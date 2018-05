Servicio. En su página oficial, la empresa Servicio Argentino de Limpieza y Comida (Seralico) tiene imágenes del personal preparando comidas. La firma brinda servicios en hospitales públicos y en empresas privadas.

La gestión uñaquista realizó ayer la apertura de las ofertas para cubrir el servicio de entrega de comida en el Hospital Mental de Zonda, luego de que le diera de baja al contrato que tenía con la empresa Seralico. Y la competencia arrojó una propuesta que, de quedar firme, le significará un ahorro a las arcas estatales de casi 4 millones de pesos. En la práctica, es un tercio más baja de lo que el Ministerio de Salud Pública le venía pagando a la compañía a la que se le rescindió el vínculo luego de que en febrero se detectara que preparó alimentos en la cocina de ese centro de salud cuando el piso se encontraba cubierto de aguas servidas. Ahora, desde la cartera que conduce Alejandra Venerando indicaron que la oferta será analizada y que, a más tardar, el martes se firmará el contrato con la nueva empresa. El apuro surge porque Seralico prestará el servicio hasta el jueves de la próxima semana.



Si bien en la compulsa se presentaron dos empresas, la que sigue en carrera es Servi Food, que ofertó 8.200.000 pesos para otorgar, en los próximos ocho meses, 80 raciones diarias de comida al Hospital Mental, lo que implica un valor estimado de 400 pesos por ración. La cifra es un 33 por ciento menor a lo que viene cobrando por el mismo servicio Seralico, ya que percibe 600 pesos por ración. De haber seguido con esta empresa, la provincia debería haber desembolsado unos 12 millones de pesos. De ahí el ahorro de unos 3,8 millones.



Desde la cartera sanitaria indicaron que la propuesta recepcionada es superadora, debido a que se incrementa la cantidad de calorías por ración. La oferta genera en el Gobierno buenas expectativas porque en diciembre licitarán las prestaciones tanto en el Hospital Mental como en el resto de los centros de salud que tiene concesionados Seralico, cuya cifra total ronda los 155 millones de pesos (Ver Recuadro). Seralico viene entregando las raciones desde hace unos 15 años, fruto de adjudicaciones directas y renovaciones automáticas, dijeron fuentes oficiales.



No es la primera vez que la gestión uñaquista apuesta a abrir el juego en una compulsa de precios o en una licitación para generar un ahorro en las arcas del estado. De hecho, ya ocurrió con el servicio de ART para los empleados estatales y la Policía, en el que evitó desembolsar unos 300 millones extra al año. Tras la baja al contrato de Seralico por el Hospital Mental, Salud podría haber realizado una adjudicación directa, pero priorizó convocar a múltiples oferentes y así elegir al más indicado, sostuvo Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo Financiero.



La propuesta para participar de la compulsa fue remitida a nueve interesados, de los cuales, cinco compraron los pliegos y de ellos, sólo dos se presentaron: Gastronomía Leuzzi SRL y Servi Food SA.



Según explicaron desde Salud Pública, el primero hizo una oferta que rondó los 14 millones de pesos, pero la documentación esgrimida tuvo inconsistencias técnicas y su propuesta fue descartada. Por eso, la única que quedó en pie es Servi Food SA con 8.200.000 pesos.



El escándalo con Seralico ocurrió en febrero cuando la empresa preparó la comida para los pacientes del hospital con el suelo inundado de aguas servidas que brotaron tras llenarse el pozo negro. Pero eso no quedó ahí, ya que Salud constató que además sirvieron los alimentos en el comedor en las mismas condiciones. Frente a un escenario peligroso para la salud de las personas, el Gobierno no se anduvo con vueltas y luego de analizar todos los aspectos legales, decidió rescindirle el contrato.





Monto por mes

1 Es la cifra en millones de pesos que ofertó la firma que sigue en carrera para dar desayuno, dos colaciones, almuerzo, merienda y cena, por día, a unos 80 internados.

Los otros contratos millonarios de Seralico



La empresa Seralico además tiene contratos por la entrega de alimentos en distintos nosocomios de la provincia. Según informó el secretario Administrativo, Guillermo Benelbaz, Salud Pública le paga unos 70 millones de pesos al año por brindar el servicio en el Hospital Rawson, mientras que se destina alrededor de 25 millones para el Marcial Quiroga. En cuanto a los centros de salud que dependen de nivel central, el Ejecutivo le abona a la compañía alrededor de 60 millones de pesos al año.



Según informa en su página oficial, Seralico brinda el servicio de comida en los hospitales Rawson, Marcial Quiroga, el René Favaloro de Rawson, el César Aguilar de Caucete, el Ventura Lloveras de Media Agua, el de Albardón, el San Roque de Jáchal y el Federico Cantoni de Pocito. Todos estos servicios se licitarán a fin de año, incluido el del Hospital Mental de Zonda.