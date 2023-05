Fiscalía de Estado, el organismo que defiende el patrimonio y los intereses de la provincia, tiene que presentar un informe que contenga los fundamentos de por qué el gobernador Sergio Uñac está habilitado para ir por un nuevo período, tal cual se lo requirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver si puede o no ser candidato, en la misma resolución en la que suspendió la elección para el puesto de mandatario y de vice. El fiscal de Estado, Jorge Alvo, señaló que están trabajando en el planteo y, entre una de las opciones, si es posible recusar a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, dado que remarcó que prejuzgaron y adelantaron opinión sobre la cuestión de fondo en la definición de la cautelar que frenó los comicios. Entre uno de los puntos, el funcionario remarcó que el máximo tribunal "da por sentado y habla de un cuarto mandato" de Uñac "cuando no lo es".

De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, el organismo tiene cinco días para presentar el informe. Alvo señaló que son días hábiles. Si bien aclaró que en los amparos (dado que la causa se tramitó bajo ese formato) son días corridos, como en este caso no se determinó la modalidad, "hay que remitirse al Código Procesal Civil de la Nación, que establece que son días hábiles cuando no se dice que son corridos". De todas formas, el fiscal de Estado destacó que "nos han confirmado desde de la propia Corte que son días hábiles". Así, cuentan con tiempo hasta el miércoles, pero el funcionario indicó que "entre lunes y martes lo estamos elevando" al máximo tribunal.

Luego de que los cortesanos frenaran la elección de gobernador y vice, el Tribunal Electoral confirmó que el domingo se realizarán los comicios para la definición de diputados proporcionales y departamentales, intendentes y concejales. Pese a que hubo cuestionamientos de integrantes de Unidos por San Juan (UxSJ), por lo exiguo de los plazos, la votación se llevará adelante.

Ahora, la Corte Suprema debe entrar a analizar y resolver lo que se denomina la cuestión de fondo: si Uñac puede o no ir por un nuevo mandato. Para ello, primero le pidió el informe circunstanciado a Fiscalía de Estado, que debe dar su postura en defensa de la postulación de Uñac, la que fue atacada por Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, y los abogados de la subagrupación Cambia San Juan, ambos integrantes del frente UxSJ. No obstante, fue el primero el que, además de entablar una acción declarativa de certeza, presentó la cautelar para que se suspendieran los comicios si los ministros no definían el tema a tiempo.

En ese marco, el fiscal de Estado indicó que el máximo tribunal ha adelantado "opinión en el dictado de la cautelar. Primero, la Corte habla de un cuarto mandato (de Uñac), no es que digan que son expresiones de los demandantes". En esencia, esa es la postura de UxSJ, ex Juntos por el Cambio, ya que le cuentan su paso como vice y sus dos períodos de gobernador, por lo que señalan que se candidatea por cuarta vez. Alvo y en el oficialismo vienen señalando que no es así, al punto de que el Tribunal Electoral avaló la nueva postulación del Gobernador (ver Fallo del...).

En segundo lugar, el fiscal de Estado dijo que la Corte "equipara los fallos jurisprudenciales de Río Negro y Santiago del Estero a este caso y, en realidad, hay una equivocación deliberada. En esas constituciones provinciales, unifican las figuras del gobernador y vice y hablan de la sucesión recíproca entre ellos, cuestión que no lo tiene nuestra carta magna, ya que existe una clara diferenciación entre el Ejecutivo, que es unipersonal y lo detenta el gobernador, y el Legislativo, que lo representa el vice".

Por eso, indicó que "si ha habido antecedentes de recusación de los miembros de la Corte, lo analizaremos y actuaremos en consecuencia".

Ejes

La Corte indicó que, cuando el Tribunal Electoral oficializó la candidatura de Uñac, lo habilitó para ir “en búsqueda de un cuarto mandato. Es evidente, entonces, que ese acto electoral podría producir, en breve, un trastorno institucional de difícil reparación”.

Camino

Luego de que Fiscalía de Estado brinde su informe para sostener la candidatura de Uñac, la Corte Suprema debe correrle traslado a la Procuración General de la Nación para que dé su dictamen. Así, el máximo tribunal está en condiciones de resolver el expediente.

Fallo del Tribunal

Cuando el Tribunal Electoral habilitó la candidatura de Uñac, la decisión tuvo un eje central: la Constitución Provincial establece funciones diferentes para el gobernador y el vice, por lo que "no corresponde asimilarlas en forma idéntica a los fines de computar un periodo cumplido como vicegobernador como si lo hubiese cumplido siendo gobernador". El fundamento fue en respuesta a la postura de los integrantes de Unidos por San Juan, quienes le cuentan a Uñac su paso como vice como el primer mandato.

El Tribunal también resaltó que "intentar sostener que el Poder Ejecutivo está integrado también por el Vicegobernador constituye un razonamiento que no se compadece con el texto constitucional y no puede ser aceptado válidamente, aun cuando para ello quiera utilizarse como argumento su elección en fórmula completa, pues va de suyo, que ello no lo hace perder jamás al Poder Ejecutivo su condición de unipersonal".