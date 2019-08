A tono con el poco calor electoral, los partidos y frentes locales apuntan a un cierre de campaña sin estridencias de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Todos los espacios políticos en competencia definieron ir por el contacto cara a cara con la gente, ya sea con las tradicionales caminatas o con la entrega directa de votos. Así, la totalidad dejó atrás las convocatorias multitudinarias, los actos políticos que culminaban con los precandidatos como oradores para arengar a la tropa. La veda electoral comienza el viernes a las 8, dos días antes de los comicios, por eso, las fuerzas harán su última presentación en público el jueves. Algunos de ellos definieron las actividades para el mediodía y otros para la tarde noche.



En el Frente de Todos, que comanda el presidente del Partido Justicialista (PJ) Sergio Uñac, la finalización se dará en un departamento opositor: 9 de Julio. La opción es una caminata por Las Chacritas con la presencia del mandatario junto a todos los candidatos del frente: José Luis Gioja, Graciela Caselles y Gerardo Torrent. La jornada terminará en un encuentro con vecinos y dirigentes en la Junta del PJ de ese departamento, sin acto. Por otro lado, Uñac y Gioja participarán el miércoles del cierre que el precandidato a Presidente Alberto Fernández tendrá en Rosario. Ahí, el justicialista sellará un acta compromiso con los gobernadores peronistas.



Marcelo Orrego, titular de la lista opositora Con Vos, dentro del Frente Juntos por el Cambio, también tendrá una caminata. En el caso del santaluceño, hasta el momento no está definido el departamento, pero fuentes partidarias indicaron que será Sarmiento o Rawson, para dar finalizada la recorrida por todos los distritos de la provincia. Orrego, que lleva como compañeros de fórmula a Susana Laciar y a Rodolfo Colombo, tiene interna. El radical Eduardo Castro, que encabeza la lista Defensores del Cambio junto a Flavia Gil y Franco Montes, no descartó un cierre en Jáchal junto a simpatizantes. De no viajar al departamento del Norte, tendrá presencia en Rawson.



La otra coalición que presenta internas en estas PASO es el Frente Consenso Federal. La lista Blanca Unidad de Nancy Avelín hará recorridos simultáneos en el Gran San Juan, con concentración en Capital. Su contrincante, Conrado Suárez Jofré, de la lista Concertación, repartirá votos en la peatonal Domingo Faustino Sarmiento, para luego tener un encuentro en la sede del partido Socialista, donde cerrarán detalles del operativo elecciones.



El Frente de Izquierda de Mary Garrido también estará presente en la Peatonal, a las 18, con la entrega de boletas y folletos.



Quienes también harán uso de la intersección de calle Rivadavia y Tucumán será Dignidad Ciudadana. No es la primera vez que la fuerza de izquierda y la lista que encabeza Gustavo Fernández hacen base ahí, ya que también lo hicieron en los comicios provinciales. En el caso de los segundos, desde el partido explicaron que en la Peatonal confluyen personas de todos los departamentos, no sólo de Capital, además de que se trata de un distrito en el que son fuertes. Marcelo Tejada de la Nueva Dirigencia irá el jueves a San Martín, para cerrar una recorrida provincial. Ahí llevará adelante una caminata.



Por otro lado, Edgardo Benítez, secretario Electoral, explicó que el operativo de seguridad para las PASO se terminará de definir el jueves por la mañana, en una reunión que llevará adelante junto a las representantes de cada fuerza (ver recuadro).

El jueves definirán el plan de seguridad

Los responsables de las Fuerzas Armadas y de seguridad con presencia en San Juan se reunirán el jueves con las autoridades de la Secretaría Electoral de la Justicia Federal para determinar el operativo para las elecciones primarias del domingo. En ese encuentro se determinará la cantidad de personal destinado a dar seguridad al traslado de urnas, escuelas y recuento de votos.



El Ejército, Gendarmería Nacional y la Policía Federal estarán a cargo de la seguridad de los establecimientos educativos, mientras que la Policía provincial tendrá como tarea los cortes de calle, el traslado de urnas y todo lo que se haga fuera de las escuelas.



Para las primarias provinciales, se utilizaron 1.920 policías de San Juan en el día de la elección. Es que el Ejecutivo decidió despegarse de los comicios nacionales. Fueron un total de 3.500 agentes entre el sábado y el domingo.



Conteo de votos



La Secretaría Electoral convocó a los apoderados de los frentes y partidos a una reunión informativa para el miércoles a las 10. En la misma se dará a conocer cómo será la participación de cada espacio en el conteo de votos y el llenado de las actas, junto con la firma Smartmatic, la compañía a cargo del escrutinio provisorio.

Escuelas

211

Es la cantidad de establecimientos educativos en los que se llevarán adelante los comicios.

Padrón

557

Es la cantidad de electores que tiene San Juan y que están en condiciones de elegir candidatos el próximo domingo.