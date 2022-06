Los maestros autoconvocados adelantaron ayer su rechazo a lo que debatieron el lunes en la mesa de diálogo, a pesar de que el Ejecutivo les comunicó que analiza mejoras en la oferta salarial. La propuesta radica en la posibilidad de acortar de cuatro a dos los tramos de aumento. Con esa postura, el sector docente anunció una nueva jornada de paro y movilización, la que se dará hoy, con vigilia en las puertas del Centro Cívico, hasta las 18, a la espera de una respuesta a un nuevo petitorio. La presentación perfila a sumar para mañana otro día sin actividades, ya que, según había quedado definido el lunes, la provincia daría una respuesta este jueves, mientras que los autoconvocados indicaron que "de no haber una respuesta favorable (para hoy), se continuará con la huelga al día siguiente". Así, de ocurrir, serán ocho las jornadas sin asistencia a las escuelas. A su vez, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes calificadas, por haber incumplido lo dialogado el lunes, se mantiene la postura de descontar los días 2, 3 y 6 de junio, y resta definir qué ocurrirá en las próximas jornadas.

En el Gobierno no cayó bien que los autoconvocados no aceptaran el compromiso que asumió la administración uñaquista de no aplicar descuento de días ni sanciones si ayer se retomaban las actividades en las aulas. Además, que tampoco hayan tenido en cuenta que desde el Ejecutivo analizan un nuevo esfuerzo para aumentar lo más rápido posible los sueldos. Es que, según quedó confirmado ayer, desde la cartera de Hacienda, que conduce Marisa López, no descartaban modificar el acuerdo salarial cerrado con los gremios UDAP, UDA y AMET, y que se replicó para el resto de la administración pública. Dicho acuerdo se estableció en un incremento del 40 por ciento a noviembre, en cuatro tramos: 15 por ciento desde junio, 7 por ciento en agosto, 12 por ciento en octubre y 6 por ciento en noviembre, el que, sumado al 25 por ciento de incremento ya liquidado, completaría un 65 por ciento en total, más una instancia de revisión. El cambio en estudio, que surgió del planteo de los autoconvocados, apunta a reducir a dos los tramos: 20 por ciento desde junio y 20 por ciento en agosto. De tomarse esa decisión, aplicará para todos los trabajadores del Estado, docentes y no docentes. Los autoconvocados habían solicitado un solo incremento del 40 por ciento a partir de este mes, lo que fue ratificado en el requerimiento de ayer. En el escrito establecieron solicitar, entre otros ítems, que el aumento "sea en una sola cuota al mes de junio, aplicable a todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada", que haya una suba "del 20 por ciento en todos los radios" y que "la apertura de la mesa de diálogo se dé antes de la primera quincena de agosto 2022, con la participación de los docentes autoconvocados". Tras la reunión del lunes, López había indicado lo difícil que le resulta al Ejecutivo atender al requerimiento de este sector "por la magnitud que significan y el costo que representan" los pedidos. Incluso, sostuvo que "tenemos muchas dificultades para cumplir lo que ellos solicitan, como el acortamiento de los tramos" porque "implicaría un desembolso mucho más alto del que hemos estado hablando y una redefinición aún mayor de nuestras partidas presupuestarias".

Ausentismo

Desde Educación dieron a conocer los porcentajes de ausentismo del turno mañana en todos los niveles. En el ámbito público, el faltazo fue del 70 por ciento en promedio. En educación privada, la no asistencia a clases fue del 16 por ciento.

Conflicto

La puja con los docentes autoconvocados acumula seis jornadas, sin contar el paro y movilización previsto para hoy. En el marco de la negociación, el Ejecutivo había confirmado que no descontará las dos primeras jornadas de reclamo.

Cambios en los recibos de sueldo y reuniones

El Ministerio de Educación, que lidera Cecilia Trincado, llevó adelante modificaciones en el mecanismo en el que se muestran los recibos de sueldo de los docentes. El cambio apunta a que cada trabajador pueda ver en una sola planilla todos los cargos que tiene, con la remuneración por cada actividad y la suma total por todo servicio. Anteriormente, cada docente contaba con un recibo de sueldo por cada cargo, mientras ahora estará unificado. Además, se deja en claro que, al monto total que figura, se le debe sumar los valores correspondientes a Conectividad y Fonid, que no salen en dicha liquidación, ya que Nación hace el aporte en cada una de las cuentas bancarias de los docentes. Por otro lado, tal cual se fijó el lunes, la cartera de Salud mantuvo una reunión con sus trabajadores, representados por el Sindicato Médico y Asprosa, en la que se analizó, para el primero, concursos de ascensos y el 82 por ciento móvil para la jubilación que vienen pidiendo los gremios. Hoy será el turno de Hacienda con el resto de los gremios. En los encuentros analizan planteos correspondientes a cada sector y cambios generales en ítems clave como la antigüedad.