Oficialismo. Oscar Cuadros encabeza la lista Foro Independiente, que tiene el apoyo del presidente Marcelo Arancibia.



La elección de los miembros integrantes del Jurado de Enjuiciamiento y el lugar donde se desarrollarán los comicios, en el que también los letrados podrán elegir sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, abrió una nueva puja en el Foro de Abogados, entre el presidente Marcelo Arancibia y el vice Sergio Saffe Peña. Los oficialistas acusan al peronismo de estar detrás de una supuesta "traba" por el lugar de la votación. Y la oposición dice que Arancibia se rodeó de letrados de Cambiemos y que pretende hacer lo que le viene en gana, sin respetar la institución que representa.



Las dos listas que se presentaron para cubrir el primero de los cargos dejó más expuesto que nunca el enfrentamiento. La lista oficialista, que tiene el apoyo del presidente y un sector de la oposición al gobierno provincial, está encabezada por Oscar Cuadros. Mientras que la oposición del foro, apuntalada por la agrupación de abogados peronistas, está liderada por Fernando Castro. Sobre el lugar de la elección, previsto para el 4 de diciembre, Saffe promovió que se lleve adelante en la sede de la institución y no en Tribunales, como viene ocurriendo tradicionalmente. La movida desató el enojo de Arancibia, quien apuntó contra el vice al sostener que con el cambio "el peronismo apunta a una movilización partidaria" y dijo que la medida "perjudica al abogado independiente que está acostumbrado a votar en Tribunales". Por su parte, Saffe respondió con dureza al sostener que Arancibia "se anticipó al convocar a las elecciones sin tener el OK de la Corte para usar el edificio" y respondió a los cuestionamientos políticos al manifestar que "300 metros de distancia entre los dos edificios, no pueden beneficiar a nadie".

Oposición. Fernando Castro es el candidato titular de la lista Trayectoria Unida, que está apuntalada por la agrupación de abogados peronistas.



No es la primera vez que Arancibia apunta contra su oposición, sector con el que mantiene un fuerte enfrentamiento. Las diferencias ya habían quedado de manifiesto en varias oportunidades. Un punto álgido del cruce se vivió en septiembre, cuando los afiliados no le aprobaron el balance contable del primer año de gestión del presidente. Arancibia apuntó la negativa al PJ y desde la oposición cuestionaron a la máxima autoridad del Foro por el trato que tuvo con sus pares. Tras idas y vueltas, el balance fue aprobado gracias a que el presidente movilizó abogados alineados a Cambiemos.



Ambas posturas pelean ahora por dos puestos del órgano que juzga la conducta de los magistrados. Son cuatro cargos en juego, dos titulares y dos suplente que hoy están ocupados por Alberto Bloise y Roque Marún, mientras que los suplentes son Marianela López y José Luis Aracena. La lista oficialista la encabeza Cuadros junto a José Eduardo Padilla, con Hugo Yanzón y Gabriela Barrientos como suplentes. Para el caso de Castro, lo acompaña Miguel Dávila Saffe con Lidia Reverendo y Carlos Cocco como suplentes. Para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, el proceso es diferente (Ver La madre... ).



Ayer el directorio se reunió y votó que las elecciones se desarrollarán en la sede del Foro y no en Tribunales. En queja, Arancibia no firmó el acta y cuestionó a Saffe al decir que "no se puede cambiar un cronograma que ya está aprobado". Por su parte, el vice dijo que "Arancibia hizo todo mal y como autoridad electoral no puede ponerse la camiseta de ninguna lista". Fuentes del palacio de Tribunales indicaron que el Foro no pidió autorización con antelación, aunque sí lo hicieron con posterioridad a la publicación del edicto.

La madre de todas las batallas

Junto a la elección de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, los abogados tendrán que elegir a dos integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que conforma las ternas para cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores. Los letrados se eligen entre sí, sin presentación oficial de candidatos. El único requisito es tener diez años de antigüedad como abogado. La elección de esos representantes es clave ya que, cómo mínimo, el año que viene se designarán dos cortistas.