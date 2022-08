"Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada con fecha 13 de mayo de 2022 obrante a fs. 307/347, por inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad planteada".

Como obra en este párrafo anterior, la Sala IV de la Cámara Civil resolvió este viernes hacer lugar al planteo de Fiscalía de Estado en la causa iniciada por Juntos por el Cambio y de esta manera dejar firme lo que se aprobó en diciembre pasado en la Cámara de Diputados de eliminar las PASO en San Juan.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el fallo fue dividido: María Eugenia Varas y María Josefina Nacif se inclinaron a favor de lo expuesto por Fiscalía y Juan Jesús Romero en contra.

Esta resolución -cuenta de 108 páginas- está a tono con la presentación del bloque giojista que fue rechazada semanas atrás en esta misma instancia. Ambos planteos habían tenido saldo favorable en el Juzgado Contencioso Administrativo.

A diferencia de la causa giojista, la de JxC tenía la llamada legitimación, que es la aptitud para ser demandante en un juicio, al que una norma pueda ocasionarle un perjuicio. Varas y Nacif entendieron, en base a numerosos fallos de la Corte Suprema, que los legisladores Juan Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva no estaban legitimados para hacer la presentación porque, en líneas generales, no pueden reeditar en la Justicia una discusión que perdieron en su ámbito de actuación: la Cámara de Diputados, además de que no demostraron daño alguno con la sanción del Código Electoral.

Al resolver ese requisito básico, las camaristas no se metieron con el procedimiento de aprobación del cuerpo legislativo, dado que quedó en abstracto. El tratamiento legislativo de la eliminación de las PASO fue declarado irregular por la jueza de primera instancia.

En cambio, el planteo de inconstitucionalidad de JxC fue encarado por los presidentes y apoderados de los partidos miembros, cuyos abogados sostuvieron que sí estaban legitimados y que el nuevo Código, que borró las PASO, sí los afectaba.