Aquellos beneficiarios de la tarjeta alimentaria, que en San Juan serán 33.276 familias, recibirán una capacitación en nutrición y compra de alimentos antes de percibir el plástico. El anuncio del mecanismo lo dio el propio ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que ayer llegó a la provincia para lanzar el programa nacional junto al gobernador Sergio Uñac. Además del curso, el receptor de la tarjeta, que en su mayoría son mujeres, será preparado en el cuidado de los menores y tendrá un seguimiento periódico por parte de especialistas, quienes le aconsejarán qué productos comprar para mejorar la alimentación de la familia. Tanto la capacitación como el seguimiento serán llevados adelante en conjunto entre la cartera nacional y personal del Ministerio de Desarrollo Humano local, a cargo de Fabián Aballay. Según dijo Arroyo, el plan apunta al consumo de cuatro productos básicos: carnes, leche, frutas y verduras.

Si bien ayer se hizo el lanzamiento oficial, tanto las autoridades nacionales como locales esperan que el programa comience a rodar en marzo con entregas parciales de las tarjetas ya que "33 mil personas no pueden ir el mismo día al banco", indicó Arroyo. Por su parte, Aballay explicó que avanzaron en la tratativa para que Nación reintegre la deuda de 46 millones de pesos que se generó en la gestión anterior, por lo que espera que haya un desembolso de la cartera nacional el mes que viene. El funcionario nacional no dio precisiones sobre fechas, aunque reiteró que el proceso está acelerado.

Tras la presentación del plan, Uñac dijo que "es simple y nos entusiasma a todos. Es federal, transparente y genera derechos que se vulneraron durante algún tiempo. Este país produce alimentos para 500 millones de personas y no podemos darle de comer a 44 millones de argentinos. Hay que cambiar esta realidad". El programa lleva el nombre de Tarjeta Alimentar, que está dentro del Plan Argentina contra el Hambre, el cual está destinado, entre otros, a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH, ver claves). Según dijo el alfil del presidente Alberto Fernández, "en la Argentina hay un problema de hambre y malnutrición. Así, si un chico come mal, aprende mal y se le complica toda su vida después. Pero si come bien, va a aprender bien y va a tener más posibilidades. Por eso, vamos a orientar fuertemente al consumo de leches, carnes, frutas y verduras".

Así, indicó que los cursos de capacitación serán claves, ya que se les enseñará a los beneficiarios a hacer el mejor uso de los recursos. Arroyo explicó que, al no permitir la extracción de dinero con la tarjeta y que el uso sea por débito, "cuando la madre compra, codifica, ya que queda claro qué producto adquirió. Así, los nutricionistas, que le dieron el curso, podrán hacer un seguimiento de los alimentos que consume y le podrán indicar cómo hacer para mejorar la nutrición, porque en la Argentina no sólo hay hambre, sino que hay malnutrición".

Por otro lado, el funcionario explicó que con el plan se cumplirá con tres objetivos básicos, "el primero es que todos coman y lo hagan bien. El segundo es que va a activar la economía familiar de aquellos que tiene productos para ofrecer. Y el tercero es que, en San Juan, habrá todos los meses 170 millones de pesos que irán destinados a la compra de productos básicos". Arroyo resaltó que "acá no hay grieta. Todos tienen que comer bien en Argentina", a la vez que elogió a la gestión social del uñaquismo.

Alcance

66 Son los miles de chicos que estarán alcanzados en San Juan por la tarjeta alimentaria. Entre ellos también se encuentran las personas con discapacidad.





Claves del Plan

Beneficiarios

Madres y padres con hijos de hasta 6 años que al momento perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH). Embarazadas a partir de los 3 meses, que actualmente perciben la asignación por embarazo, y personas con discapacidad que reciban la AUH.

Sin trámite

El beneficio no se tramita en ningún lado. Ningún particular ni organización social están autorizadas a gestionar la tarjeta en nombre de otra persona. La Anses es quien notifica al titular que está en condiciones de retirar su plástico.

Montos

Una familia con un menor de 6 años o una mujer que curse el tercer mes de embarazo o un persona con discapacidad recibirá una suma de 4 mil pesos mensuales. Si la familia tiene más de un hijo menor de 6 años, serán 6 mil pesos mensuales.

Acreditación

El Gobierno nacional recargará la tarjeta el tercer viernes de cada mes. Los recursos surgen de reasignaciones de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En San Juan son 170 millones de pesos.

Compras

La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Sólo para la compra de alimentos, excluyendo bebidas alcohólicas. No suplanta ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la AUH. Es una política de complemento integral alimentario.