El kirchnerismo viene impulsando fuertemente el proyecto de ley de Humedales, pero ayer recibió un revés político, ya que no logró juntar las firmas necesarias para obtener un dictamen mayoritario en la reunión de tres comisiones, hecho que sí logró Juntos por el Cambio (JxC). Si bien la propuesta de la alianza opositora tuvo el OK, a nivel nacional sostienen que en su seno no hay intenciones de tratar la norma este año. No fue lo único, ya que hubo una llamativa maniobra del legislador José Luis Gioja a favor del kirchnerismo. La movida llamó la atención, ya que quedó expuesta previo al inicio del debate legislativo. El exgobernador renunció a su puesto en la comisión de Presupuesto y permitió que su lugar sea ocupado por una diputada de Buenos Aires, Natalia Souto, acérrima impulsora de la iniciativa. El paso que dio el diputado fue alertado por el empresariado sanjuanino, que sigue atento el debate en el Congreso, por la eventual sanción de una norma que, en principio, traería limitaciones para el desarrollo de actividades como la minería.

Que Gioja haya permitido su reemplazo por una legisladora K y ferviente promotora de la sanción de la Ley de Humedales deja en evidencia lo que sostienen por lo bajo desde el PJ local: que el legislador está aliado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, el fin de semana habían salido a la luz sus definiciones en medios nacionales de que "hay que generar las condiciones para que Cristina sea la candidata a presidenta". A nivel provincial, el giojismo volvió ayer a diferenciarse y a votar en contra del oficialismo, esta vez, en el proyecto de la ley de Emergencia en la Obra Pública (ver Obra Pública...).

En el debate nacional, lo que le llamó la atención a los empresarios locales fue la actitud de Gioja, ya que le reconocen que es un referente de la actividad minera, al punto que recordaron su postura en contra de la ley de Glaciares. Según trascendió, el sanjuanino renunció a su participación en comisión, lo que habilitó a que fuese reemplazado por cualquier legislador o legisladora. La elegida fue Souto, quien viene generando acciones para que la ley sea aprobada, al punto que el fin de semana encabezó un acto en Munro, Buenos Aires, para respaldar el proyecto. Con la movida de Gioja, el kirchnerismo sumó un voto para su causa, aunque, al final, no terminara incidiendo. ¿El exgobernador tenía otras opciones? Podría haber faltado y tal situación no disparaba su recambio o asistir y jugarse, ya sea que se manifestara a favor o en contra de la ley de Humedales. En cambio, llevó adelante una jugada en la que evitó apoyar directamente la iniciativa y quedar mal con los intereses sanjuaninos, pero, a la vez, le abrió el juego a una diputada para congraciarse con el kirchnerismo. Sin embargo, la movida lo dejó expuesto.

La ley de Humedales reflejó la postura de un grupo de provincias, al punto que varias no expresaron su apoyo. El dictamen del FdT no fue firmado por Fabiola Aubone, quien, a diferencia de Gioja, estuvo presente, y tampoco por Daniel Brue y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; la salteña Pamela Calletti; el riojano Sergio Casas; las catamarqueñas Silvina Ginocchio y Anahí Costa; las formoseñas María Parola y Nelly Daldovo; y la mendocina Liliana Paponet.

Obra pública: rechazo del giojismo y JxC

El bloque Lealtad, integrado por Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, votó en contra de la ley que envió el Ejecutivo a Diputados y que declara la emergencia en materia de Obra Pública. La postura fue en sintonía con Juntos por el Cambio (JxC), sector que opuso reparos a la sanción de la norma por entender que las autoridades provinciales no aportaron la información necesaria para aclarar todas las dudas. La votación en conjunto entre ambas bancadas no sólo se dio al rechazar la iniciativa, sino que también quedó expuesta cuando JxC solicitó que el proyecto volviera a comisión para su estudio. La propuesta se planteó a la espera de información oficial que reflejara el listado de obras que estarán comprometidas por el desfasaje de precios entre el valor de las redeterminaciones y el avance de la inflación, al igual que el costo total que tendrá que asumir el Ejecutivo, desde sus arcas, para mantener la obra pública.

La posición de ambos sectores despertó críticas por parte del oficialismo, tanto del bloque justicialista, como del bloquismo. Tras el debate, el proyecto recibió 23 votos a favor y 11 en contra.

Firmas

La principal bancada opositora reunió 53 firmas, contra las 47 del oficialismo. De esa forma, de llegar a ser tratado en el recinto, el texto de JxC será el primero en ser puesto a consideración para ser debatido por Diputados.

Prórroga

Desde el kirchnerismo se mostraron esperanzados en que el proyecto de ley sea debatido en el recinto antes de fin de año. Es que la gestión de Alberto Fernández extendió las sesiones del Congreso hasta el 30 de diciembre.