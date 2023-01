Por el conflicto que tiene en el municipio de Rawson debido a la participación de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en las paritarias, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de San Juan (SUOEM), que encabeza Antonino D'Amico y representa el abogado Horacio Rodríguez del Cid, había solicitado a la Corte de Justicia de la provincia que le concediera el permiso para que el tema sea tratado por el máximo tribunal de justicia del país. Pero no sólo el planteo fue rechazado por "inadmisible", sino que al hacerlo, la Corte local además aplicó sanciones a los referentes gremiales y se refirió con duros términos contra ambos. Entre las críticas, que fueron tratadas en un párrafo aparte, sostuvo que D'Amico y Rodríguez del Cid se excedieron en los términos que utilizaron contra la propia Corte, y argumentó que el rechazo al planteo se dio, básicamente, porque hubo una "insuficiencia de la labor profesional". Además, los alertaron ya que les indicaron que podrían "aplicarles una sanción más gravosa en caso de reiteración de tal conducta".

El castigo que recibieron ambos fue un apercibimiento, un llamado de atención que no implica una multa económica, pero que sí se tiene en cuenta para casos posteriores. Esto es que, de reiterar la mala conducta, los representantes de SUOEM pueden recibir sanciones con impacto en el bolsillo, hasta el salario mínimo del escalafón del Poder Judicial, el que parte de los 150 mil pesos.

El conflicto que derivó en una sanción para los referentes del gremio de los municipales fue iniciado a fines de 2021 por UPCN, que llegó a la Justicia para solicitar que se le permita participar de las paritarias de Rawson (ver recuadro). SUOEM recibió un revés en cada instancia judicial en la que se tramitó la causa. Incluso en junio pasado, la Corte desestimó analizar la causa porque D'Amico y Rodríguez del Cid no cumplieron con los requisitos formales de presentación, como por ejemplo, que las copias que presentaron no llevaban la firma del abogado del gremio.

Ante la negativa de la Corte, los representantes de SUOEM hicieron un planteo para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estudie el caso, pero al pedirlo, cuestionaron con dureza al tribunal local, al punto que indicaron que "incurrió en arbitrariedad dolosa, violó los derechos de defensa, también el debido proceso y el sistema republicano de gobierno y la división de poderes". Además, indicaron que "hubo un trato discriminatorio", y que la Corte "inventó requisitos formales de presentación". Incluso, fueron más allá, ya que le imputaron "mala fe" de los cortistas y que estos utilizaron un criterio que es "falso".

Los cuestionamientos de SUOEM no pasaron inadvertidos para la Corte, al punto que le dedicó un párrafo específico al indicar que "mención aparte merecen las agraviantes expresiones de los abogados de la recurrente hacia este Tribunal, imputándole mala fe y arbitrariedad dolosa". Incluso dijo que las críticas no son admitidas "en resguardo del respeto a la investidura que detentamos", además de que "exceden la razonable disconformidad con un pronunciamiento en realidad motivado por la insuficiencia de la labor profesional de su presentante, calificativos que tenemos el convencimiento de no merecer". Por eso, "se formula un apercibimiento a los abogados Horacio Rodríguez del Cid y Antonino D'Amico" y, en caso de reiteración "se les aplicará una sanción más gravosa".

Paritaria y conflicto en Rawson

La gestión del intendente Rubén García comenzó con duros enfrentamientos con SUOEM por la recategorización de personal. A fines de 2021, el gremio reclamó que el jefe comunal no había cumplido con su palabra de convocar a la paritaria comunal para regularizar la situación de los trabajadores. Ante la ausencia de García por problemas de salud, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, convocó a la paritaria, lo que generó un quiebre en la relación entre el titular del cuerpo legislativo y el Intendente. La reunión paritaria no se realizó porque UPCN reclamó en la Justicia ser parte de la negociación. Tras un acuerdo, García definió la recategorización de personal. Por otro lado, la relación entre el Concejo Deliberante y el intendente, se quebró al punto que a fines del año pasado, los ediles denunciaron penalmente a García.

"Esta Corte incurrió en arbitrariedad dolosa, violó derechos de defensa y tuvo trato discriminatorio”.

D’Amico y Rodríguez del Cid Representantes de SUOEM

"En caso de reiteración de tal conducta, se aplicará una sanción más gravosa”. Fallo de la Sala II Corte de Justicia

Fallo de la Corte

El apercibimiento a los referentes de SUOEM, Antonino D’Amico y Horacio Rodríguez del Cid, fue aplicado por la Sala II de la Corte de Justicia, la que estuvo integrada por Adriana García Nieto, Marcelo Lima y Guillermo De Sanctis. La resolución se dictó a mediados de diciembre y las partes fueron notificadas en los últimos días del año.