A diferencia del oficialismo, que de la mano del gobernador Sergio Uñac indicó que en la próxima elección se plebiscitará su gestión, al igual que la de los jefes comunales de ese espacio, los intendentes del frente Con Vos, Fabián Martín, de Rivadavia; Juan José Orrego, de Santa Lucía y Gustavo Núñez, de 9 de Julio indicaron lo contrario. Los caciques que responden a Marcelo Orrego apuntaron que el desempeño en sus distritos no está en juego ante el electorado y que no corresponde ponerlos a consideración porque, para la elección que viene, no se elige intendente sino diputados nacionales. En ese marco, los tres afirmaron que el humor electoral pasará "por lo que ocurra a nivel nacional y el desempeño de los legisladores en la Cámara de Diputados". Fuera de esa postura, los intendentes afirmaron que, como en otras oportunidades, trabajarán fuertemente en la campaña para apuntalar a los candidatos de su espacio.

La postura de los referentes del frente Con Vos difiere, incluso, de tres de sus pares oficialistas como lo son Emilio Baistrocchi de Capital, Fabián Gramajo de Chimbas y Rubén García de Rawson. A diferencia de los primeros, estos tres coincidieron con Uñac. Además, los tres apuntaron que se pondrán la campaña al hombro.

La diferencia entre los sectores quedó plasmada luego de que el mandatario local indicara a este medio que "todos (él y los intendentes) plebiscitamos la gestión realizada". Incluso ayer en rueda de prensa reforzó su postura al indicar que "vamos a plebiscitar la gestión, la provincial y las municipales. Está en juego la gestión de cada uno de los que tengamos responsabilidades ejecutivas". Además, dio un mensaje a la oposición al indicar que "las gestiones, la mía y la de los intendentes, oficialistas y opositores, va a estar en consideración cuando se vaya a votar". El mandatario confirmó su postura al expresar que "no podemos dejar de pensar que provincializar la elección va a ser una realidad porque la campaña se desarrolla dentro de cada una de las provincias y lo que elegimos son diputados de cada una de las provincias que van a tener obligaciones y responsabilidades nacionales, pero que van a representar los intereses de San Juan".

Los intendentes de Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio, se expresaron en contra de esa postura ya que entienden que el escenario nacional será clave para definir la elección del electorado (Ver protagonistas). En esa línea, Fabián Martín manifestó que "difiero en ese pensamiento porque no se eligen ni intendentes ni concejales. La gente sabe que tiene que elegir legisladores nacionales. En ese marco, el electorado va a tener que definir si seguimos por donde vamos o si tomamos un camino distinto". Por su parte, Orrego dijo que "no se plebiscita una gestión municipal. Lo que está en juego es un contexto nacional". Mientras que Núñez afirmó que "se eligen representantes nacionales y se valora el trabajo que han tenido los diputados en la Cámara". En la vereda de enfrente, Baistrocchi de Capital dijo que "este es un proyecto político con Uñac a la cabeza y nosotros vamos a salir a defenderlo con nuestra gestión". Así, Gramajo de Chimbas indicó que "hay que trabajar por un buen resultado porque así se consolida la gestión del gobernador en la provincia". Mientras que García de Rawson "el plebiscito es bueno porque nos indica en qué camino estamos y dónde tenemos que mejorar".

¿Picón candidata?

Si bien la integrante del bloque de Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados, sostuvo que "es muy pronto para hablar de candidatos", indicó que "el frente Con Vos, como oposición, tiene la obligación de presentar buenas propuestas para que los ciudadanos elijan".

Además dijo que no descarta ser parte de una eventual lista e indicó que "la idea es armar un gran frente opositor con todos los partidos que no han quedado con el oficialismo y que se van sumando. Es responsabilidad de la oposición que tengamos un armado creíble y que pueda contener a los ciudadanos".

>> PROTAGONISTAS

FABIÁN MARTÍN - Intendente de Rivadavia

"En estas elecciones no se pone en juego la gestión municipal. No veo que porque funcione bien la recolección de residuos, los vecinos vayan a votar a los candidatos de nuestro espacio. El votante común ve más el contexto nacional que el municipal".

JUAN JOSÉ ORREGO - Intendente de Santa Lucía

"Se está plebiscitando un contexto nacional y quienes serán las personas que van a ser la voces en el Congreso. No veo que se ponga en juego una gestión municipal. Son cosas totalmente distintas. En nuestro caso, vamos a acompañar a los candidatos".

GUSTAVO NÚÑEZ - Intendente de 9 de Julio

"Se eligen representantes a nivel nacional y se deben valorar los trabajos que han tenido los diputados que han estado trabajando en la Cámara. La gestión municipal se discute en el 2023. Ahí es donde se pone en juego la figura del intendente".