Reclamos. Los manifestantes protestaron frente a la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación y en la delegación de la cartera de Desarrollo Social. Además, cortaron calles céntricas.

El plan de entrenamiento laboral de la Nación, por el que 12 mil sanjuaninos cobran 1.850 pesos, va camino a desaparecer y hay una incógnita enorme sobre el futuro de los beneficiarios. Es que no descartan que el programa pueda reestructurarse o que los que perciben la ayuda sean traspasados a otro régimen, dijeron fuentes ligadas a la Gerencia de Empleo local, ya que su titular, Viviana López, no contestó los llamados de este medio y no pudo ser localizada. El otro resultado es que se queden sin nada. Por eso, dos de las organizaciones sociales que se movilizaron ayer pidieron la transferencia hacia un plan que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social nacional. La decisión final está en manos de la administración central macrista, pero aún no hay respuestas.



Ante el escenario, las agrupaciones sociales, encabezadas por Mardam y Amas de Casas del país, realizaron una masiva protesta en la zona céntrica, movilizando cientos de beneficiarios del plan, cortando calles, acampando y mostrando, en algunos casos, los productos que desarrollan. La movida produjo un caos en el transporte de las personas que fueron a trabajar y a realizar trámites en el área capitalina (ver página 5). La medida continuará hoy a las 9 en calle Mitre entre General Acha y Tucumán, frente a la Gerencia de Empleo.



Marcelo Tejada, de Mardam, y Laura Vera, de Amas de Casa, fueron los voceros y manifestaron la preocupación de que los beneficiarios pierdan el auxilio de 1.850 pesos, el cual, dijeron, les sirve para comprar medicamentos, mercaderías, pagar algún impuesto y "pasar el día". Es más, la dirigente señaló que la pérdida del plan impactará en el consumo y en el movimiento económico de la provincia. En ese marco, señaló que desde febrero se recortará la mitad de los 12 mil beneficios y en abril se le dará de baja a la totalidad. Por su parte, Tejada indicó que "estamos a la deriva" porque explicó que a nivel nacional le han manifestado que el Ministerio de Trabajo, que maneja el programa de entrenamiento, no tiene presupuesto y que la cartera de Desarrollo Social, la que cobija el traspaso a un nuevo régimen, está en la misma situación.



Las fuentes expresaron que el conflicto se da en el marco de la ley de emergencia social que se sancionó a nivel nacional. Bajo la norma, los integrantes de las organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie, de fuerte peso en el país, que contaban con el plan de entrenamiento laboral, comenzarán una etapa de transición hacia el Salario Social Complementario, un programa en el que una persona conforma una unidad productiva o cooperativa y percibe 4.460 pesos del Ministerio de Desarrollo Social. Así, en San Juan, los que estén en dichas agrupaciones sociales se ven beneficiados con el traspaso, pero la incógnita se produce en los que se encuentren en las de origen provincial. Por eso la movida local fue encarada por Mardam, Amas de Casa, Encuentro y Progreso y Frente Transversal, entre otras, indicaron las fuentes.



De esa manera, trascendió que no se están recibiendo nuevos proyectos de entrenamiento laboral ni hay renovaciones, por lo que las organizaciones dan por descontado que los planes se caerán. Fuentes ligadas al área de la Gerencia de Empleo manifestaron que aún no hay respuestas si habrá una reestructuración del programa o que se dé la transferencia al plan del Ministerio de Desarrollo Social.

Ayuda

4.460

pesos por mes y por persona destina el Ministerio de Desarrollo Social para un plan de cooperativas. Las organizaciones locales quieren que sus integrantes sean transferidos hacia ese programa. Hoy, con el plan de entrenamiento laboral, cobran 1.850 pesos.

Dirigentes sociales

LAURA VERA Amas de Casa del País

"Esto es un ajuste a las provincias. Según la ley, hasta las organizaciones locales deben ser incluidas en los planes que paulatinamente tenían que irse modificando para que la gente ingresara en la economía popular a través de cooperativas".

MARCELO TEJADA Mardam

"En el Ministerio de Trabajo y en el de Desarrollo Social de la Nación no tienen respuestas. Nos dijeron que la respuesta es el traspaso de un programa a otro, pero en ambos aseguran que no tienen presupuesto. Estamos a la deriva".