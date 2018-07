En el Ejecutivo local están en estado de alerta tras la queja que llegó a la Nación por parte de La Pampa frente la futura construcción de otro dique en San Juan. Por eso, funcionarios provinciales y el Fiscal de Estado de la provincia, Jorge Alvo, llevaron adelante ayer una reunión con el objetivo de recabar todos los documentos e informes necesarios para demostrar que la construcción de El Tambolar no perjudica a otra jurisdicción. Así, San Juan estará preparada ante una eventual embestida del gobernador pampeano Carlos Verna.



No es la primera vez que La Pampa reclama ante Nación por la construcción de una obra hídrica fuera de su jurisdicción o por el manejo de un río que supuestamente afecta una cuenca que abastece a esa provincia, la llamada del Desaguadero. Según los antecedentes, ya puso el grito en el cielo por los diques sanjuaninos Los Caracoles y Punta Negra, pero también lo hizo por Ullum y por Cuesta del Viento.



Años atrás, La Pampa exigió la constitución de un Comité de Cuenca del Desaguadero para discutir el manejo de los afluentes de ese reservorio en el que estaría incluido San Juan. Lo mismo ha exigido ahora en el comunicado que le giró a la Nación. Desde la provincia entienden que los ríos locales, de poco caudal, no trascienden la provincia y nunca aportaron a esa cuenca.



Incluso, anteriormente, las quejas pampeanas no prosperaron y nunca llegó una comunicación oficial a la provincia. En la gestión del ex fiscal de Estado Guillermo De Sanctis también estuvieron atentos y crearon una comisión de especialistas para afrontar una posible movida. El mismo camino preventivo transita ahora la gestión de Alvo.





El único conflicto que sí está en sede judicial es el que La Pampa tiene con Mendoza por los manejos del río Atuel. En mayo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijo un plazo de 90 días para que las partes lleguen a un acuerdo.



Según trascendió a través de los medios pampeanos, Verna le envió una nota vía correo electrónico a Pablo Bereciartua, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, para que le comunique de manera oficial y fehaciente sobre el llamado a licitación del aprovechamiento hidroenergético multipropósito "El Tambolar". El supuesto motivo de la misiva es que tanto el nuevo dique como las otras presas construidas o en vías de construirse en la Cuenca del Desaguadero "carecen de un caudal ambiental necesario para mantener el ecosistema en condiciones aptas para el desarrollo humano y productivo de La Pampa".



Al ser consultado sobre el trascendido, el fiscal de Estado consideró "improcedente" la intención de La Pampa "porque no pueden exigir más derechos del que han tenido. Pero igual nos tenemos que preparar por cualquier eventualidad. Para nosotros la Cuenca del Desaguadero no es una cuenca y por eso no integramos el comité. Tampoco lo hace Mendoza y San Luis", dijo el funcionario.



Desde que comenzó su gestión, el gobernador Uñac viene impulsando la finalización de El Tambolar, gestión que contó con el apoyo de la administración de Mauricio Macri. La licitación de la obra ya fue publicada.