Iglesia es uno de los dos departamentos que maneja el bloquismo, el cual tiene un fuerte peso simbólico (y económico), dado que en su porción de la cordillera tiene a la mina Veladero y al futuro proyecto Josemaría. En ese marco, al partido de la estrella no le fue bien en las legislativas, debido a que, como aliado del PJ en el Frente de Todos (FdT), cayó ante Juntos por el Cambio (JxC). Fuentes del distrito y partidarias señalaron que la derrota tuvo su base en un voto castigo de los iglesianos a una pobre o mala gestión del intendente Jorge Espejo por la falta de culminación de obras y de ideas para generar alternativas laborales, entre otras críticas. Eso influyó mucho más que la interna entre el jefe comunal y el diputado Mauro Marinero, su predecesor en el Ejecutivo municipal, indicaron.

Ni Espejo ni el legislador provincial contestaron los llamados de este medio, pero el que habló fue el presidente del bloquismo, Luis Rueda, el que negó que la administración del intendente fuese deficiente, aunque reconoció que "hay obras que se han demorado, pero que se están terminado".

Entre las obras retrasadas, las fuentes incluyeron el arreglo de la calle Santa Domingo, sobre la que el propio Espejo había señalado que tenía que hacer a nuevo lo que corresponde a cordón cuneta porque lo que se había ejecutado durante la gestión de los hermanos Marinero (primero Mauro y después Marcelo) había sido defectuoso. Las otras que vienen lentas son los llamados by pass en Villa Iglesia y Las Flores. Se trata de derivadores para que los vecinos de dichas localidades no se vean afectados por el tránsito de los camiones. No obstante, esas son obras bajo el control de Vialidad Nacional y la constructora mendocina Green, que debía ejecutarlas, entró en quiebra.

A ello se le suma el malestar social, las diferencias entre los caciques bloquistas y la falta de solución en la generación de puestos de trabajo o de alternativas en ese sentido, indicaron las fuentes de lo que captaron de los reclamos de los iglesianos. Tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Marinero le había tirado un palo a Espejo, dado que había manifestado que "hay algunas cuestiones pendientes de la acción municipal que pueden haber incidido en el resultado. Creo que si la gente hubiese estado de acuerdo con la gestión, no hubiera habido necesidad de hacer campaña".

En las primarias, el FdT obtuvo el 34,4 por ciento en Iglesia, mientras que JxC se ubicó en primer lugar con el 39,60. En las generales del domingo, el oficialismo aumentó su caudal al 39,52 por ciento, pero la coalición opositora lo hizo más, ya que escaló al 47,10.

Rueda indicó que habló con todos los sectores, que Marinero trabajó en la campaña para el FdT, aunque admitió que "en lo bajo", siguen los chispazos entre el intendente y el diputado departamental, lo que deberán zanjar en 2023. Sucede que ambos ya han adelantado sus intenciones de pelear por el sillón comunal. En ese marco, el presidente del bloquismo señaló que será el partido en Iglesia el que genere la discusión por la Intendencia, debido a que explicó que el triunfo de JxC "no es atribuible a ninguna figura opositora del departamento".

El otro distrito con un jefe municipal bloquista es Angaco, en el que FdT obtuvo una victoria (Ver recuadro). Así, Iglesia y Capital fueron los distritos en los que el oficialismo perdió con intendentes de sus filas, ya que Rivadavia y Santa Lucía están en manos de intendentes de Producción y Trabajo.

Diferencia

7,58 Fue la ventaja que JxC le sacó al FdT en Iglesia. En las PASO, la diferencia había sido de 5,12 por ciento.

Reducto bloquista

Mauro Marinero gobernó Iglesia de 2007 al 2011 y de 2011 a 2015. Lo sucedió su hermano Marcelo para el período 2015-2019. Este buscó la reelección en 2019, pero cayó ante Jorge Espejo, quien armó un partido municipal para poder competir.

En Angaco, el FdT le sacó 13 puntos a JxC

Angaco es el otro departamento bajo el control de un bloquista: el intendente Carlos Maza. El Frente de Todos ganó en el distrito al cosechar el 47,91 por ciento de los votos. Por su parte, Juntos por el Cambio obtuvo el segundo lugar con el 34,44 por ciento. Ambas coaliciones subieron su caudal con respecto a las PASO, dado que el oficialismo había conseguido el 46,08 por ciento, mientras que la sociedad opositora el 32,92 por ciento.

En tierra angaquera reina una fuerte interna entre Maza, el diputado Marcelo Mallea, el exintendente José Castro y el extitular del Concejo Deliberante Mario Pacheco, entre otros. No obstante, el gobernador Sergio Uñac se reunió con todos los sectores para un trabajo en conjunto de cara a esta legislativa. Es un hecho que el actual intendente irá por la reelección, por lo que se verá si alguno de sus rivales internos cuenta con aval y votos para la competencia.