Inyección. La gestión uñaquista ha dotado a los policías de movilidades y equipamiento en la lucha contra la inseguridad. Además, regularizó los ascensos, dado que desde 2016 se producen anualmente.

En el Ministerio de Gobierno están afinando los últimos detalles de los cambios en las leyes que regulan el funcionamiento de la Policía, las que llevan poco más de 30 años sin retoques. El proyecto será presentado en agosto y uno de los puntos tiene que ver con el endurecimiento de las sanciones ante faltas que cometan los uniformados, ya que se eliminará una figura intermedia y a la vez oxidada como el arresto, por lo que la Jefatura, al decidir sobre el castigo, se moverá entre el llamado de atención o pasar a la suspensión, que implica una reducción del salario. La movida de la cartera, a cargo de Emilio Baistrocchi, apunta a exigir un comportamiento ejemplar de los efectivos, a la par de los beneficios que ha venido otorgando, como ascensos por año desde 2016, las capacitaciones, la entrega de movilidades y equipamiento, la incorporación de personal y las reformas edilicias.



El régimen disciplinario no es lo único que se tocará, ya que también se pondrá en marcha la figura del defensor de policía, que será un abogado gratuito que pondrá el Estado para que patrocine en una causa penal y civil (si la hubiere) a aquel uniformado que, en el desarrollo de sus funciones, sea denunciado por una supuesta acción irregular. No obstante, si un juez lo encuentra culpable deberá pagar la asistencia legal. Y la defensa sin costo de ninguna manera se aplicará si el efectivo está involucrado en hechos delictivos.



Baistrocchi manifestó que están terminando de dar las últimas puntadas a las modificaciones de la ley Orgánica de la Policía y la de los Deberes y Derechos del personal para que el mes que viene ingrese el proyecto a la Cámara de Diputados. el ministro indicó que espera que la norma sea aprobada antes de fin de año.



La gestión uñaquista tiene como uno de sus ejes la lucha contra la inseguridad y en ese marco le ha venido otorgando herramientas y estímulos a los uniformados, a la vez de exigir el máximo compromiso.



En cuanto al sistema disciplinario, hoy existe el apercibimiento, el arresto, la suspensión y la exoneración. La segunda de las sanciones no implica una detención si no que el efectivo permanece en una dependencia policial, sin una tarea específica, y no le afecta en el salario. Tal figura desaparecerá y habrá sanciones menores y luego estará el castigo de suspensión, la cual conlleva una reducción del sueldo e imposibilita el ascenso por un período. Eso sí, el equipo de Gobierno viene trabajando en los tipos de faltas que se encuadrarán en uno u otro tipo de castigos. Baistrocchi explicó que es el mecanismo que tienen fuerzas policiales de otras provincias.



Por otro lado, se crearán dos Direcciones, lo que implicará que sus titulares, comisarios generales, integren la Plana Mayor. Hoy están la Dirección de Personal (D-1), la de Inteligencia (D-2), la de Operaciones (D-3), la de Inspecciones Logísticas (D-4), la de Coordinación Judicial (D-5) y la de Institutos (D-6). El surgimiento de más unidades obedece a su crecimiento y a la necesidad de autonomía por su especialización, ya que están dentro de algunas de las actuales Direcciones. Las que llegarán a ese rango son Bomberos, que cuenta con 250 efectivos, y el área de comunicaciones, Cisem 911, que tiene unos 130.



Además, Baistrocchi había señalado que estaba en estudio un retoque en la norma para habilitar la convocatoria a los suboficiales que se retiren para tener más presencia de uniformados en las calles. No obstante, había aclarado que no sería cualquiera sino que analizarían los desempeños en el ejercicio de sus tareas. Y los seleccionados no pueden tener más de cinco años como retirados y no superar los 55 años. La convocatoria se puede extender por tres años y su aceptación es voluntaria.

Cambios

Sanciones

Se elimina la figura de arresto, la que no implica una detención sino que el efectivo permanece en una dependencia, sin una tarea específica, y no le afecta en el salario. Así, quedarán las sanciones menores y la suspensión, que conlleva una rebaja del sueldo.

Defensor

Se creará la figura del defensor del policía, que será un abogado gratuito que pondrá el Estado para los uniformados denunciados durante el cumplimiento de sus funciones y que enfrenten una causa penal o civil. No hay patrocinio si hay delito de por medio.

Direcciones

Bomberos y el área de comunicaciones pasarán a ser Direcciones. Se sumarán a otras seis: Personal (D-1), Inteligencia (D-2), Operaciones (D-3), Inspecciones Logísticas (D-4), Coordinación Judicial (D-5) e Institutos (D-6).

Fuerza

4800 Es la cantidad de uniformados, entre oficiales y suboficiales, que tiene la Policía. El mando político está a cargo del ministro de Gobierno. Además hay un jefe y un subjefe.

Carrera

1.102 Es la cantidad de efectivos que ascendieron este año. Durante 2018, el Ejecutivo realizó 1.031 promociones mientras que en 2017 se produjeron 801 y en 2016 la cifra ascendió a 1.054.