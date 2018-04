Equipo. Tras el nombramiento, el intendente Julián Gil (izquierda) recibió en su despacho al juez Julio Mas, y a la flamante secretaria, su hermana Delfina Gil.

Tal como se veía venir, el Concejo Deliberante de Caucete eligió ayer a Delfina Gil, hermana del intendente Julián Gil, como secretaria del recientemente creado Juzgado de Faltas. La candidatura fue impulsada por el propio jefe comunal y la designación se dio debido a que el oficialismo impuso su mayoría en el cuerpo deliberativo. Así, el titular del Ejecutivo municipal logró sumar un familiar más a la lista de parientes que tiene trabajando en cargos públicos en la comuna. El puesto era codiciado, ya que es vitalicio y el sueldo es igual al de un concejal.



Según informaron desde la oposición, la hermana del intendente ya venía trabajando en el municipio como jefa de asesores del área legal. Y en la comuna continúa la esposa de Gil, Carina Solar, como secretaria de Desarrollo Social. Uno de los hijos es subjefe de Compras, mientras que una hija es asesora. Por otro lado, uno de los hermanos se desempeña como jefe de Compras y otra es la secretaria privada. Además, una sobrina cumple funciones en Tesorería.



Al asumir en su gestión, la cantidad de familiares de Gil dentro del Ejecutivo causó revuelo y tuvo impacto nacional. Y la postura que aún conserva el intendente no se condice con lo que impulsa el presidente Mauricio Macri, espacio al que está adherido desde el basualdismo, de excluir a parientes de funciones en la administración pública.



La elección de la abogada Delfina Gil generó fuertes críticas por parte de los tres opositores, que en la votación quedaron relegados por los cuatro oficialistas. La puja se inició en marzo cuando el intendente encaró la puesta en marcha del Juzgado de Faltas. El órgano intervendrá en las contravenciones, faltas y dependerá económicamente del municipio. Para la elección del juez se creó un Consejo de la Magistratura municipal (ver recuadro). Para el caso del secretario, la ordenanza estableció que la terna la debía confeccionar el propio intendente y remitirla a los ediles para que sean ellos quienes seleccionen al nuevo funcionario. La polémica surgió porque Gil colocó a su hermana primera en la lista, en un Concejo con el que cuenta con mayoría.



Según la edil justicialista Romina Rosas "se hicieron todas las acciones formales en repudio a esta situación. Gil hizo la terna hasta con un orden de mérito y justificó la posición de su hermana indicando que es la mejor profesional del departamento". Además, opinó que "la función pública tiene como fin el bien común, no el de la familia del intendente". El concejal Juan Elizondo aseguró que "no ha sido una elección transparente. Tendría que haber sido una convocatoria abierta y no entre gallos y medianoche". Por su parte, el radical Juan Carlos Vicente recordó que él fue coautor de la ordenanza que creó el Juzgado e indicó que se hizo "con otro interés, no el de beneficiar al jefe comunal". Incluso, los opositores pidieron que no votara la presidente del Concejo, Paola Cepedea, debido a que es la cuñada de la candidata y del intendente, pero la movida no tuvo eco y quedaron en desventaja.



Desde el Ejecutivo municipal indicaron que la oposición puede criticar lo que quiera y que no va a opinar del asunto.





Juez de Faltas



El 21 del mes pasado, el Concejo Deliberante de Caucete designó al futuro juez de Faltas. La terna fue remitida por el Consejo de la Magistratura municipal, el cual se conformó con Miriam Abrego como representante del Ejecutivo, Juan Carlos Vicente como miembro de la oposición en el Concejo Deliberante y con Hugo Yanzón como representante del Foro de Abogados. Los ternados fueron Daniel Alonso, María Alejandra Quiroga y Julio Más. El cargo fue para el último que obtuvo un apoyo unánime por parte de los concejales. Ahora, el magistrado y la secretaria deben asumir una vez que se ponga en funcionamiento el juzgado.