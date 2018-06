Comienzo. En abril, Julián Gil llevó adelante un acto en su departamento para juntar los avales necesarios para presentar su partido Unidos Triunfaremos.

"Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos", reza la marcha peronista y el intendente Julián Gil tomó las últimas dos palabras de esa frase para que sea el nombre de su futuro partido político, para el cual ya inició los trámites. La movida abre una chance para que el jefe comunal deje el frente Cambiemos, frente a versiones que indican que viene golpeando las puertas al oficialismo desde hace tiempo. Incluso algunos recuerdan que al momento de candidatearse, Gil quiso jugar dentro del entonces Frente para la Victoria, donde no tuvo cabida y terminó cerrando con el basualdismo para luego quedarse con el mando del departamento del Este. Fuentes calificadas también señalaron que para 2019 podría ir sin socios con su propia fuerza política. Con ese peso, el jefe comunal puede esgrimir el poder de una estructura para cerrar acuerdos políticos con otras fuerzas o integrar otro frente electoral.



Gil habría iniciado los trámites en marzo para darle vida a su fuerza política de carácter municipal, al reunir 500 avales. El Tribunal Electoral se encuentra analizando todos los documentos presentados para darle el OK a la personería política. La diferencia con una de orden provincial es que, de ir en soledad, no puede competir por cargos que vayan más allá de su departamento. Es decir, puede armar lista para intendente y concejales, pero no para diputado provincial o gobernador.



Si el espacio que Gil denominó Unidos Triunfaremos ve la luz, será el decimosegundo que existe en la provincia. El último que nació fue el Modad (Movimiento en Defensa de la Autonomía Departamental) de Jáchal, el cual fue autorizado por el Tribunal Electoral de la Provincia (ver Recuadro).



La movida del intendente caucetero es mirada con atención por el basualdismo. Incluso hay miembros que sostienen que Gil comenzó a ejecutar la creación de un partido propio porque tendría intenciones de dejar Cambiemos para competir sólo en el municipio o para cerrar acuerdo con otro espacio. Ante esa posibilidad, fuentes partidarias indicaron que le consultaron a Gil sobre su futuro y que éste les manifestó que no va a dejar el macrismo, aunque señalaron que el jefe comunal es impredecible.



DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con Gil, pero éste no respondió los llamados.



La creación de una fuerza política municipal dentro del basualdismo no tiene buenos antecedentes. En 2011, el zondino César Monla llegó a la intendencia de la mano de Producción y Trabajo, pero dos años más tarde y tras la creación de su partido, Fuerza para la Unidad y el Cambio Inclusivo, se despegó y terminó cerrando acuerdo con el PJ.





Fuerzas comunales

San Juan cuenta con once espacios municipales. El partido Modad (Movimiento en Defensa de la Autonomía Departamental) de Jáchal fue el último en ser aprobado. El espacio tiene como líder a Dante Mauro Figueroa, quien ya adelantó que competirá por la intendencia en 2019. Lo que resta definir es si lo hace dentro de Cambiemos o por fuera.



El resto de las fuerzas municipales registradas por el Tribunal Electoral local son: Actuar en Capital, Forja en Jáchal, Crecer en San Martín, Juntos en 25 de Mayo, Fus en Sarmiento, el Movimiento Popular del Este de Caucete, el FUCI en Zonda, Hordem en Caucete y Participal en Albardón.