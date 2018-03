Es el ministro del presidente Mauricio Macri que tiene relación con los gobernadores y el que dirige la obra pública en el país, dos responsabilidades de mucho peso. Ayer pasó por San Juan y repasó, junto a DIARIO DE CUYO, los principales temas de la coyuntura. Admitió que se molestó con el gobernador Sergio Uñac por la votación de la reforma jubilatoria, pero dijo que nunca cortaron el diálogo con la provincia y que hoy siguen trabajando juntos. Mencionó a Eduardo Cáceres y a Roberto Basualdo como sus referentes locales y posibles candidatos. Y habló además de la inflación y la posible candidatura de Macri a una reelección, entre otros temas.



- ¿Piensa que fue una traición de Uñac que sus legisladores votaran en contra de la reforma previsional?



- Para nosotros no fue una traición. Fue algo que no esperábamos porque contábamos con el apoyo de la mayoría de los gobernadores a partir de la firma del consenso fiscal. Pero cada uno es libre de tomar la decisión, en el momento de la votación, que le parezca mejor.



- ¿Pero sí les generó malestar?



- No fue un momento fácil. Hubo muchos que quisieron aprovechar esa circunstancia, primero para mentirle a la gente, a los jubilados, para hablar de quitas de las jubilaciones. Y segundo para intentar generar una situación social que pusiera en peligro la continuidad de gobierno. Para nosotros fue un momento especial, delicado, que en el conteo de los votos contábamos con los del oficialismo sanjuanino y en ese momento finalmente no los tuvimos. Independientemente de eso pudimos sacar la ley del consenso fiscal, de la responsabilidad fiscal.



- Insisto, ¿le generó malestar?



- Sí. Había molestado el voto de San Juan por las jubilaciones.



- En los medios nacionales, citando fuentes oficiales, mencionaban que el Gobierno pretendía domesticar gobernadores del PJ rebeldes, como Uñac. ¿Es así?



- Eso es totalmente mentira y es parte de la Argentina que queremos dejar atrás. Venimos de un gobierno como el kirchnerista que entendía el poder de esa manera, es decir, concentrar recursos para luego domesticar a los gobernadores e intendentes que pensaran distinto. Tenemos una forma de gobernar totalmente distinta. Queremos darle más autonomía y recursos a las provincias porque realmente queremos construir un país federal en serio.



- ¿Es cierta la versión que el gobernador Uñac no le atendió el teléfono a Macri durante la votación de la reforma previsional?



- Yo hablé con él ese día, la verdad que no lo recuerdo. (Risa) Fue una noche y un día muy largos. Independientemente de eso, para mí por lo menos, esa jornada ya forma parte del pasado y estoy mirando para adelante. Estoy en San Juan viendo cómo el presidente pueda ayudar a que los sanjuaninos vivan cada día mejor.



- ¿Y usted qué le dijo?



- No recuerdo, era un momento de mucha tensión. Claramente hubo dirigentes políticos que intentaron aprovecharse de esa situación, primero, para mentirle a los jubilados y segundo, intentar poner en riesgo la continuidad del Gobierno constitucional. Lo cual es tremendo.



- ¿Uñac estuvo en ese grupo?



- No.



- ¿La baja de un plan laboral no fue una especie de venganza?



- No, fue una medida que intenta ordenar todo el esfuerzo de políticas sociales de un gobierno que tiene récord de gasto en ese rubro. El 76 por ciento del presupuesto hoy de la Nación se destina a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto hay que ordenarlo, tienen que ser políticas que logren con el paso del tiempo que esta situación se revierta, que los planes sociales estén vinculados con la posibilidad de capacitar a quienes lo reciben para que se reinserten en el mercado laboral. En esa reconversión también entró San Juan como el resto de las provincias.



- Es llamativo que esa reconversión se diera en enero, después del tratamiento de la reforma previsional...



- Se dio en todas las provincias, no fue en San Juan solamente. De hecho, después nos juntamos con otros ministros y el gobernador para ver como lo podíamos resolver de una manera un poco más gradual.



- Mencionaba el malestar, ¿ya se superaron las asperezas?



- Tengo permanente diálogo con todos los gobernadores. Eso es lo que espera la gente de nosotros. Que nos concentremos en resolver problemas, nuestra energía y tiempo para ver qué nos podemos de acuerdo para que eso se traduzca en una solución concreta para un vecino...



- Pero su visita implica...



- Implica una agenda de trabajo para seguir adelante con una innumerable cantidad de obras y políticas públicas para mejorar la vida de los sanjuaninos.



- Zanjadas las diferencias entonces...



- Tuvimos una distinta interpretación respecto a lo que implicaba el compromiso del consenso fiscal por parte del gobernador de San Juan y de todos los gobernadores. Pero tenemos que seguir trabajando por la gente. No hemos dejado ni un minuto de trabajar por todos los sanjuaninos, independientemente de lo que hayan votado los representantes del oficialismo en el Congreso de la Nación.



- ¿Es cierto que ustedes han medido a Uñac como presidenciable?



- No.



- No obstante, medios nacionales han difundido encuestas y lo midieron con el presidente Macri en una hipotética competencia en segunda vuelta electoral. ¿Lo ven como presidenciable en 2019?



- De las conversaciones que he tenido con él no me surge ninguna expectativa de ser candidato a presidente.

La gente no quiere que todos los domingos estemos pendientes de un comicio en cada provincia".



- ¿Y en 2023?



- No lo sé. Falta mucho. Seguramente dependa, al igual que todo dirigente político, de cómo gobierne estos seis años que faltan para esa elección.



- Si tiene que mencionar un posible candidato a gobernador de Cambiemos en San Juan, ¿a quién le apunta?



- Nuestras figuras principales son Eduardo Cáceres y Roberto Basualdo. También tenemos otros jóvenes dirigentes que tienen muchas ganas de recorrer la provincia y ser protagonistas. El cambio también va a llegar a San Juan.



- Viene sonando el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego. ¿Lo ve?



- Marcelo es un excelente intendente, de los mejores del país, no sé que tiene pensado él para su futuro. Claramente él tiene enormes posibilidades de crecer mucho en la política sanjuanina y la nacional. 13.00



- ¿Cómo definiría la estrategia de adelantar las elecciones, que en el oficialismo local están evaluando?



- Cada gobernador tiene derecho en un país federal de elegir el calendario electoral. Por lo menos hasta que decidamos cambiar la ley o en algunos casos, las constituciones provinciales. A mí me gustaría que pidamos a la gente concurrir dos veces a las urnas, a las primarias y a la general donde todas las provincias de manera unificada vayan a las elecciones. Creo que es lo que la gente quiere, que le simplifiquemos la vida.



- Pero, ¿cómo califica esa estrategia?



- Cada gobernador hará su análisis qué es lo que mejor le conviene para potenciar sus posibilidades.



- Distintos economistas señalan que no se cumplirá la pauta inflacionaria del 15 por ciento y que se llegará al 20. ¿No le agarran la mano al tema?



- Hemos bajado la inflación el año pasado a la mitad de lo que fue en 2016. Este año va a ser sensiblemente menor a la de 2017 y el año que viene va a estar cerca de un dígito. Y en 2020 vamos a poder tener una inflación en línea con los demás países de la región. Claramente estamos en el buen camino, independientemente de que a todos nos gustaría que la inflación baje más rápido y que la economía crezca a mayor velocidad, que se puedan generar más empleo. Lo que sí estamos seguros es que este proceso de crecimiento, generación de empleo e inversión es un camino que llegó para quedarse, que tiene bases sólidas.



- ¿Ya está definido que Macri va por la reelección?



- Creo que necesitamos que Mauricio Macri continúe algunos años más a cargo de la conducción del país. Estos son procesos largos, que son para siempre, tardan en concretarse y eso es lo que estamos haciendo, cosas que duren, que sean para siempre. Necesitamos cuatro años más del Presidente de la Nación.