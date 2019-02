- ¿Cuál es la maniobra que está investigando en la causa por presunta evasión agravada contra ex directivos de Barrick Gold?



- Es una causa que está en plena investigación, es muy limitado lo que puedo decir en estos momentos. Ahí hay una denuncia de la AFIP que dice que se han evadido impuestos a las Ganancias de los periodos 2010 y 2011. Habría habido una maniobra por parte de los representantes de la firma minera de simulación, ya que aparecen préstamos como pasivos en la empresa, por lo que AFIP dice "esto no es un pasivo, son aportes de capital". Entonces pedí mayores detalles a AFIP, porque es un asunto bastante complejo desde el punto de vista contable y por eso he prorrogado la fecha de la declaración indagatoria para fines de marzo para escuchar a los imputados.



- ¿Cuánto es lo que habrían evadido?



- Lo que la AFIP habla en su denuncia es de más de 500 millones de pesos en los periodos fiscales 2010 y 2011.



- ¿Corren riesgo de ir presos?



- No puedo adelantarme a decir eso. Lo que sí puedo decir es que hay que ver si existe el hecho ilícito y si tienen directa vinculación. En este caso, eran los directores de la empresa en su momento.





- El Gobierno provincial le dio de baja al convenio con la Nación por la custodia de los presos federales, debido a una deuda y a la falta de actualización de los montos para mantener a cada interno. ¿Le han rechazado presos federales en el Penal?



- Sí, hubo un problema que no me recibían los detenidos, pero se arregló con las autoridades del Servicio Penitenciario y con el ministro de Gobierno, Baistrocchi. La provincia ha hecho todo el trámite necesario y en la Nación no ha habido ningún eco para darle solución. Y había un convenio en el que tenía que pagar la Nación y si no lo hace, evidentemente es un quebranto para la provincia. Por el otro lado, está el problema de los detenidos, que hay que darle una solución. ¿Qué hacemos? ¿Trasladarlos a Mendoza? ¿En qué? No tenemos ni medios y el tiempo que nos llevaría. Con motivo de esto, hablé con el ministro y quedamos en que íbamos a esperar 5 o 10 días como para tratar de comunicarme con el Ministerio de Justicia para que se le dé una solución. También está en conocimiento el jefe del Servicio Penitenciario Federal Nacional. Es algo que se ha venido postergando y hay que dar una solución porque hay gastos que está aportando la provincia y no corresponde.



"No hay una legislación apropiada para la inseguridad que tenemos en este momento. No hay una respuesta clara, que la comunidad pide a gritos. Y para ello hay que legislar".



- ¿Cuántos detenidos le han rechazado?



- Fue una sola vez, ayer (por el viernes). Fueron siete detenidos de la última causa de drogas que hubo, pero fueron, volvieron y ya fueron ingresados. Es un tema lamentable, hay que dar una respuesta inmediata. Por eso hemos convenido este plazo para ver si obtenemos una respuesta. Esto es una función del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad de la Nación con el de la provincia. Es un problema integral. Hay provincias en las que no hay dónde tener presos.



- Acá también pasa...



- El mecanismo interno, la seguridad se ve vulnerada. Esto ha generado que Víctor Camargo, el principal distribuidor de droga en la provincia, haya sido procesado, con prisión preventiva, detenido y durante su estadía en la cárcel privado de libertad, lo he procesado dos veces más en dos causas de dos bandas manejadas por él con teléfono desde el Servicio Penitenciario. Inclusive, cuando jugaba al fútbol le acercaban el teléfono, hablaba y seguía jugando.

"La droga penetra en todos los sectores y a veces, en la fuerza de seguridad hemos tenido personas que han estado vinculadas con estupefacientes y se ha tenido que actuar en consecuencia".

- ¿Sospecha de alguna connivencia del poder político?



- Del poder político no. Lo que sí sospecho es que hay evidentemente una relación ilegal entre los detenidos y el personal del Servicio Penitenciario. No todos. El Gobierno provincial hizo una purga importante, pero hay que seguir. Hay que poner inhibidores de señal telefónica...



- ¿Está investigando a personal penitenciario?



- Se está trabajando en ese tema. No puedo avanzar mucho, pero se está investigando porque evidentemente hay relaciones, dado que ahí se venden teléfonos, se secuestran, vuelven a aparecer y así sucesivamente.





- Con Camargo trasladado a una cárcel de Buenos Aires, ¿cómo sigue el mercado de venta de droga?



- Es un tema muy complejo. Es el resultado de inacción general de muchos años. La venta está en manos de varios grupos en los que hay familias enteras donde pasan a estar detenidos dos o tres y sigue el resto de la familia. Este es un comercio que no se corta, siguen trabajando. Sigue entrando la droga, por eso se han obtenido resultados muy positivos. En el último año, entre droga y cocaína hemos superado una tonelada en San Juan.



- Se armó cierta polémica porque había dicho que en San Juan también se cocinaba droga, ¿lo sigue sosteniendo?



- Lo sigo sosteniendo cada vez con mayor énfasis. Lo que pasa es que tengo un montón de procedimientos, tengo líneas de investigación trabajando. Entonces, no se trata de que yo diga algo y que mañana me salgan a contestar. Yo tengo pruebas. Que los resultados de la investigación sean positivos es una cosa, pero existe hasta este momento una sospecha importante, por los cuales tengo varias líneas de investigación en ese campo.



- ¿Qué es una cocina de drogas? ¿Son para drogas sintéticas?



- Sí, por supuesto. Gente que químicamente trabaja con las sustancias para generar la droga, pero no creo que sean fuertes las cocinas en San Juan.



- ¿Cuáles son las líneas de investigación que más trabaja?



- Fundamentalmente es marihuana, que se vende mucho, se diluye mucho como también lo hace la cocaína. Tenemos causas muy importantes de ingreso de éxtasis, de drogas sintéticas, tenemos presos detenidos por drogas sintéticas que venían del exterior.



- ¿Por dónde ingresa la droga?



- Proviene del Norte, de Corrientes, Formosa. La droga entra fundamentalmente desde Mendoza.





- ¿Nota que hay algún cambio tanto a nivel nacional como provincial en las políticas de lucha contra la droga?



- Se ha evolucionado positivamente. Creo que el que más énfasis ha puesto es el Gobierno Nacional, que todos los días sale lo que se ha secuestrado y cada vez aumenta más el secuestro de droga. Hay una decisión política en eso. El Gobierno provincial también está preocupado, fue el caso de Gioja en su momento y Uñac ahora, con el tema perfección y darle más personal a la Oficina de Drogas Ilegales, de corregir algunas falencias. La voluntad política existe tanto de Gobierno nacional como provincial.



- ¿Pero se traduce en más recursos?



- Sí, hay más vinculación institucional. Hay un acercamiento en cuanto al tema y hay más aportes en la medida que se puede de estos temas.



- Luego de la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿llegaron más recursos?



- Sí, pero lo que pasa es que en el tema drogas es muy complejo. Se hace un procedimiento a la noche, el cual no se puede hacer con no menos de seis, siete u ocho personas. Ellos al otro día están en una actividad administrativa, armando un sumario, tomándole declaraciones a los testigos del procedimiento, incorporando toda la prueba que hay. Es decir, para el delito que estamos investigando sería necesario tres, cuatro, cinco veces la cantidad de gente que hay.





- En cuanto al Poder Judicial provincial, la Corte viene hablando de la instrumentación de un cambio de paradigma para mejorar el servicio, ¿cree que está sucediendo?



- No estoy al tanto del cambio de paradigma, ni de las medidas. Evidentemente tienen que haber cambios, creo que es positivo. Se van a ir produciendo modificaciones, lo que pasa es que el Poder Judicial en las provincias es muy grande, hay mucho personal, hay muchos jueces...



- Ellos dicen que son pocos...



- Ustedes han visto que están incorporando...



- ¿Más de lo necesario?



- No, parece que algunos rinden...



- ¿Algunos?



- Me parece que ingresa personal que no ha rendido, pero entran como ordenanza, pero no conozco en detalle. Pero lo que quiero decir es que se pueden ir modificando cosas, que en ese caso está orientado el doctor De Sanctis.



- ¿Ve que el Poder Judicial de San Juan es independiente del poder político?



- No me consta que sea pasible de presión.



- La designación de dos cortistas que han pertenecido al peronismo, cuando este conduce la provincia. ¿Son síntomas de independencia judicial?



- El primer ejemplo es el mío. He tenido participación política activa en el partido justicialista y una vez que asumí mis funciones de juez, durante un gobierno peronista, en ningún momento eso ha influido en mí en ningún tipo de decisión ni en ningún orden. Cuando se asume la función se hace con las consecuencias que trae aparejadas. No se llega a ser juez para hacer partidismo. Sin dudas es complicado.

"En el Gobierno del presidente Macri se han hecho muchas cosas positivas y se han cometido muchos errores. Hay muchas cosas por hacer en Argentina, con o sin Macri".

- Nunca lo llamaron de su partido para pedirle una mano por tal cosa...



- Llamar no. Más allá de que alguno pueda hacer alguna consulta...



- ¿Recibió amenazas?



- Sí. De gente vinculada a causas criminales.



- ¿Tuvo miedo?



- No, no se puede ser juez con miedo. Para ser juez hay que tener dos o tres condiciones. Primero hay que ser honesto, porque siendo honesto uno no es pasible de lo que vulgarmente se llama apriete. El segundo requisito es saberse ubicar en la función que uno tiene. No se trata de ganar amigos si no de hacer justicia y cumplir cada uno con la función que tiene que cumplir. Con esas pautas se puede ir para adelante.



- Pero si amenazan a su familia, por ejemplo, no pasa la línea...



- Si empezamos a tener miedo porque amenazan a la familia, entonces es muy sencillo: lo que hay que hacer es renunciar e irse. Esto es como inhibirse. Acá hay jueces que se inhiben en todas las causas porque es gente conocida, pero acá nos conocemos todos.



- ¿Habla de la megacausa de expropiaciones?



- No. De cualquier causa. Entonces son todos amigos. No. Nadie es amigo. Somos todos conocidos. Llevamos al chico a la escuela y era compañero del chico...



- ¿Ve mal esas inhibiciones?



- Por supuesto. Porque no están en condiciones de administrar justicia. La Justicia no es para estar invocando amistad todos los días para no resolver las causas. Quiere decir que las causas más complicadas somos amigos. Las menos complicadas no somos amigos. Para ser juez hay que asumir responsabilidades, si está dispuesto, asuma como juez, si no, dedíquese a otra cosa.



- ¿Se retira de su cargo? ¿Ha puesto fecha?



- No. Hay gente que parece que tiene ganas de que me vaya (risas). No, por ahora no. Pero me puedo ir en cualquier momento.



- ¿Está jubilado?



- Tengo concedida la jubilación. Pero puedo seguir.



- Cuando deje su cargo, ¿evalúa volver a la actividad política?



- Para mejorar alguna encuesta (risas). No, en absoluto.



- ¿Pero no le gustaría volcar su experiencia para mejorar las cosas?



- Ya no tengo tiempo. La experiencia la tengo que volcar en otras cosas, en otras actividades que me gustan más, particulares, salir, pasear, andar en moto, divertirme. Cuando uno sale, es muy difícil volver a entrar porque ya entraría con otra manera de ser, con otras cosas y ya no me movería bien en ese ámbito. Ya no es para mí.