El programa "A todo o nada" comenzó ayer su temporada del año en Radio Sarmiento y tuvo como invitado al gobernador Sergio Uñac, quien habló del Acuerdo San Juan, en el que se definieron algunas restricciones de cara a la segunda ola de coronavirus. Además, abordó el tema de la presencialidad en las clases, la compra de vacunas y de las elecciones legislativas.





- No ha habido muchas restricciones en San Juan, ¿se pensó más en la economía que en la salud?

- Nosotros nos corrimos de ese debate. El año pasado dijimos que íbamos a cuidar la salud sin descuidar la economía. Y, a los sanjuaninos, nos salió bastante bien. Obtuvimos resultados sanitarios importantes, fuimos de las cinco provincias que mejor relación tuvimos entre contagios y cantidad de habitantes, además de las que mayor movilidad económica tuvo. En el tercer trimestre de 2020, fuimos una de las que menor desempleo tuvo y en los últimos días se ha marcado un mayor incremento en la mano de obra registrada. La convocatoria al Acuerdo San Juan ha sido plural, no han sido medidas antojadizas. El propio sector gastronómico propuso esta limitación.



- En el Acuerdo San Juan convocó a referentes de la oposición que valoraron su invitación, pero dijeron que la responsabilidad de las decisiones es del Gobierno. ¿Fue una obviedad o una chicana?

- Tengo mucho respeto por todos los integrantes de la oposición. La responsabilidad mayor le recae al Ejecutivo, es un razonamiento lógico. Ahora, eso no quiere decir que yo sepa todo lo que hay que hacer y que lo pueda hacer sin consultar a nadie. Ese ámbito fue interesante para escuchar a todos. Además, ni el año pasado ni este hemos tomado medidas que inviten a no acatarlas. Hemos sido bastante prudentes.



- Los opositores dijeron que van a acompañar las medidas que tome. ¿No es una oposición cómoda, a diferencia de lo que pasa con Juntos por el Cambio a nivel nacional?

- ¿Cuáles son los resultados que se obtienen de una oposición así?



- Que el presidente los llame imbéciles o la vicepresidenta barrabravas. ¿Cree que es ubicado eso?

- Creo que todos, inclusive quien habla, debemos llamarnos a la prudencia. Son tiempos de activar mucho el diálogo.



- ¿Cómo calificaría la actuación de la oposición a nivel nacional, con las críticas que le hace al Gobierno nacional?

- Muy vehemente. De acuerdo a distintas encuestas, la sociedad quiere que el Gobierno determine cuidados. Mantenerse en una oposición muy dura, de que vamos a resistir las restricciones... me quedo con la actitud de la oposición de San Juan, que es respetuosa, que es coherente y que sigue representando a un sector de la sociedad sanjuanina. En la provincia hay una clase dirigente política, en general, que nos conducimos de acuerdo a parámetros que la sociedad los valora.



- Por eso se enojó tanto con las manifestaciones a los domicilios, que no sólo fue en su caso...

- Fueron a muchos lugares. No es el mecanismo. Si establecemos eso como parámetro de comunicación. Hay mecanismos institucionales, inclusive, de queja, que no necesariamente tienen que implicar ir a la casa de cualquiera.



- ¿Cree que se llega con las restricciones al 30 de abril o que van a cambiar?

- Es probable que las tengamos que extender. Espero que no con mayor intensidad. Si tuviera que firmar algo, ya firmo que tengamos que estirar las mismas medidas hasta el mes que sea necesario, pero no incrementarlas. Siempre dije que hay que cuidar la salud sin descuidar la economía. Pero hay un valorador que es la utilización de camas de terapia intensiva que tenemos que mirar.

"Yo trato de sacar cosas para San Juan. Cuando fui a reclamar la reducción de aportes patronales, no me quejé del Norte, me sumé. La crítica de Mendoza me parece innecesaria, no conduce a nada".

- ¿Cómo estamos en ese punto? Porque circuló un dato en redes que estamos con el 80 por ciento de las camas ocupadas...

- No, no, estamos muy lejos de eso, ni cerca. En el sector público estamos hablando de un 21 por ciento de ocupación, pero claro, hace unos días, quizás, teníamos un 10 por ciento.



- ¿Por qué cree que va a extender las medidas?

- Porque viene una situación natural. Históricamente, la temporada otoño-invierno es de muchas enfermedades respiratorias y el Covid tiene que ver con eso. Entonces, a las tradicionales enfermedades respiratorias se le suma el Covid. Si pudiésemos mantener estas mismas medidas sin incrementarlas durante todo este tiempo, sería negocio para todos los sanjuaninos.





- ¿Puede garantizar que la presencialidad en las escuelas se va a mantener en el transcurso del año?

- Puedo garantizar que vamos a hacer los máximos esfuerzos para seguir con la presencialidad escolar y que el sector de la educación siga siendo convocado a la vacunación.





- ¿No cree que la campaña de vacunación pueda llegar a evitar que se estiren en el tiempo estas medidas restrictivas?

- Apuntaría a que con estas medidas sea suficiente, más la vacunación que, en San Juan, se viene desarrollando muy bien, transparente, sin sobresaltos, con un porcentaje muy alto de vacunados, pero, también, con dosis en existencia para continuar y que no tengamos que cerrar los vacunatorios. Pero, además, estamos empezando gestiones para ver qué podemos conseguir, teniendo en cuenta que las vacunas hoy son un bien escaso. La predisposición y las partidas están, hay que ver quién las provee.



- ¿Le pareció que Santiago Cafiero estuvo a destiempo al señalar ahora que las provincias pueden salir a comprar vacunas?

- No me pareció a destiempo. Hace dos o tres meses dije que estábamos haciendo contacto. En ese momento, no se podía. Lo consulté con el exministro de Salud y me dijo que no iba a conseguir, por más que quisiera. Me pareció una respuesta razonable, no consiguen estados nacionales, imagínense las provincias. Sigue siendo un bien escaso, pero hay mayor producción.



- El secretario Administrativo de Salud dijo que apuntan a 250 mil dosis...

- La población objetivo son 255 mil personas que debemos vacunar. Llevamos 78 mil dosis aplicadas. Si apuntamos a comprar 250 mil, más las que llegan de Nación, diría que vamos a superar al doble la población objetivo.



- ¿Cuándo?

- Cuando nos la provean. A ver, quiero ser prudente. Sí, la plata está.



- ¿Cuánto es?

- Hay que multiplicar las dosis por 10 dólares. Pero ahí empieza, después te la venden a 20.



- ¿Está analizando la posibilidad reunirse con otros gobernadores para comprar las vacunas?

- Sí, no descarto nada.



- ¿Con quién?

- Con cualquiera de las provincias que tengan la disponibilidad económica, como nosotros, para poder comprar. No estamos dirimiendo banderías políticas, es un tema de salud. Como esto se ha activado, en el último contacto de ayer (por el viernes) se decía que, la compra mínima era un millón de dosis. Tal cantidad es un exceso para nosotros, que somos 800 mil habitantes. Llevamos 78 mil vacunas, más las que tenemos hace entre 110 y 120 mil vacunados durante las próximas semanas. Ahí, haremos acuerdos con otras provincias para comprar vacunas, distribuir y pagar de manera proporcional.

"En Capital hay que reconocer la gestión que lleva Emilio Baistrocchi. Confío mucho en que va a hacer las cosas muy bien y en que los capitalinos me van a permitir llevar esa carta de presentación a Nación".

- ¿Y cualquiera de las vacunas?

- Es ser muy exquisito decir "voy a comprar tal sí o tal no'. Si esa no está, compraremos la otra o la otra.



- ¿El gobernador que compre primero va a pegar una piña política interesante?

- Sí. Eso va a depender de la celeridad de las gestiones y la disponibilidad económica.



- ¿Cómo lo ve a Fernández manejando la pandemia?

- Lo veo bien. Aun con Covid, se ha cargado la situación al hombro y ha salido a determinar los pasos a seguir. Hay que entenderlo en el marco de una situación sumamente difícil porque ajusta una medida por acá y toca algún interés legítimo de un sector.



- ¿Qué Fernández gobierna?

- Alberto Fernández, titular del Ejecutivo. Y la vicepresidenta conduce el Senado. Eso está claro.



- ¿Por qué no suspendieron las PASO entonces?

- Porque hace falta un acuerdo con la oposición, que no quiere la suspensión de las PASO. Yo expresé mi punto de vista por la suspensión en diciembre, para permitirle a la sociedad que defina a sus autoridades en una elección por única vez.







- Pero el kirchnerismo se opone también porque tiene una estrategia en Buenos Aires, ¿no es egoísta lo del kirchnerismo?

- No. Quien ha expresado que no quiere la suspensión de las PASO es la oposición, no el kirchnerismo. El kirchnerismo ha estado atento a la situación. He conversado con "Wado" de Pedro (ministro del Interior) y me decía que, si se lograba conseguir el acuerdo, apoyarían la suspensión. No hay un opositor, ni nacional ni local, que quiera suspender las PASO.







- Tampoco hay referentes kirchneristas que hayan salido públicamente a decir que lo conveniente es la suspensión de las PASO...

- Creo que puede haber algunos, a lo mejor, se me puede haber pasado otros. Pero esto no se logra con un solo sector traccionando, ni siquiera el de los gobernadores o del oficialismo legislativo. Debería ser un gran acuerdo en el que todos los dirigentes políticos del país pusiésemos en la balanza la cuestión electoral de suspender las PASO con lo sanitario.



- ¿Qué piensa del proyecto de prorrogar un mes las PASO y las generales?

- Sería como el mal menor. Es imposible proyectarse cómo vamos a estar en esa fecha. En octubre del año pasado tuvimos los picos máximos de contagio.



- Este proyecto requerirá la aprobación en el Congreso, ¿sus legisladores lo van a apoyar?

- Sí. No estamos para entorpecer, vamos a acompañar.



- Cuando le preguntaba qué Fernández gobierna era porque hay muchos gestos de doble comando, como la designación de funcionarios del riñón de Cristina, quien también ha salido a criticar al gabinete del presidente...

- No creo que sea un gobierno de doble comando. Sí tiene un peso específico la vicepresidenta, que no lo podemos desconocer. Ha sido presidenta durante ocho años, eso le da un volumen político y Alberto no se lo desconoce.



- ¿Ve un avance del kirchnerismo en el PJ?

- De acuerdo al rol que han tenido en el último tiempo, han ocupado lugares trascendentes.



- La otra pata del Frente de Todos es Sergio Massa, ¿cree que tiene un proyecto presidencial?

- Massa tiene una vocación de poder tangible, que lo muestra como una persona que construye todos los días. Si tiene un proyecto presidencial es algo que a mí no me consta. Aparte, los gobiernos de coalición tienen esta característica que es diferente a la organización política que tiene el PJ. Si uno se remonta al gobierno anterior, la expresión de Lilita Carrió, de alguna manera, impactaba en las políticas de gobierno.

"Yo planteé la ley de fomento a las grandes inversiones y Hensel lo gestionó en el minuto a minuto. Pero la visión del Presidente y la predisposición de Matías Kulfas fue fundamental".

- En cuanto a minería, la Nación dispuso la libre disponibilidad del 20 por ciento de las inversiones extranjeras que superen los 100 millones de dólares. Todo indica que es para facilitar las inversiones mineras. Pero los empresarios dijeron que no es suficiente. ¿Qué más hay que hacer para que inviertan?

- Comparto, pero es un gran paso. Lo que planteamos desde San Juan tuvo eco en el Gobierno nacional y se dispuso una medida que es de fomento a las inversiones de distintos rubros. Pero, la inversión de 3 mil millones de dólares para la construcción de la mina Josemaría no es una que se dé todos los días o fácilmente en otros sectores de la economía. El destinatario directo es Josemaría para que pueda tener las condiciones para desarrollarse.



- ¿Se va a dar Josemaría?

- Sí, se va a dar, puedo asegurarlo. Es el proyecto que tiene todas las fichas para salir, construirse y operar.





- Usted dijo que se jugaba la gestión, ¿qué es ganar la elección? ¿Meter dos diputados? ¿Sacar más votos que la última elección?

- Sí, cualquiera sea el resultado. Colocar dos diputados en el Congreso es ganar la elección. Vuelvo a repetir que pongo la gestión a disposición. Y los intendentes también. Estoy seguro que, cuando llegue el momento de votar, la sociedad va a decir: fortalezcamos este camino. ¿Se puede mejorar y corregir muchas cosas? Sí. Y estoy dispuesto a hacerlo. Necesito mostrar un resultado nacional porque, después, tengo que seguir gestionando y decirle a Fernández que me dé la ley de fomento a las inversiones y que me multiplique las 2 mil casas que recibimos para los afectados por el terremoto.



- ¿Su lista va a ser Aubone-Allende o al revés?

- Son dos dirigentes que tienen mi confianza.



- Allende repite, porque el peronismo es así...

- Sería muy razonable que repitiera, porque ha hecho muy bien las cosas. No confirmo ni niego.



- ¿Ya decidió que va a haber internas?

- Es muy probable. El hecho decir que es probable es un cambio sustancial porque es la primera vez que, en una elección a cargos nacionales, se habilita un proceso de primarias con distintas listas.



- ¿No es una especulación mirando lo que hace la oposición?

- No, es no ceder espacios, ni a la oposición ni a ningún otro sector. Vamos a discutir todos en internas para que sea ley pareja.



- ¿El tercer lugar es para el bloquismo?

- Está por definirse. Si vamos a habilitar internas, no está de más que pueda haber distintas competencias.



- ¿Qué va a pasar con los intendentes que pierdan en sus departamentos?

- Ah. Ya vas a ver (Risas). No les va a pasar nada. Si puedo aconsejarles algo es que defiendan su territorio y que traigan buenos resultados.



- ¿El resultado lo condiciona para 2023?

- No sé si tanto como condicionar, pero es más fácil con un buen resultado electoral.



- ¿Lo ve a Fernández tratando de repetir en 2023?

- Nunca lo hablé con él. Naturalmente y lo esperable es que se proponga para un nuevo período.



- ¿Usted se anotaría en una presidencial?

- Habría que ver en qué condiciones.



- No lo descarta...

- Habría que ver. Es un salto ornamental el que me plantea. Si se dan las condiciones, por qué no. Pero hay que alinear los planetas para que eso se dé. No digo imposible, pero es extremadamente difícil. Lo veo casi una utopía.



- Entonces, ¿es casi un hecho que va a buscar la re-reelección?

- Si llego bien, inspirado, seguro. Si llego siendo una herramienta de crecimiento para la provincia, si mantenemos esta baja de la desocupación y la pobreza, el aumento en la contratación de mano de obra en la construcción. Si llego con más problemas que soluciones, no voy a ser una carga para San Juan.



- ¿Cómo le caen las críticas sobre su gabinete?

- Dije en su momento que, a mitad del segundo período, era un momento para analizar algún recambio. Voy a ser coherente.



- Entonces, ¿este año va a haber cambios?

- Si es necesario, voy a hacer cambios.