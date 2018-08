Cuando todo va encaminado a que se adelanten las elecciones provinciales de las nacionales, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le metió presión al intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, de cara a su posible postulación a la Gobernación en 2019. El alfil político del macrismo destacó que "alguien con la experiencia que ha tenido Orrego en su municipio, que ha dado muestras de su capacidad para gobernar puede ser un excelente candidato". El jefe comunal viene esquivando definiciones en ese sentido, pero ayer recibió un respaldo directo de un funcionario clave.



Frigerio dialogó con este medio luego de participar con el gobernador Sergio Uñac del acto en el que se publicó el pliego de licitación para la construcción del dique El Tambolar (ver página 2). Las definiciones del funcionario no son menores, ya que se trata del ministro político de Cambiemos que recorre todas las provincias para encarar gestiones con los gobernadores, en cuyas visitas suele reunirse con los cuadros y aliados del macrismo. De hecho, en 2017 fue quien le dio el espaldarazo a la dupla Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres, como cabezas de lista para el Senado y la Cámara de Diputados.



Frigerio indicó ayer que el frente local tiene dirigentes importantes, pero al ser consultado a quiénes se refería, le apuntó directamente al intendente santaluceño. "Es el que está más instalado", respondió. Su definición cambió sustancialmente con respecto a la que le había dado en marzo también a este medio, en la que señalaba que "nuestras principales figuras son Cáceres y Basualdo".

Orrego lleva dos mandatos en Santa Lucía, con altos niveles de aceptación.



Orrego viene evitando hablar de una hipotética postulación y hasta puertas adentro, de Producción y Trabajo y del frente local, se desataron dudas de que quisiera competir. Frigerio hasta lo justificó al manifestar que "todavía no es el tiempo. La gente no está esperando de sus dirigentes, hoy por hoy, que estemos ocupando nuestro tiempo y energía en la campaña electoral. Tanto Orrego como el resto de los intendentes y legisladores tienen que trabajar para resolver los problemas". Pero lo cierto es que si se adelantan las elecciones, los tiempos electorales se acelerarán y surgirá la necesidad de instalarse y posicionarse a nivel provincial, sin que ello implique descuidar la gestión.



Si bien el santaluceño viene eludiendo una definición sobre su futuro (va por su segundo mandato en la comuna y no puede repetir), hace unas semanas tiró una idea sobre la coalición que integra y que sonó a que tendría intenciones de calzarse el traje. ¿Cuál fue? En el caso de que se adelanten las elecciones, constituir una alianza de neto corte provincial para discutir los temas locales, que lleve inclusive otro nombre, distinto al de Cambiemos. Sobre ese punto, a Frigerio no le pareció "relevante" y señaló que en otras provincias se ha dado la situación.

Rogelio Frigerio / Ministro del Interior



"Hay que apuntar a que las provincias hagan las casas"



- ¿Cómo cayó en Cambiemos que Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente, esté implicado en el escándalo de corrupción de los cuadernos de las coimas?



- Acá no hay impunidad para nadie, somos todos iguales ante la ley, por lo menos desde el 10 de diciembre de 2015 a esta parte, y va a ser la Justicia la que determine las responsabilidades de este caso. La Justicia tiene las manos desatadas para investigar con total libertad hechos de corrupción que han impedido que cientos de millones de pesos que iban a las obras públicas terminaran en los bolsillos de funcionarios.



- En el presupuesto 2019, ¿no es injusto que se recargue el ajuste a las provincias, sobre todo a San Juan, que tiene sus cuentas ordenadas?



- No va a ocurrir eso. Independientemente del esfuerzo que le estamos pidiendo a todos, las provincias no van a recibir el año que viene menos recursos que este año, porque el Gobierno de Macri está transfiriendo más recursos automáticos que nunca antes en la historia de Argentina.



- Pero se refiere a los recursos de coparticipación y el ajuste va a ser en los fondos discrecionales...



- Queremos que las provincias cada vez tengan más recursos automáticos, a diferencia del anterior.



- ¿Los planes de vivienda están en el lote a recortar?



- En los países federales, las viviendas las hacen los gobiernos locales y las administraciones centrales hacen las autopistas, los puertos, las represas. Lentamente tenemos que ir a ese camino. Hay que apuntar a que las provincias hagan las casas. De la mano de la creciente transferencia de recursos automáticos a las provincias, tenemos que ir gradualmente también discutiendo las responsabilidades entre los distintos niveles de Gobierno.