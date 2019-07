La Laja. La década de esplendor del emprendimiento albardonero fue en los "70, aunque los baños termales se utilizaron hasta el 2000. Se trata de uno de los lugares más conocidos de la provincia.



Ante la falta de inversores para la construcción de otro hotel 5 estrellas en San Juan, el Gobierno se valió de una prórroga de un contrato con un privado para contar con un nuevo edificio de calidad que atienda las demandas de un turismo exigente. El Ejecutivo llegó a un acuerdo con la firma IVISA, que tiene el manejo de los juegos autorizados de casinos y el servicio para el procesamiento de apuestas, para que construya en Capital un hotel de lujo y además reacondicione el Complejo Termal La Laja. Lo pautado establece que la compañía recibirá una extensión por diez años de su contrato inicial (que finalizará en 2039) en la explotación del juego. La iniciativa pasará mañana por la Cámara de Diputados, a través de un proyecto de ley, la cual se descarta su aprobación.

De no cumplir con el acuerdo, la provincia le podrá dar de baja a la prórroga de IVISA

Si bien hasta el momento no hay un valor oficial de cuánto podrían costar las tareas, fuentes oficiales indicaron que la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, le indicó ayer a los legisladores, en una reunión informativa previa a labor parlamentaria, que la inversión rondará entre los 18 y los 20 millones de dólares para el hotel de Capital. Por otro lado, la empresa definirá el lugar en el que levantará el edificio.



El objetivo de contar con más plazas de calidad radica en el turismo de eventos: congresos masivos que llegan en temporadas bajas y que movilizan mucho la actividad económica. Según las fuentes, por no contar con más inmuebles, San Juan se perdió en un año al menos diez oportunidades de albergar este tipo de actividades.



La gestión uñaquista lleva al menos dos años apuntando a que el sector privado se decida a invertir en otro hotel de categoría. Para eso llevó adelante reuniones con distintas empresas y hasta impulsó la sanción de una ley de promoción turística. La norma recibió el OK hace un año y cuenta con una serie de beneficios impositivos.



Las fuentes indicaron que tras la sanción de la ley, Turismo llevó adelante reuniones con las principales cadenas hoteleras del país, pero ninguna se mostró interesada en San Juan. Inclusive llamó a licitación para la construcción de un hotel en La Laja y no se presentó ninguna oferta.



Ante la negativa, el Ejecutivo siguió con las gestiones e IVISA realizó la propuesta. Las partes ya tienen un contrato por el manejo del juego y la empresa conoce el rubro hotelero, ya que construyó uno en 2008: el Del Bono Park. El último convenio entre la firma y la provincia se firmó en 2009, en el que se estableció "una concesión por 20 años" para explotar exclusivamente los juegos de casino en el área del Gran San Juan. El único departamento en el que no lo puede hacer de manera excluyente es en Caucete. Con el nuevo acuerdo, el plazo del contrato se extiende por diez años más, hasta 2039. Por el servicio, la empresa paga un canon que ronda los 270.000 euros por mes.



El proyecto establece que el hotel de 5 estrellas y el de La Laja deberán edificarse en 18 meses y si la empresa no cumple, el Gobierno le puede dar de baja a la prórroga por el juego. El hotel de Capital tendrá 201 plazas y contará con una superficie cubierta de 5.000 metros cuadrados, la tercera parte del Del Bono Park.



Al ser consultado, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo que "San Juan necesita otro hotel desde hace tiempo debido a todos los eventos culturales y deportivos que viene albergando. Hicimos una licitación, sin suerte, para la construcción de uno y ahora llegamos a un acuerdo con la empresa gracias a que la ley nos lo permite".