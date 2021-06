Tal como se preveía, habrá segunda vuelta en tres de las seis unidades académicas debido a la dispersión del voto por la cantidad de listas. Se trata de las facultades de Sociales y Arquitectura y la Escuela de Ciencias de la Salud. En la primera se medirán Marcelo Lucero contra el decano Raúl García, en la segunda se enfrentarán Guillermo Velazco y Alejandro Álvarez, mientras que en la tercera, la disputa será entre Ángel Pinto y Carina Pérez.

En Ingeniería también había balotaje, pero el candidato en segundo lugar, Miguel Garcés, decidió bajarse, por lo que Mario Fernández se consagró al frente de la unidad académica.

Por otro lado, las estructuras oficialistas en tres unidades académicas de la UNSJ permitieron las victorias de Myriam Arrabal en Filosofía, alfil de Rosa Garbarino; Mario Fernández en Ingeniería, candidato de Tadeo Berenguer, y Rodolfo Bloch en Exactas, actual decano.

En Sociales, Lucero venció al oficialismo



Marcelo Lucero, de la lista Primero Sociales, venció al candidato oficialista y actual decano Raúl García con el 43,25 contra el 37,79 por ciento, según los datos que tenían desde el sector opositor, desde donde agregaron que José Luis Miolano obtuvo el 11,08 por ciento y Leonardo Drazic el 9,74. De esa manera, los dos primeros se medirán en segunda vuelta.

Lucero, junto a María del Carmen Zorrilla, vencieron al oficialismo en Sociales que venía triunfando en las últimas elecciones. El 1 de julio tendrán la parada final contra García y Víctor Vargas y el de Primero Sociales adelantó que ha habido buen diálogo previo con Miolano y Drazic para lograr un acuerdo para destronar a la actual conducción de la facultad.

Salud: Pinto quedó cerca del triunfo final



Según datos oficiales, Ángel Pinto ganó con el 49,46 por ciento de los votos, por lo que estuvo al filo de llegar al 50 por ciento y eludir la segunda vuelta. De esa manera, se medirá con Carina Pérez en la instancia final del 1 de julio, ya que la mujer cosechó el 27,13 por ciento.

La otra lista, que encabezó Marcelo Chancay, obtuvo el 23,41 por ciento.

La Escuela de Ciencias de la Salud atravesó por su primera elección de autoridades desde su creación. Pinto forma parte de la actual conducción, cuya directora normalizadora es Ana Naranjo, que fue como candidata a vicerrectora de Roberto Gómez. Por su parte, Pérez, su rival en el balotaje, integró el sector de Universidad Activa, la lista que llevó a Jorge Cocinero como postulante al Rectorado.

Velazco ganó y apunta a una alianza



Guillermo Velazco, candidato a decano de la Facultad de Arquitectura por la lista de Roberto Gómez, obtuvo el primer lugar por unos puntos de diferencia. Según los números que manejó el profesional, al cierre de esta edición, cosechó el 38 por ciento de los votos, unos tres puntos por encima de su rival Alejandro Álvarez. En tercer lugar se ubicó Carlos Herrera, con 26 por ciento.

Con ese resultado, Velasco, quien supo ocupar un cargo en la gestión uñaquista, jugará el balotaje la semana que viene. Frente a ese escenario, anticipó que, para hacerse del Decanato, buscará una alianza con Herrera, a quien consideró del mismo espacio, pero que, por diferencias y "malos entendidos", no llegó a un acuerdo para competir bajo el mismo paraguas.

Arrabal se impuso con claridad



La actual vicedecana de la Faculta de Filosofía, Humanidades y Artes, Myriam Arrabal, se impuso con claridad en esa unidad académica. Según la propia candidata, obtuvo casi 57 por ciento de los votos frente a su único contrincante, Eduardo Carelli. Con ese resultado, Arrabal fue electa decana de una de las facultades más numerosas de la UNSJ.

La victoria de la lista oficialista representa una continuidad de la gestión que hasta el 15 de julio conducirá Rosa Garbarino.

Según indicó Arrabal, para ganar la elección, "tuvimos un apoyo muy importante del estamento docente, el cual tuvo una asistencia del 95 por ciento". Además, destacó que la situación de pandemia se vio reflejada en una baja participación de alumnos y egresados.

Fernández ganó y se bajó el rival



En la Facultad de Ingeniería, Mario Fernández conquistó el Decanato al cosechar cerca del 49 por ciento. Su rival directo, Miguel Garcés, obtuvo alrededor del 32 por ciento, pero este manifestó que no irá al balotaje debido a la gran diferencia que existió y para no llevar al electorado a otro desgastante sufragio. En tercer lugar quedó ubicado Osvaldo Estévez. De esa manera, Fernández, actual vicedecano, tomará las riendas de la unidad académica a partir del 15 de julio. Según manifestó, ganó en los estamentos docentes, no docentes y egresados. Si bien perdió en alumnos, destacó que la diferencia fue mínima. Fernández también aportó al triunfo de Tadeo Berenguer al Rectorado. Cuando este último asumió en Ingeniería en 2016, había dicho que le dejaría la posta a su vicedecano.

Bloch fue reelecto en Exactas



El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, consiguió la reelección con lo justo, ya que triunfó con el 50,98 por ciento de los votos. Así, venció a Mario Giménez, que había nucleado a la oposición, quien obtuvo el 49,02 por ciento, de acuerdo a los datos oficiales.

Bloch inició su gestión en la unidad académica en el período 2008-2012. En este último año compitió por el Rectorado y cayó ante Oscar Nasisi. En 2016 volvió al Decanato y ayer repitió el mandato. Según Omar Cerezo, vocero de la lista, Bloch triunfó en los estamentos alumnos, no docentes y egresados. En cuanto a los docentes, se hizo fuerte en los interinos, pero perdió en los regularizados y concursados. Su tercera conducción en Exactas la hará acompañado de Natalia Núñez.