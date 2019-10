María Eugenia Bielsa, Alberto Fernández, Sergio Uñac, Wado De Pedro y José Luis Gioja

Los altos números de pobreza difundidos este lunes por el INDEC, que en el país se ubicó en el 35,4%, es un tema que preocupa al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y así lo hizo saber este martes cerca de las 15 cuando habló en conferencia de prensa.

Más temprano, el exjefe de Gabinete había manifestado que "yo no me voy a dar por enterado de la pobreza después de 4 años de condenar a millones de personas a este flagelo como lo hace Macri. Yo sé lo que pasa y a eso me lo cuentan ustedes, que me cuentan lo mal q la están pasando”.

Fue el gobernador Sergio Uñac quien le puso sobre la mesa hoy sobre un plan que en la provincia apunta a contener a la primera infancia: Mis Primeros 1000 días.

Así las cosas, Fernández dijo que ya le comentó a Uñac que "vamos a copiar el plan".

Sobre el Plan Mis Primeros 1000 días

Esta política de Estado, instaurada por Ley 1606-S, abarca cuatro etapas desde el embarazo y hasta los 2 años de edad de los pequeños nuevos sanjuaninos. Esta iniciativa se traduce en salud y educación, deporte e inclusión, crecimiento y desarrollo, no solo en un plan alimentario. Incluye 47 intervenciones y busca aumentar la calidad de vida de madres y sus hijos.

Entre las acciones, se incluye la entrega de kits y productos alimentarios que brindan en una sola porción los requerimientos de las vitaminas y minerales esenciales para cada etapa de los primeros mil días.

La iniciativa consta de cuatro instancias:

DURANTE EL EMBARAZO, QUE COMPRENDE DESDE SU DETECCIÓN HASTA EL PARTO DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 6 MESES DE VIDA CON FOCO EN LA LACTANCIA MATERNA SE INICIA A LOS 6 MESES CON LA INCORPORACIÓN DE LAS PRIMERAS PAPILLAS HASTA EL PRIMER AÑO HASTA LOS 2 AÑOS DE EDAD PREDOMINA LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Todas estas instancias persiguen abordar el potencial de crecimiento y desarrollo de los niños en su salud integral, combinando la estimulación apropiada y la promoción de hábitos saludables.