El oficialismo sanjuanino avanzó desde finales del año pasado con un cambio en la ley para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y, si bien el tema tiene varios capítulos judiciales con presentaciones del giojismo y Juntos por el Cambio, la realidad es que hoy por hoy en la provincia se borraron las PASO. Dicho, por estas horas el tema es saber el sistema electoral con el cual se votará, asomando un esquema similar a Lemas como el que cierra en la cabeza del oficialismo local.

Este viernes por la tarde, en rueda de prensa en el marco de un acto en Chimbas, el gobernador Sergio Uñac reconoció que en la reunión que mantuvo hoy con sus pares peronistas en Buenos Aires se habló del tema electoral y de la idea que manejan algunos mandatarios provinciales.

"Hemos hablado un poquito de las ex Primarias que teníamos acá y que obviamente algunas provincias están en ese camino, no digo de eliminarlas o no porque eso lo definen sus gobernadores, pero sí de poder analizar sus sistemas electorales", explicó el sanjuanino.

Uñac no entró en detalles pero, claramente, dejó en el aire la idea de que el camino que tomó San Juan puede ser el mismo que sigan otras provincias.

Del encuentro de hoy participaron el bonaerense, Axel Kicillof (anfitrión), el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella, el formoseño Gildo Insfrán, el santiagueño Gerardo Zamora, el entrerriano Gustavo Bordet, el puntano Alberto Rodríguez Saá, el tucumano Osvaldo Jaldo, el riojano Ricardo Quintela, el chaqueño Jorge Capitanich y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, además de Uñac.