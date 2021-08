La causa denominada Fiesta Vip tuvo un giro inesperado. Tras un planteo de una de las abogadas de una de los 48 jóvenes que fueron imputados en el procedimiento de Flagrancia, por incumplir las medidas que lanzó el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus, la Cámara de Casación Penal resolvió que el expediente debe tramitarse en la Justicia Federal y no el fuero local. El fallo no es menor, ya que magistrados provinciales tomaron intervención, incluso, según indicaron fuentes judiciales, rechazando planteos de competencia federal. Por lo que, de no solucionarse el escollo, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que definirá si corresponde que el caso sea resuelto en el ámbito local o federal. Además, la situación deja una polémica en puerta porque existieron causas similares en la que los acusados recibieron condenas en suspenso por haber incumplido las medidas de aislamiento que dispuso la provincia para evitar la propagación del virus. Ante una eventual tramitación federal, a los implicados en la Fiesta Vip se les abre el camino para conseguir el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, esto es, llevar adelante tareas comunitarias y pagar una suma simbólica de dinero, a cambio de que se les borre la mancha penal.

La resolución del tribunal federal salió a mediados del mes pasado, pero trascendió ayer, la cual fue confirmada por varias fuentes y por la abogada que hizo el planteo. Se trata de Manuelita Moreno Ferrer, quien representa a Florencia Gabriela Coria Gutiérrez (Ver recuadro).

La Fiesta Vip se llevó adelante el 11 de septiembre del año pasado y el primer encuentro con el juez Eduardo Raed se produjo una semana después. El planteo de competencia tuvo el rechazo del fiscal federal Francisco Maldonado y del titular del Juzgado Federal N´2, Leopoldo Rago Gallo. Tras la negativa, Moreno Ferrer presentó una queja ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza, quien también le denegó el planteo, por lo que llegó a la Cámara de Casación. Este tribunal no solo recibió el recurso, sino que le dio la razón a la abogada, por lo que declaró que debe intervenir el Juzgado federal local.

En el fallo de Casación, los jueces Juan Carlos Gemignani, Liliana Elena Catucci y Eduardo Rafael Riggi destacaron que "las medidas dictadas por la autoridad provincial responden a disposiciones de orden nacional dictadas en el marco de la política pública sanitaria dispuesta durante la pandemia por el Poder Ejecutivo Nacional". Así, "debe tenerse en consideración la naturaleza federal del delito previsto y reprimido en el artículo 205 del Código Penal de la Nación", el que establece "prisión de seis meses a dos años" al que "violare las medias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Incluso, Riggi resaltó que "los tribunales intervinientes han desconocido la naturaleza e interés nacional en la materia del pleito, debiendo las actuaciones tramitar bajo la órbita de la Justicia Federal".

El caso había levantado polvareda, debido a que, desde el Ministerio Público Fiscal, se había establecido, como política de persecución criminal, la negativa a otorgar la probation ante fiestas clandestinas para desalentar tales actividades en la pandemia. Los defensores se opusieron a tal medida, la cual estaba a punto de ser analizada por la Corte de Justicia local, pero salió el fallo de Casación. Fuentes calificadas indicaron que, una vez que estén notificados, en el Ministerio Público local no se opondrán a la intervención federal.

Resoluciones

El juez Eduardo Raed rechazó el pedido de probation realizado por las defensas, fallo que fue confirmado por el camarista Juan Baustista Bueno, por lo que la queja se encontraba en la Corte.

Los acusados

Los imputados que enfrentan el procedimiento y que ahora deberán esperar a que se resuelva la competencia de la Justicia federal o local son: Martín Roldán, Florencia Coria, Florencia Sarmiento, Milagros Atencio, Marcelo Jamenson, Lucía Pastor, Mauro y Julieta Mordacci, Jimena Pintor, Josefina Kadi, Mariano Mattar, Mauricio Gómez, Ornella Vidal, Victoria Elizondo, Emilia López, Daniela Durán, Mariana Becerra, Leandro Tello, Emiliano Pérez, Mauricio Funes, María Meritelo, Martina Aguiar, Federico Nelson, Facundo Velasco, Lucas Durán, Sofía Baños, Valentina Colombo, Luciana Camilleri, Maximiliano Ortiz, José Amaya, Patricia Díaz, Carla Vila, María Matons, Siria Ayala, Daniela Coria, Enrico Zullich, Guadalupe Toledo, Juan Olmedo, Augusto Baigorrí, Santina Zunino, Gonzalo Clavel, María Navarrete, Julieta Rotman, Angel Requena, Julián Uzair, Santiago Pérez, Guadalupe Touris y Juan Velasco.

La causa tuvo resolución de primera y segunda instancia, y el expedientes ya estaba en poder de la Corte de Justicia para que defina si deben o no acceder a una probation.