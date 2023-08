Si hay algo que exhibió la contienda electoral del domingo pasado, es que al menos para esta elección los dos partidos que vienen polarizando la discusión política de los últimos años en San Juan, el Justicialismo y Producción y Trabajo, ahora tendrán que lidiar con un tercer vecino que, para colmo de males, parece inmanejable e impredecible. Los resultados obtenidos por La Libertad Avanza obligan a un replanteo para encarar la segunda etapa de la campaña electoral nacional, coinciden todos los actores políticos locales. Por ahora hay solamente ideas: en Unión por la Patria (UxP) coinciden varios en que la unidad del peronismo será clave, aunque consideran que la traslación de votos también es difícil. Del otro lado, en Juntos por el Cambio (JxC), hay algún que otro actor que propone provincializar el mensaje y, en consecuencia, cambiar el discurso. Todo está en análisis por ahora.

Con el 98,72% de las mesas escrutadas, Unión por la Patria, el frente que propone a Sergio Uñac como candidato a Senador, obtuvo el 31,09% de los votos. Le siguió La Libertad Avanza (Bruno Olivera) con el 30,60%, y más atrás, en un tercer lugar, JxC (Emilio Achem), con el 28,66%. Pero en la carrera individual, el orden se altera bastante: Olivera (126.306 votos) fue primero, le siguió Achem (74.111 votos), y Uñac cerró el podio con 70.735 sufragios. Esa es la base con la que parten. Si se cuentan las internas, Uñac y Achem deberían ir a cazar los apoyos de sus rivales. Achem puede sumar al menos 44.190 sufragios, que son los que obtuvo la representante de Patricia Bullrich en San Juan; y Uñac 57.562, que son los que eligieron a Juan Carlos Gioja. El problema es que incluso juntos y si se repiten los resultados de ayer, no llegarían a ganarle al postulante de Milei en San Juan, y el Gobernador se quedaría sin banca.

Uñac en el PJ. El Gobernador y candidato a Senador, Sergio Uñac, pidió apoyo hacia octubre.

También le bajan el precio a la vieja idea de que quien votó a un candidato en las Primarias luego hace lo que el candidato le indica, lo que pone en duda el valor del apoyo de Gioja. De todas formas, y al menos hasta ayer, dos fuentes distintas del PJ coincidían en que a pesar de lo difuso de los pronósticos y las estrategias, no iban a provocar más peleas internas. No saben si la paz ayuda, pero están seguros que perjudica. En el entorno del mandatario ven que un pacto con José Luis Gioja es necesario, aunque no vital. Y le ponen más fichas a un acuerdo con el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

Consideran que la elección en ese departamento, donde San Juan Vuelve casi dobló a Vamos San Juan en votos (11.491 contra 6.961 de Uñac), y donde UxP se impuso a Juntos y a La Libertad (37,34% contra 33,70% y 19,69% de JxC) corresponde al trabajo político del jefe comunal y no al diputado nacional. En el terreno de las especulaciones se puede decir que el peronismo apelará a la paz, pero sin la seguridad de que esa estrategia alcance.

Marcelo Orrego llegó ayer luego de haber estado en el búnker de Juntos en CABA, invitado por los dos sectores.

Del otro lado, en Juntos, hasta anoche esperaban al líder del frente, Marcelo Orrego, para empezar a despuntar los próximos pasos. Una fuente indicó que el discurso que se impuso en la campaña nacional no es del estilo del gobernador electo, y eso llenaba de dudas el futuro. Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich pujaron en la campaña por captar el voto bronca de la ciudadanía y, para colmo de males, el diputado nacional terminó imponiéndose. Es decir, ganó el del discurso más violento.

Otra fuente, que está cerca del legislador nacional y que viene observando el comportamiento del electorado, aseguró anoche que había que dar un vuelco fuerte, ya que no cree que Orrego pueda capitalizar el voto enojado de la ciudadanía, sencillamente porque Orrego no se siente cómodo en ese perfil. Ese dirigente, quien pidió reserva, dijo que propondrá hablar de las acciones del nuevo Gobierno. "Empezar a mostrar las cartas", dijo el interlocutor. Esa propuesta puede llamar la atención de la gente, analiza, mucho más en este cuadro de incertidumbre económica.

De igual forma, en el PJ y en Juntos, se tomarán al menos una semana para empezar a despuntar la nueva campaña de cara al 22 de octubre.