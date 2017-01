Bajo tierra. El estacionamiento partirá desde el extremo de calles Urquiza y 25 de Mayo y se extenderá hasta cubrir la capacidad de 300 vehículos. La obra, al igual que las que se harán en la superficie, se licitará el mes que viene.

La gestión uñaquista ya decidió que el mes que viene llamará a licitación para la remodelación del predio en el que funcionaba el estadio abierto, en el que se incluirá la construcción de un estacionamiento que irá por debajo del ex complejo deportivo. El objetivo es que las obras comiencen en un par de meses y no será el único, ya que el Gobierno planea hacer otro para el año que viene en la zona de la Plaza del Bicentenario (ver Claves). Inclusive hay dos más en mente, pero en el Ejecutivo son cautos y no avanzarán hasta ver cómo funcionan los dos primeros. El plan apunta a ordenar el tránsito y brindar espacios físicos para que puedan estacionar los miles de vehículos que circulan en una zona en la que está el Centro Cívico y distintos edificios culturales, entre otros.



La fecha y detalles del proyecto los dio a conocer el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio Ortiz Andino, quien aclaró que están dando las puntadas finales del presupuesto oficial. El funcionario confirmó que el estacionamiento subterráneo partirá desde el sector noroeste del predio del exestadio, sobre calles Urquiza y 25 de Mayo, y que se extenderá hasta cubrir una capacidad para 300 vehículos.



La playa bajo tierra servirá para brindar estacionamiento a todos los que asistan principalmente al estadio cerrado por cualquier evento deportivo, a algún espectáculo en el auditorio Juan Victoria o para los que quieran pasear en el Parque de Mayo.



Ortiz Andino explicó que también está bajo estudio el manejo del estacionamiento. “A lo mejor, lo concesionamos a un privado para que lo explote. Así nos van pagando o nos van haciendo tareas para pagar eso. Es una ecuación que hay que trabajarla”, indicó.



El proyecto no sólo contempla la playa subterránea sino también remodelaciones y arreglos en la superficie. El ministro señaló que ahí se trasladará el Museo de la Memoria Urbana, que funcionaba donde hoy está la plaza del Bicentenario. Además, se hará una plaza que estará conectada con la antigua Legislatura, la cual se convertirá en Sitio de la Memoria, debido a que funcionó como centro clandestino de represión durante la última dictadura militar. Y no sólo eso, ya que se desarrollarán espacios verdes y lugares para actividades recreativas y culturales, destacó el funcionario. Todo el plan tendrá una ejecución de obras de al menos un año y se exhibirá en su totalidad durante la celebración de la Fiesta Nacional del Sol.

En la Fiesta del Sol, Infraestructura mostrará en un video las obras que hará en el exestadio.



El espacio quedó libre tras la demolición, que comenzó en octubre, del estadio abierto, el velódromo, las tribunas y las viejas instalaciones del Boletín Oficial. La iniciativa del Gobierno de Uñac apuntó a ampliar la superficie verde del Parque y brindar otras alternativas como el estacionamiento y espacios para distintas actividades. De esa manera, se agranda y se termina de integrar un polo institucional y cultural que comprende al Centro Cívico, la Legislatura, el Parque de Mayo, el auditorio, el estadio cerrado, el museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el teatro y la plaza del Bicentenario, el Centro de Convenciones y el Centro de Exposiciones Amadeo Conte Grand.



Para contener el movimiento vehicular de todos esos edificios, el Ejecutivo hará otro estacionamiento en la plaza del Bicentenario.

Para la Fiesta Nacional del Sol



Tras la demolición, el terreno del ex estadio abierto fue nivelado y el Ministerio de Planificación e Infraestructura se lo entregó a la cartera de Turismo para que lleve a cabo la Fiesta Nacional del Sol. En el predio se desarrollarán los espectáculos musicales de la máxima celebración sanjuanina, entre el 21 y 24 del mes que viene.



De acuerdo al plan, se hará un cierre perimetral del tipo olímpico, el cual no será definitivo y tendrá dos funciones.

En primer lugar, servirá para delimitar el lugar que será utilizado para la Fiesta del Sol. El objetivo es que sea la última vez que se haga en el Parque de Mayo dado que en la edición de 2018 ya quieren tener listo un espacio específico en Chimbas. Y en segundo lugar, el cerco servirá como límite de seguridad en la futura obra del lugar, la cual contemplará la parquización y el estacionamiento subterráneo, entre otras.



Claves



Lugar

El segundo estacionamiento subterráneo estará en la Plaza del Bicentenario, en el sector noroeste, sobre calle Las Heras y Central. El ministro Ortiz Andino indicó que sólo se removerá apenas una parte de la parquización de la superficie.

Capacidad

Al igual que el que estará en el ex estadio abierto, tendrá una capacidad para albergar a 300 vehículos. Contemplará a la gente que asista al Centro Cívico, a la Legislatura, al Teatro del Bicentenario y a zonas aledañas.

Obra

En el Gobierno calculan que los trabajos de construcción empezarán el año que viene. Fue el primero que previó la gestión uñaquista, pero no dieron los plazos, ya que se estaba ejecutando la Plaza del Bicentenario.