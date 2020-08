Ante la deuda de casi 5 millones de pesos, entre alojamiento y comida, que generaron aquellas personas que fueron a cuarentena y no pudieron pagar el hospedaje obligatorio que dispuso el Ejecutivo para contener la pandemia del coronavirus, Fiscalía de Estado saldrá a cobrar dicho rojo. Lo hará a través de un juicio ejecutivo por el cobro de pesos, de acuerdo a la información que le sea enviada por el Ministerio de Desarrollo Humano y el de Turismo, carteras que cubrirán los saldos negativos al hacerles los desembolsos a los empresarios hoteleros. La medida quedó plasmada en un decreto provincial que fue publicado a fines de la semana pasada, por lo que la norma ya está operativa. Sólo en dos meses, 225 personas no pagaron el costo del aislamiento, lo que generó una deuda de 2.800.000 pesos. El resto, unos 2 millones de pesos, se produjo por quienes no pagaron la comida en los últimos cuatro meses.

De acuerdo a lo que indica el decreto, hubo una necesidad de cambio respecto a lo que establecía la norma anterior, la que, como medida de prevención, obliga a alojarse en un hotel a todas las personas que ingresan desde el exterior. Dicho establecimiento es designado por las autoridades locales y el costo de la estadía debe ser afrontado por quienes cumplen con la cuarentena. Esa disposición se mantiene, pero el decreto actual faculta al Ministerio de Desarrollo Humano y al de Turismo a cubrir el faltante que puedan generar aquellos que no paguen, algo que el decreto anterior no establecía. El conflicto se generó porque hubo personas que no pudieron o no pueden solventar el costo del alojamiento o, según el decreto, "se resistieron y se retiraron del hotel, dejando una deuda al empresario". Así, "se hace necesario afrontar la deuda para evitar el perjuicio del empresario hotelero".

Desde fines de marzo, la provincia dispuso el alojamiento en hoteles.

Según explicó el asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, la medida es "diferente de aquella situación en la que, por un posible caso positivo de coronavirus, la provincia decide enviar a cuarentena a toda persona que estuvo en contacto con esa persona. Ahí, el Estado se hace cargo de todo el hospedaje". Por otro lado, el funcionario indicó que el Estado hará una evaluación de la situación económica de aquellas personas que manifiesten no poder pagar el hotel, mientras que para los casos en los que se acredite que pueden hacer el desembolso y no lo hagan, "Fiscalía de Estado les iniciará un proceso para recuperar lo que pague la provincia".

Desde Desarrollo Humano, que conduce Fabián Aballay, indicaron que en abril y mayo, un total de 225 personas incurrieron en deuda, lo que produjo un costo de 2.800.000 pesos que fue cubierto por los hoteleros. Con la puesta en marcha del decreto, dicho monto podrá ser reintegrado "en el transcurso de esta semana o, a más tardar, la que viene", aseguró el subsecretario Administrativo Financiero, Federico Barceló. Además, el funcionario indicó que ya está en trámite otro expediente correspondiente a junio y julio, por lo que el monto a desembolsar a los empresarios será más alto. Por otro lado, hay un importe de 2 millones de pesos, que corresponde a la comida, desde abril hasta el mes pasado, a quienes se alojaron y no pudieron pagar.

El Gobierno habilitó unos 15 hoteles en los que se ha detectado que hubo personas que no pudieron pagar o que se fueron sin hacerlo. Con respecto a la comida, si bien puede ser aportada por los familiares, en algunos casos eso no ocurre, debido a que el hospedado es de un distrito alejado al Gran San Juan.

Hoteles donde se realiza la cuarentena

El Ministerio de Turismo y Cultura dispuso una serie de hoteles para que aquellas personas que llegan a la provincia realicen la cuarentena obligatoria de 14 días, con la posibilidad de una extensión por siete días más. Los lugares elegidos son: Hotel San Francisco, Hotel Shelby, Cabañas Horizonte, Hotel Albertina, Del Bono Suite, Hotel Aire Andino, Hotel Alkristal, Hotel Parque, Hotel Veladero, Hotel Estrella Andina, Hotel La Posada, El Refugio Apart, Apart Las Terrazas, Cabañas de Olga y Oasis Cordillerano.

Según el último informe que dio a conocer Salud Pública respecto a la situación de la pandemia en San Juan, hasta el momento, 6.078 personas ya han cumplido con el aislamiento obligatorio, mientras que, por el momento, hay otras 428 que lo están haciendo en los distintos hoteles. El costo del hospedaje varía para cada uno de los establecimientos, con valores estimados que van desde los 1.000 hasta los 2.000 pesos por día. Una persona puede llegar a transitar hasta 21 días alojado.

Otras medidas para contener la pandemia

Nuevo protocolo para el transporte

Desde ayer rige un nuevo protocolo, obligatorio, para todos los operadores del transporte de carga, nacional e internacional, que pretendan ingresar y transitar por la provincia, por cualquiera de los tres corredores sanitarios seguros: San Carlos, El Encón y Bermejo. Además de fijar Centros de Transferencias Seguras, como el Estadio del Bicentenario, establece testeos obligatorios para los transportistas.

Más personas en los colectivos

Desde ayer, las empresas de transporte público de pasajeros quedaron habilitadas para circular con hasta 33 pasajeros por unidad. Además, se retomaron las salidas diarias hacia lo departamentos alejados. Junto a sumar más pasajeros, la provincia dispuso que regrese a la normalidad la cantidad de unidades que deben circular por día, así como también la periodicidad.

Ingresos ilegales, sin probation

El jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, instruyó a los fiscales del procedimiento de Flagrancia que no otorguen el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation) para aquellas personas que ingresen a la provincia por huellas y pasos no habilitados por el Gobierno. La probation implica que el acusado cumple tareas comunitarias y, a cambio, se le borra el antecedente penal.