. ¿El argumento? Que al ser un tema tan trascendente debían estar presente los cinco integrantes del cuerpo deliberativo. También llamó la atención que los oficialistas, en condiciones de igualdad, no se impusieran para que la sesión se efectuara y trataran de archivar la movida contra el intendente. Hoy se verá si continúan o no los vaivenes en el juicio político.