La movida que hicieron los tres concejales opositores al intendente de Angaco, Carlos Maza Peze, para quedarse con el control del Concejo Deliberante, quedó trunca. Tras un planteo judicial que hizo el presidente del cuerpo, Alejandro Paredes, la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, resolvió suspender los dos decretos por los cuales los ediles Claudio Palacios, Natalia Marín y Valeria Olivera se autodesignaban presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente. Incluso, en el fallo, la jueza les indicó a los ediles que "se abstengan" de poner en prácticas dichas resoluciones, hasta tanto se resuelva el planteo de nulidad que hizo Paredes, "bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias progresivas (una multa diaria) y de comunicar a la fiscalía penal en turno la desobediencia a una orden judicial".

El fallo de la justicia se dictó el lunes, el mismo día que Paredes concurrió a la Justicia solicitando una medida cautelar para frenar la embestida de la oposición. La resolución fue comunicada a los miembros del Concejo el martes a primera hora y, según trascendió, generó malestar. La celeridad de la resolución no es menor ya que el presidente del cuerpo había convocado a sus pares para llevar adelante hoy una sesión y tratar un único tema: la renovación de autoridades. Es que la ley de Municipios establece que debe discutirse la continuidad o no de los cargos a los dos años de asumidos, esto es, el 10 de diciembre. De no haber tenido una respuesta judicial rápida, los opositores podrían haber entendido que la convocatoria de hoy no tenía sentido, ya que la renovación de autoridades, según ellos, ya se había producido.

Paredes fue a la Justicia para "asegurar el normal desenvolvimiento del Concejo, toda vez que las medidas tomadas por Palacio, Olivera y Marín virtualmente paralizan las tareas". Es que, autoproclamados como nuevas autoridades, los ediles habían tomado medidas como dejar cesante a la secretaria rentada, al asesor letrado y al contador. Además, existió una superposición de normas dictadas por Paredes y Palacio, ambos en su rol de presidente. Un punto clave por el que la jueza suspendió los nombramientos, es que en la sesión que llevaron adelante los opositores "no se cumplió con los dos recaudos que exige la norma para su convocatoria: que sea realizada por el Presidente del HCD y con una anticipación mínima de diez días a su celebración".

La instancia judicial es una escalada más del fuerte enfrentamiento interno que hay en el cuerpo deliberativo de Angaco, entre los ediles que le responden a Maza Peze y los opositores que siguen las directivas del exintendente José Castro. La puja quedó en evidencia a principio de año, cuando el concejal Palacio rompió las filas del oficialismo y comenzó a sancionar y aprobar proyectos presentados por Olivera y Marín. Incluso, por esa jugada, el edil fue expulsado del bloque oficialista que integran Paredes y su par Cecilia Naveda. Así, con esa salida, el jefe comunal tiene minoría dentro del Concejo (ver cronología).

La salida de Palacio del oficialismo deja una incógnita abierta dentro del cuerpo deliberativo. Es que, para asegurar la institucionalidad, la ley orgánica de municipios establece que el Concejo debe ser presidido por un edil del mismo color o proyecto político del intendente, situación que no se cumpliría con Palacio, porque se encuentra trabajando con la oposición.

Antecedente

No es la primera vez que hay disputa interna por el manejo del Concejo. En la última gestión de José Castro, el edil José Risueño (aliado del exintendente y luego distanciado) promovió una reunión secreta con sus pares y así obtuvo los votos suficientes para hacerse de la presidencia.

Puesto clave

El presidente del Concejo tiene la función de convocar a sesiones, dirige las mismas y señala el orden del día. Además, dispone las partidas de gastos asignadas al cuerpo. Por otro lado, cuenta con una remuneración del 70% del sueldo del intendente, mientras que sus pares, del 65%.

Cronología

Salida

En marzo pasado, el edil Claudio Palacio, electo por la lista del intendente Carlos Maza, comenzó trabajar con la oposición. La movida generó un quiebre en la relación entre ambos al punto que el jefe comunal sostuvo que Palacio "se olvidó de dónde viene".

Movida por cargos

A fines de noviembre, Palacio, Olivera y Marín llevaron adelante una sesión, sin la presencia del resto de sus pares, en la que definieron revocar el mandato del presidente del cuerpo, Alejandro Paredes. La Justicia suspendió dicho decreto.

Sesión en la plaza

En mayo, los tres ediles opositores llevaron adelante una sesión en la plaza departamental porque, indicaron, no les dieron lugar. Ahí rechazaron el pedido que hizo Maza para que en el terreno expropiado para el Parque Industrial se construya un barrio.

Convocatoria

También a fines de noviembre, el presidente del cuerpo, Paredes, convocó a sus pares para llevar adelante hoy una sesión con el objetivo de tratar la renovación de autoridades. El encuentro será a las 10 y será el único tema a debatir.