En la recta final del 2018 y en la previa de lo que será un 2019 con una agenda cargada de elecciones, el intendente de Caucete, Julián Gil, habló de todo en el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento.

El jefe comunal obtuvo el triunfo en el 2015 en el departamento del Este de la mano del basualdismo sin embargo, al ser consultado sobre si está dispuesto a unirse a otro partido para formar un frente, expresó que “nosotros tenemos un partido propio, pero tenemos que escuchar las propuestas y si tenemos que conformar un frente lo vamos a hacer, teniendo en cuenta las necesidades del departamento”.

En el mismo sentido, dijo que “los cauceteros nos eligieron y no tenemos por qué pelearnos con el Gobierno provincial ni el nacional”, y agregó que “no descarto integrar el frente del gobernador Uñac porque Cambiemos aún no define cómo va a trabajar en la provincia. Pero seguramente voy a gobernar yo en Caucete y Uñac en San Juan por 4 años más”.

Sobre la gestión nacional, Gil fue contundente: “No me gusta lo que plantea Macri. Coincidimos en que recibieron en un país en llamas, con déficit, pero las cosas deberían haberse hecho de otro modo, con un cambio más gradual”.

Por último, se refirió a la designación de sus familiares en distintos cargos del municipio que él mismo comanda. “No me arrepiento de haber puesto a mis familiares. Patricia Karina Soler (su esposa) es considerada la mejor encargada de Acción Social departamental de la provincia. Y si puedo tener a mi hija trabajando al lado mío, en el manejo administrativo, no me parece mal”.