Consejeros. El abogado Raúl Acosta, el ministro Alberto Hensel, el cortista Juan José Victoria, la diputada Marcela Monti y la abogada Valeria Torres.

El Consejo de la Magistratura definió ayer las ternas de los 14 cargos judiciales que se habían concursado y hoy las enviará a la Cámara de Diputados para que mañana tomen estado parlamentario. Así, la Comisión de Justicia y Seguridad comenzará la semana que viene a tomar las entrevistas de los 72 candidatos finales y todo va encaminado a que las designaciones de los futuros magistrados se realicen el 23 de este mes, destacaron fuentes oficiales.

Así, el Consejo concluyó el concurso que había disparado a principios de agosto, el cual batió el récord en cantidad de inscriptos, con 340. El antecedente más numeroso había sido en 2020, con 280 anotados, aunque para 30 puestos en el Poder Judicial.

El concurso se vio atravesado por la polémica, luego de que el vicegobernador electo Fabián Martín manifestara en Radio Sarmiento que no quería la designación de militantes políticos ni funcionarios de la gestión uñaquista en la Justicia. La definición generó la respuesta del actual vice, Roberto Gattoni, quien había indicado que "hay que ser prudente y no hacer especulaciones que no contribuyen en nada". A su vez, el presidente del Consejo, el cortista Juan José Victoria, había explicado que, una vez comunicada la vacante de un puesto por parte del máximo tribunal judicial y la creación de otros, el organismo debe proponer la terna dentro de 60 días, tal cual lo establece la Constitución.

Así se armó el lote de 14 cargos y, tras la inscripción, hubo bajas de dos funcionarios uñaquistas de terceras líneas y cuatro de la gestión capitalina de Emilio Baistrocchi. Entre las ternas, sólo hay una funcionaria política. Se trata de Adriana Ginestar, quien está al frente de la Dirección de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Humano, que compite por el puesto de fiscal. Por otro lado, está la concejala jachallera Cintia Aballay, quien forma parte del gobierno del intendente peronista Miguel Vega. Entre los competidores, también aparece la ex integrante de Producción y Trabajo, Romina Solera, quien resultó electa concejala de Ullum el 14 de mayo, de la mano de la lista del candidato a intendente justicialista Jorge Gil.

Hubo cargos que se concursaron para cubrir vacantes (como el lugar en la Sala II de la Cámara Civil, en una Fiscalía de primera instancia, un Juzgado de Paz de Capital y otro de Ejecución Penal) y otros para reforzar el sistema acusatorio, inclusive, en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal y que contempla a Iglesia.

Entre los puestos de mayor peso, los llamados de segunda instancia al tratarse de un tribunal de revisión de sentencias, está el de camarista Civil. Allí fueron ternados el asesor Oficial, Ernesto Escobar; el presidente del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, Miguel Navas, y el secretario de la Corte, Carlos Pastor. Para el Tribunal de Impugnación Penal, fueron seleccionados el penalista Fernando Castro, el juez de Flagrancia, Ricardo Moine, y el fiscal Renato Roca. En el resto de los cargos, hay funcionarios judiciales y litigantes (Ver infografía). En ese marco, hay magistrados que pueden ascender. Si eso sucede, se disparará otro concurso.

Inclusive, ya hay cargos vacantes que deberán ser cubiertos en otro procedimiento de selección. Entre ellos está el Juzgado de Paz de Calingasta, el de Paz de Valle Fértil, uno de Paz de Capital, el de Paz de Ullum y un lugar en el Tribunal de Impugnación Penal.