Fue la última embestida judicial, pero tuvo un revés. Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por la subagrupación Juntos en el frente Unidos por San Juan (UxSJ), había presentado un recurso de aclaratoria para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara en claro si la suspensión de la elección de gobernador y vice incluye la de diputados departamentales y proporcionales y, que, además, la hiciera extensiva a esas categorías. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el planteo dado que remarcó que su sentencia es lo "suficientemente clara", por lo que ratificó los comicios de este domingo para legisladores, intendentes y concejales. De esa manera, la resolución de los cortesanos convalida la decisión del Tribunal Electoral, el que, luego del fallo de la Corte, decidió suspender sólo la elección de gobernador y vice y no para el resto de los puestos, dado que sus integrantes habían explicado que no tenían facultades para hacerlo y que no podían excederse de lo dispuesto por el máximo tribunal. Arancibia y los abogados de UxSJ habían cuestionado la decisión del organismo electoral, ya que argumentaban que el artículo 185 de la Constitución señala que la elección del gobernador y los diputados deben hacerse de manera conjunta. Por eso, Arancibia acudió a los supremos, pero estos rechazaron el planteo.

Por otro lado, el gobernador tucumano Juan Manzur anunció que bajó su candidatura a vice luego de que la Corte Suprema también suspendiera la elección en esa provincia.