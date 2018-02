Firma. El Gobernador Sergio Uñac mantuvo un breve encuentro con el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, para rubricar el acuerdo entre la administración macrista y la provincia.

El viaje fue fugaz, pero clave para 13.600 sanjuaninos. El gobernador Sergio Uñac se trasladó ayer a Buenos Aires por un par de horas para cerrar el principio de acuerdo que logró hace dos semanas junto a tres ministros de peso del gobierno macrista. Así consiguió sostener todos los planes sociales que estaban en disputa, con la confirmación de que serán abonados de acuerdo al calendario de pago, algunos finalizan en marzo y otro en abril, como estaba estipulado inicialmente. Lo que implica un desembolso de Nación de unos 25 millones de pesos por mes.



Por otro lado, las autoridades convinieron en llevar adelante una evaluación en conjunto de cada uno de los planes actuales para poder definir cuál continúa bajó la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuál puede pasar a integrar la carpeta de Desarrollo Social de la Nación y cuál corresponde que se le dé de baja. Ese trabajo comenzará el lunes, con la llegada de un equipo de la gestión macrista, y durará un mes.



El acuerdo entre el Ejecutivo y el Gobierno nacional es clave. No sólo porque representa una solución a las más de 13 mil personas que reciben una ayuda económica, ronda los 1.850 pesos promedio, está destinada a insumos básicos, alimentos y medicamentos, y que su caída generó el reclamo de agrupaciones sociales locales (ver recuadro), sino que representa un paso más de acercamiento entre la gestión uñaquista y el macrismo.



La relación entre las partes se tensó a fines del año pasado cuando los legisladores nacionales que responden al uñaquismo votaron en contra de la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno nacional. Incluso, en el macrismo, no ocultaron el malestar con el mandatario y segundas líneas del Ministerio del Interior y el legislador Eduardo Cáceres, líder del PRO local, le lanzaron dardos a Uñac al señalar que estaba pensando más que nada en la interna peronista que en la votación. Tras ese episodio, recién a principio de mes el Gobernador tuvo un contacto directo con los alfiles macrista, en un encuentro gestado para dar solución al conflicto de los planes sociales. En Buenos Aires, Sergio Uñac se reunió con tres ministros del Ejecutivo Nacional, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Carlos Triaca, de Trabajo y Carolina Stanley de Desarrollo Social, cumbre que fue toda una señal política.



Es más, ayer, tras el acuerdo, el Gobernador manifestó que "agradezco la predisposición de los ministros de Trabajo, Desarrollo Social e Interior para poder trabajar en conjunto y brindar soluciones a las necesidades de los sectores más vulnerables".



Por otro lado, el ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi, cuya cartera estuvo a cargo de las negociaciones con el equipo nacional, indicó que "está asegurado el pago de todos los planes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Incluso los que culminan en abril". Además dijo que "estamos gestionando que se pueda mantener algún cupo del Programa Empleo y aquellos que no se pueda, que sean absorbidos por otros programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por eso la firma de las tres partes".



Por su parte, Fabiola Aubone, secretaria de Gobierno, explicó que "el lunes llegará gente de Nación a la provincia para comenzar con el relevamiento y verificar caso por caso, plan por plan. Estimamos que ese proceso durará un mes. Vendrán dos personas del Ministerio de Trabajo de la Nación para trabajar en conjunto con personal de la Subsecretaría de Trabajo local y la oficina en San Juan de la Gerencia de Empleo".

Desembolso

25 Es la cantidad de millones de pesos mensuales que en promedio representa el pago de los 13.600 planes sociales nacionales en la provincia.

Satisfacción social

La agrupación social Amas de Casa del País festejó el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo local y el Gobierno nacional para continuar por tres meses los planes sociales que en un principio se creían perdidos.



Es más, por el conflicto, la mesa provincial de organizaciones sociales llevó a cabo, durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, un reclamo con corte de calle frente a la gerencia de Empleo, calle Mitre entre General Acha y Tucumán, generando un caos en el tránsito.



Laura Vera, titular de la agrupación, indicó que el convenio beneficia a 13.868 planes y que plantea un trabajo para incorporar cerca del 30 por ciento, uno 4 mil, a los programas de capacitación y empleabilidad del Ministerio de Trabajo de la Nación.



En San Juan, el objetivo es "crear y garantizar la inclusión en puestos de trabajo en la construcción y en el ámbito rural", explicó Vera.