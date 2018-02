Vínculo. Como fiscal General, Eduardo Quattropani, a la derecha, mantiene un contacto fluido con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y con el cortista Guillermo De Sanctis para instrumentar cambios en la Justicia.

En el ambiente judicial daban por hecho que el jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani, se presentaría para competir por el cargo en la Corte de Justicia que dejó Juan Carlos Caballero Vidal, quien renunció jaqueado por un pedido de juicio político. Inclusive, él mismo le había reconocido a DIARIO DE CUYO que evaluaba tal posibilidad, aunque aclaraba que la decisión la iba a tomar este mes. Y al final, definió que no jugará porque pesó en su ánimo la oposición de su familia y de los miembros del Ministerio Público de candidatearse al puesto, tal cual le dijo ayer a este medio. Así, por todo lo que se venía barajando, su postura definitiva causó sorpresa en el escenario jurídico.



La decisión de Quattropani se da cuando trascendió que el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de armar la terna de postulantes para el cargo de cortista, está por reunirse en estos días para armar el cronograma para cubrir la vacante de Caballero Vidal. Según las fuentes, la fecha de inscripción podría darse en la última semana de este mes y las entrevistas de los anotados se llevarán adelante en marzo. Sin el fiscal General en carrera, se abre el abanico para el resto de los que quieran ser de la partida. Es que se trata de una figura de fuerte peso, que baja líneas claras a los fiscales en materia de persecución y búsqueda de castigo para los delincuentes, que ante hechos de gravedad refuerza el equipo de agentes del Ministerio Público y que ha dado muestras de gestión con la puesta en marcha del procedimiento de Flagrancia, en el que diseñó el esquema de trabajo para los fiscales, ya que son estos los que están al frente de la investigación.



Luego de que este diario sacara a la luz la postura de Quattropani, el tema reinó en los pasillos y en los cafés de Tribunales. Y la sensación fue de sorpresa. Incluso referentes del ámbito judicial como Marcelo Arancibia, presidente del Foro de Abogados, y Oscar Cuadros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, coincidieron en ese sentido. El primero aseguró que, como venía sonando su nombre, "me sorprendió", que no se anotara y agregó que "es una persona que tenía grandes chances de llegar a la Corte. Tiene los méritos y los antecedentes. Estoy seguro que está en condiciones de aprobar un examen escrito ante un tribunal académico. No son muchos los que están en esas condiciones". Por su parte, el segundo también manifestó que "me sorprendió que no se candidateara porque es un jurista con mucha experiencia en la gestión y es un hombre dedicado al ejercicio profesional, destacado en el ámbito jurídico".



Quattropani había manifestado que no será parte del concurso porque su ámbito íntimo familiar fue el que encaró "la más férrea oposición" a que busque un lugar en la Corte. Según explicó, su esposa e hijos utilizaron "un argumento lapidario: cuando debas esperar la opinión de cuatro más para resolver (en referencia a los restantes miembros del máximo tribunal), te infartás". Además, señaló que otra muestra opositora a que deje la Fiscalía General provino de los propios fiscales, ya que, según dijo que estos le manifestaron, encuentran "protección y respaldo".



Con el llamado a concurso a la vuelta de la esquina, comenzará la danza de aspirantes que cuenten con chances de llegar al máximo tribunal y volverá a sonar la postura de un lugar para una mujer para darle amplitud a un cuerpo colegiado dominado por hombres (Ver aparte).



Además, es de esperar que se instale el debate sobre el perfil del futuro cortista y sobre el mecanismo de selección de los tres candidatos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura (Ver recuadro).







Una mujer



La Corte de Justicia sanjuanina ha sido manejada exclusivamente por hombres y muchos sostienen que el ingreso de una jurista le daría un nuevo aire. En el Gobierno lo verían con buenos ojos, dijeron fuentes calificadas. Para el reemplazo de Carlos Balaguer, en la terna compitió la jueza Adriana Tettamanti.



Con más poder



La Fiscalía General sumará más peso cuando la investigación del narcomenudeo esté a cargo de los agentes del Ministerio Público. No será lo único, ya que con la reforma del Código Procesal Penal, serán los fiscales los que lleven adelante la instrucción de las causas y los jueces sean garantes de los procesos.

El perfil que piden para el nuevo cortista



Oscar Cuadros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, señaló que el futuro cortista "debe ser una persona reconocida en la sociedad, no sólo en el ámbito jurídico sino también en el social por su compromiso cívico. Tiene que tener sus kilates jurídicos y alguien que haya dado testimonio de ser independiente para que pueda desempeñarse como un juez probo, equitativo y totalmente ajeno a las presiones políticas que se puedan ejercer contra él".



Por su parte, Marcelo Arancibia, presidente del Foro de Abogados, manifestó que el próximo ministro debe ser una figura de contrapeso frente a la presencia dominante de Guillermo De Sanctis, al que calificó de manera crítica como conservador y estatista. Así, explicó que el futuro cortista debe ser liberal y progresista, en favor de los derechos de los ciudadanos por encima de los del Estado.