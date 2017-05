En el programa Diario de Mediodía, de Radio Sarmiento, el exintendente de Rawson se refirió a las pintadas que aparecieron la semana pasada, que tildaban a Sergio Uñac de "traidor", algo similar a los que le ocurrió a Ibarra hace unos años.

"Hay que fijarse en el significado de la palabra traidor, es una palabra antigua... como que hay que pedirle permiso a alguien por pensar distinto, para hacer las cosas de una manera diferente. Pertenece a la vieja política, a viejos modales, viejas maneras de expresión", señaló. "Hoy tenemos que practicar la libertad de dejar que gobiernen los que le tocan gobernar, de dejarlos que demuestren. Si vos ya tuviste tu tiempo, si ya tuviste tu oportunidad, no digas traidor, no pintes paredes. Dejalo que haga lo que tiene que hacer", agregó.

Al ser consultado si creía que José Luis Gioja estaba detrás de eso, Ibarra fue contundente: "El puño del que pinta, es un puño viejo, que lleva toda una historia que me parece que no es productiva. Es una mano rugosa, amañada, creo que no hay que ponerle ni nombre. Todos los sanjuaninos se lo imaginan sin que uno se lo diga", indicó.