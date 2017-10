Día largo. Mauricio Ibarra y Carlos Munisaga dialogan con militantes del Frente en una de las salas del búnker. Los candidatos vieron como positivo quedar en la tercera posición en una elección que tuvo un gran peso la polarizacón.

Alrededor de un centenar de personas circulaban en la esquina de Santiago del Estero e Ignacio de la Roza, el búnker del Frente Somos San Juan 1País, la tercera fuerza en los comicios, aunque sin ningún candidato que haya resultado electo.



Con el 99,15% de las mesas escrutadas, el Frente obtenía 20.185 votos en la provincia, lo que representaba el 4,84% y el candidato a senador Mauricio Ibarra señaló que hizo "una lectura extremadamente positiva porque logramos instalar una nueva fuerza en la provincia, que no es una tarea fácil. No lo dije durante la campaña pero teníamos a dos contrincantes que eran dos gobiernos y no es fácil competir con dos gobiernos desde la nada".



Respecto a las PASO, en que el Frente obtuvo el 6,42%, Ibarra indicó que "hubo un fuerte efecto de polarización. Lamentablemente fuimos víctimas. No obstante, son las reglas de juego de la democracia y las estrategias de las grandes fuerzas, pero nada impide que podamos seguir construyendo para el futuro. El resultado de consolidarnos como tercera fuerza en tan pocos meses, es muy positivo".



Respecto a los próximos pasos, el dirigente afirmó: "Creo que lo que viene es una dirigencia más calma, que transmita más seguridad, más tranquilidad, madurez, sensatez. Y a partir de ahí empezar un nuevo camino cultural, que nos permita tener políticos a la altura de las circunstancias. Políticos jóvenes, pero maduros". Entonces dedicó un párrafo especial al gobernador Uñac: "Ha hecho una gran elección provincial y también ha hecho una gran elección nacional. Y esto, como sanjuaninos, debería convocarnos a que lo ayudemos y lo acompañemos a resolver los problemas que aun persisten en esta provincia. Si nosotros lo ayudamos a construir las casas para la gente que todavía las necesita, generar los puestos de trabajo que todavía no se generan y San Juan se transforma en un modelo de gobierno, entonces San Juan puede colocar al sustituto de Sarmiento a nivel nacional".



En tanto, Carlos Munisaga -quien encabezó la lista de candidatos a diputado nacional- también resaltó el hecho de haber conseguido la tercera posición en una elección que caratuló de polarizada: "Estoy contento por haber llegado a un montón de sanjuaninos que apostaron por nuestras propuestas, habiendo existido una gran apoyo al gobernador a través de sus candidatos y el apoyo al presidente, superando el 30%". Munisaga agregó que hubo "una ola nacional fuerte hacia Cambiemos y en San Juan no impactó. En todo el país las terceras fuerzas sacaron muy poquitos votos".