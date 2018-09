Es el hombre de extrema confianza del gobernador Sergio Uñac, a quien conoce hace más de 20 años. Él mismo señala que con solo verlo ya sabe lo que piensa. Se trata de Roberto Gattoni, que en su rol de ministro de Hacienda estuvo a full en las dos últimas semanas. Por un lado, participó de la reunión con sus pares provinciales y con autoridades de Nación para compensar el ajuste a los distritos. Y por otro, viene gestionando la devolución de la deuda de 3 mil millones de pesos que Vialidad nacional tiene con la provincia. El alfil uñaquista pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló no sólo de esos temas sino también de política.



- ¿Está de acuerdo con las retenciones o cómo se ha planteado la medida, que es lo mismo la soja que la uva?



- Coincido que las retenciones generalizadas son una muy mala medida porque no discrimina cadena de valor, rentabilidad o costos de logística. No es lo mismo producir acá que cerca del puerto de Buenos Aires. A futuro hay cuestiones muy puntuales, como la soja, que una retención puntal no es mala. Lo digo porque la soja no incorpora mano de obra. No es redistributiva. Es una masa de riqueza muy importante que se concentra en muy pocos.



- ¿En qué se equivocó Macri? Él dijo que hubo circunstancias en el mundo que habían perjudicado a la Argentina...



- Macri se equivoca cuando arranca su gobierno y piensa que la inflación es una cuestión que se combatía con la imagen y con el discurso. Que el solo hecho de un cambio de gobierno iba a generar que llegaran las inversiones para la producción. Y lo que realmente sucedió es que se generó un cambio propicio para que llegaran las inversiones financieras, porque se liberó el plazo para entrar y salir con capitales, las tasas se fueron altísimas ¿Quién podía venir a invertir en renta productiva con tasas del 35-36 por ciento en Lebacs? Era muy inocente pensar eso. Liberó el tipo de cambio, el plazo para liquidar exportaciones y el lugar en el que se liquidan. Hoy se pueden liquidar en cualquier parte del mundo, por lo que tomó una serie de medidas muy del primer mundo para un país que no lo es, que tiene una economía debilitada y que no se corrige con el discurso o la imagen. Frigerio hablaba de errores no forzados. Son errores, después le busquemos el adjetivo que sea. Si estas medias las hubieran tomado hace dos años atrás, contaban con el apoyo de la población y de los mercados. Por eso no hay una reacción inmediata frente a las medidas. La gente ya no confía en algunos ministros nacionales.



- ¿A quién se refiere? ¿A Peña?



- Voy a ir por la excepción. A Frigerio no lo critica nadie. Al contrario, lo potencian.





- ¿Frigerio ha salido fortalecido en todo este lío?



- Creo que se fortalece por su propia gestión. Es una persona que dialoga. Pensamos distinto, pero nos ponemos de acuerdo...



- ¿Es verdad que los gobernadores lo están impulsado para que sea Jefe de Gabinete?



- No, pero desde lo personal, me parece que hubiese sido una muy buena señal que Frigerio fuese jefe de Gabinete. Me parece una persona inteligente y con capacidad de diálogo.

"Somos la única provincia en el país que le tiene adelantados fondos a la Nación. El resto de las jurisdicciones le pide recursos al Gobierno central".

- ¿Cree que Peña tiene gran parte de responsabilidad en los errores que se cometen en el Gobierno nacional?



- Los errores los tiene quien conduce. Tendrá que ver con quién lo asesora. Acá, el Gobierno es el de Macri y no el de Peña.



- Pero es el alter ego de Macri. Y si tanta gente piensa que Peña se ha equivocado Peña, algo de responsabilidad puede haber tenido. ¿Piensa así?



- Comparto la visión de la gente.



- A Peña se le critica su soberbia y en ese mismo rango, la falta de diálogo...



- Creo que sostener a un jefe de Gabinete que no habla... el presidente lo ha sostenido pero en esta crisis no está actuando como jefe de Gabinete. Pero es una valoración que tiene que hacer el Gobierno Nacional porque es su responsabilidad.



- ¿Usted hubiese acudido al FMI?



- El Gobierno no eligió ir al FMI, fue porque no tenía a dónde más ir. El mercado financiero del mundo dejó de ser una alternativa para la Argentina. Porque hicimos las cosas mal durante tres años. El mercado se retiró y ahí comenzó la corrida cambiaria. Y le cerraron las puertas. El FMI era la única opción que tenía.



- En el plano político, ¿vio las pintadas en La Plata que dicen Uñac 2019?



- Sí.



- ¿Quién de ustedes fue?



- (Risas) No. Cuando vamos a Buenos Aires con suerte tenemos tiempo para tomar una coca y comer un sándwich. Mire si vamos a tener tiempo para hacer pintadas. Hay algunos sectores que están valorando la imagen del Gobernador a nivel nacional y por eso empiezan con estas cuestiones. Hacen a la consideración del ego.



- Uñac habló en Buenos Aires en la Cámara Franco-Argentina y lo hizo el viernes en Córdoba en un encuentro religioso. Está dando discursos con una visión nacional. ¿Se está preparando una candidatura?



- Responde a la responsabilidad institucional que tiene. Es un Gobernador que tiene una provincia que puede mostrar al país, que tiene una manera de pensar que es a través del diálogo, expresa lo que cree que le hace bien a la Argentina. Si esto lo convierte en presidenciable, es una valoración. Pero a lo que está apelando el Presidente es a buscar un país más institucional, a buscar relaciones.



- Acaba de cometer un furcio. Dijo "lo que está buscando el Presidente", en vez del Gobernador...



- En lo personal, a mí me gustaría que Uñac o un dirigente que piense como Uñac fuese presidente de Argentina. Hacen falta dirigentes que piensen como lo hace Uñac. No puede ser la alternativa Macri o Cristina. Hay que salir de esa lógica enemigo-amigo y buscar otra forma de ver el país.



- ¿Van a eliminar las PASO en San Juan?



- No es una posibilidad de la que yo haya escuchado hablar. Hoy por hoy van a estar. No hay tiempo, a lo mejor, para eliminar las PASO.



- En la discusión por el presupuesto, ¿de cuánto será el recorte para San Juan? ¿Cuánta plata va a tener que poner la provincia para cubrir lo que no va a mandar Nación?



- Esa es la discusión que hemos tenido con Nación, si el recorte era solamente gasto y no recursos. Planteamos que busquemos recursos en los que más tienen para pagar el costo de esta emergencia, de manera que, sin que las provincias caigan en déficit, podamos subsidiar parcial o totalmente la baja del subsidio al transporte para que no termine pagando el costo del ajuste la parte de abajo de la pirámide social, los asalariados, el trabajador común, los de menores recursos, que usan el transporte público. Prefiero que se enoje conmigo una persona que tiene bienes en el exterior y pague más impuestos que tener que decirle al empleado común que le voy a aumentar el boleto de colectivo. Hemos manifestado alguna conformidad a la propuesta de Nación, que contempla las retenciones a las exportaciones y la reforma tributaria, porque nos genera los recursos, no suficientes porque algún sacrificio vamos a tener que hacer, pero ya no va a ser una cuestión que no vamos a controlar. De prosperar este acuerdo, fiscalmente creo que la cuestión cierra para avanzar.



- Entonces, el pasaje no va a subir, salvo los aumentos anuales...



- Va a subir por cuestiones inflacionarias, sueldos. A partir de ahí, lo menos posible con lo que podamos poner.



- ¿Y cuál es el cálculo de cuánto extra va a tener que poner la provincia?



- El Gobierno nacional ha dado marcha atrás con la quita del subsidio al transporte, con lo cual, beneficia la posición de las provincias porque era cerca de 300 millones de pesos que la provincia estaba dispuesta a asumir. Pensamos que va a ser entre 300 a 400 millones de pesos extra lo que la provincia va a necesitar.

"El dólar no va a bajar mucho más. A 40 pesos está alto. Si queda a 36 o 35 pesos nos quedaría más cómodo a todos. Así sí es un dólar competitivo".

- ¿Complica las cuentas de la provincia?



- Cada vez que uno hace un esfuerzo complica. Buscaremos cómo vamos a rediseñar nuestro presupuesto 2019, de manera de hacer los complementos y ajustes correspondientes. El gobernador va a privilegiar viviendas, pavimentos y asistencia social.



- Puro peronismo...



- Peronismo productivo... no sé qué quiere decir con puro peronismo...



- Nada que les sirva a los empresarios para crecer...



- Por supuesto. Todo el empresariado, más la línea de crédito... no hay que olvidarse que el bono de 1.000 millones va a operar también en 2019...



- Falta la Fiesta del Sol y esto es pan y circo peronista...



- Si mira el presupuesto, el nuestro es el jurisdiccional más alto en obra pública. Cuando toma la Fiesta del Sol, es insignificante el porcentaje...



- En este escenario de crisis nacional, en el que no se sabe que va a pasar, se viene el estreno del autódromo con una de las carreras más caras del mundo, la Copa Davis, una vuelta a San Juan casi comparable al Tour de France, la Fiesta del Sol. Si bien hay algunos aportes privados, la mayoría lo pone el Estado. ¿No le parece que hay que bajar la espuma con esto?



- Todos estos eventos fueron decisiones tomadas en un contexto absolutamente distinto. El año pasado trabajamos con Copa Davis, GP y turismo carretera sabiendo que teníamos un autódromo de característica internacional a fines de 2018. Si en agosto de este año hubiéramos hecho esto, habría que repensarlo.



- Y con la Fiesta del Sol...



- Será una evaluación política que hará el Gobernador. Seguramente lo va a meditar.

"Dejar la apertura de las importaciones en forma indiscriminada es atentar contra la industria y el empleo nacional. El mundo está cerrándose".

- ¿Usted qué le recomienda como el encargado de los números?



- Lo hablaremos. Lo que vamos a hacer es discutir el presupuesto en general, a priorizar. No descarto que el Gobernador evalúe alguna cuestión de achicar o tocar algunas cuestiones porque no va a alcanzar para todo. No vamos a tener un presupuesto como 2018 porque las circunstancias han cambiado drásticamente



- ¿Podrían bajar ministerios?



- No tenemos una estructura tan alta.



- Ahora tienen más ministerios que la Nación...



- Sí, pero tenemos un gasto de administración pública absolutamente más racional que la del Gobierno nacional.



- ¿Por qué es más racional?



- Porque tenemos equilibrio. El impacto de la administración gubernamental no genera déficit, no es significativo. Dentro del marco, nos permite tener recursos para asistencia social, obra pública, políticas de promoción de inversión privada, hemos podido financiar obras del Gobierno nacional como la ruta 40. Lo bueno de esto es que se está discutiendo cultural y socialmente que el equilibrio fiscal es bueno.



- ¿El organigrama va a seguir siendo el mismo entonces?



- Es un organigrama ajustado a la realidad. No nos sobra nada. No creo que para 2019 hagamos algún cambio en la estructura.



- Con el impacto de la crisis financiera, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido en San Juan en el último año?



- Hemos mantenido el nivel de empleo. El último índice del Indec nos dio 4,8 y con el Ieric teníamos casi 11 mil puestos de trabajo. Gracias a las medias contracíclicas tomadas, como los préstamos a tasa subsidiada para capital de trabajo, apuntando a los sectores más vulnerables porque está dirigido a las pymes y minipymes. El tema de las tarjetas con 10 cuotas sin interés ha favorecido el consumo, lo que ha hecho que la actividad no caiga. Hemos tenido una buena recaudación de Ingresos Brutos en agosto.



- ¿Está diciendo que no ha habido pérdida de empleo?



- Si ha habido, ha sido muy poca. Hemos tenido la posibilidad a través de la obra pública y de los incentivos a la actividad privada de mantener el nivel de empleo...



- ¿Cuánto calcula que va a ser la inflación el año que viene?



- No podemos tomar las proyecciones que ha hecho Gobierno nacional porque de 2016 para acá no acertó ninguna. Si la inflación se detiene en el último trimestre y baja a un promedio del 2 por ciento, podemos pensar en una inflación de entre el 20 y 25 por ciento para el año que viene.



- ¿Hay ahorros de la provincia?



- El ahorro está en la obra nacional: 3 mil millones de deuda que tiene Vialidad Nacional con nosotros. No nos quedamos con la plata. La ruta 40 norte se está financiando con los ahorros del Gobierno provincial. Lo que le hemos dicho a la Nación es que no damos más, necesitamos recuperar esos fondos porque vamos a tener un 2019 importante y necesitamos esos recursos para destinarlo a obra pública o a financiar el gasto que nos esté faltando.



- ¿Pero han arreglado?



- Por ahora, estamos yendo por la vía de la negociación, pero si la Nación no paga, deberemos recurrir a la Justicia. No quisiéramos vernos en la obligación de tener que accionar judicialmente, pero no nos están dejando alternativas.



- ¿Se lo han hecho saber a la Nación?



- Le hemos establecido cuáles son los caminos y que esperamos una pronta negociación. No tenemos alternativa, no hay margen por las circunstancias que el propio Gobierno nacional ha creado. No vamos a caer en déficit en 2019 teniendo plata prestada al Gobierno nacional.

"Espero que esta sensación de calma en los mercados se fortalezca con el tiempo y nos permita hacer una previsión más seria para el presupuesto de 2019".

- Es un paso político fuerte...



- No lo queremos dar. Hemos sido pacientes y hemos reclamado la deuda desde 2016. Tres años es suficiente plazo. No hemos agotado la vía, el martes tenemos una reunión con las autoridades de Vialidad Nacional y el Ministerio del Interior. Tenemos toda la voluntad de acompañar y ayudar al Gobierno nacional pero el límite es la garantía y la calidad de vida de los sanjuaninos. El propio fiscal de Estado (Jorge Alvo) nos ha advertido que legalmente no tenemos muchas más alternativas, porque no vamos a poder seguir financiando la ruta 40.



- ¿Qué resalta de la ley de coparticipación?



- Es un hito histórico. Fue aprobada por unanimidad, a través del esfuerzo que hizo mi equipo de Hacienda con los secretarios de cada municipio, estuvieron más de un año y medio trabajando para lograr los acuerdos básicos que permitieron terminar en un proyecto de ley. Y también la grandeza de los intendentes y los diputados que han visto el objetivo general por encima del interés sectorial porque ninguna ley deja satisfecho a todos los municipios. Se ha sancionado una norma que termina con la inequidad entre los municipios y la discrecionalidad política del que gobierna y decide a quién le da más o menos.

"La cláusula gatillo este año va a ser muy dolorosa"



- ¿Van a pactar la cláusula gatillo para el año que viene?



- Es una de las posibilidades que estamos evaluando. Esperemos que sí. La cláusula gatillo de este año va a ser muy dolorosa.



- El gremio UDAP ha confirmado que van a paro por una medida nacional. En ocasiones anteriores se les ha descontado el día no trabajado...



- Eso lo dejamos claro en la discusión salarial de paritaria, a los efectos de que lo pudieran transmitir. Todo aquel paro que tuviera como causa un reclamo salarial ajeno a la jurisdicción, lo vamos a descontar porque así lo establece la ley. No es una cuestión caprichosa. Cuando el paro no tiene nada que ver con un incumplimiento de la patronal, es un paro que perfectamente se puede descontar. Además, porque con el acuerdo salarial que hemos hecho, con cláusula gatillo, gracias a los esfuerzos del Gobierno Nacional se trata de un acuerdo muy difícil de cumplir. Es un esfuerzo muy importante que la provincia va a tener que cumplir para dar un incremento que no sabemos hasta donde va a llegar, si va a ser el 30, 35 o 40 por ciento, según lo que dé la inflación. Este esfuerzo tiene que ver con preservar el salario del sector público, entre ellos los docentes, pero además para que el Estado funcione y entre los servicios que deberían funcionar son los educativos. Ese es el objetivo. Entendemos que hay otras maneras de manifestarse. Podrían haber armado una delegación de docentes y participar de la convocatoria sin que se interrumpa el ciclo lectivo en San Juan.



- La vez pasada, los docentes decidieron protestar, pero en las escuelas...



- Si ellos han optado por el paro, somos respetuosos, pero también vamos a aplicar la norma vigente y vamos a descotar el día a quien no concurra a clases.



- ¿Cuántas veces han aplicado esa medida este año?



- Tres veces.



- ¿Cuánto es lo que se le ha aumentado el salario a los empleados estatales?



- El 19,6 por ciento. Va a la par de la inflación.



- ¿Casi un 20 por ciento a julio?



- Si. Lo que hace la cláusula gatillo es garantizar que los salarios mantengan el nivel de inflación preservando el poder adquisitivo. Esto es inédito. Creo que sólo San Juan y Córdoba tienen cláusula gatillo. Hay jurisdicciones como Tierra del Fuego que no aumentó salarios, Chaco que subió el 7 por ciento, el resto ha fijado aumentos del 15 por ciento y por ahora no han abierto paritarias. Entonces, el marco es el de una provincia que está ordenada, que facilitamos una serie de medidas que tiene que ver con el sentido de la producción y que no descuidamos a ningún sector de la sociedad. Entonces, no entender el esfuerzo en pos de mantener salarios, actividad comercial y el empleo es mirar el árbol y no el bosque.



- Uno de los argumentos que esgrimen los docentes es que la medida es por una ley de financiamiento educativo, es decir, están solicitando un reclamo más macro. ¿Cualquier sea el motivo se va a tomar la decisión de descontar?



- En este caso, sí. Pero además es una cuestión que se viene discutiendo hace mucho tiempo. No ha habido avance. Este paro no suma en este momento.