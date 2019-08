Juego. La empresa IVISA tiene tres salas en Capital: una en el hotel Del Bono Park, otra sobre calle Mendoza pasando Mitre (foto) y la tercera sobre General Acha. La compañía cuestionó el canon y tuvo sentencias favorables.

El juez civil Sergio Rodríguez le dio el OK al planteo que había hecho la empresa IVISA, que maneja los casinos en la provincia, y declaró la inconstitucionalidad del aumento del canon por su actividad que le había fijado el Concejo Deliberante de Capital. En la comuna venían adecuando los valores desde 2016, ya que de poco más de 45 mil pesos mensuales por sala de juego (la compañía tiene tres) se había pasado a 200 mil en 2017 y 260 mil pesos en este último año. ¿El motivo? Los ingresos que recauda la firma y el objetivo de desalentar la actividad. Pero el magistrado había entendido que el último incremento fue desproporcionado e injusto. No es la primera vez que tiene una resolución favorable hacia IVISA, ya que había tomado la misma decisión en la primera actualización. Así, en el municipio tenían previsto cobrarle a la firma un total de 9,3 millones de pesos en 2019, pero tras el fallo deberán sentarse a acordar un monto "razonable", ya que sí deben abonar alguna suma.



A todo eso se le suma que desde el área legal del Ejecutivo comunal no siguieron impulsando el rechazo contra el último fallo, por lo que la apelación se cayó y la sentencia quedó firme. Un punto que cuestionó el concejal opositor Juan Sansó, de Actuar. Todo estalló ayer, cuando los ediles fueron notificados de la resolución de inconstitucionalidad de Rodríguez y de la llamada perención de segunda instancia, es decir, la inactividad del municipio durante los plazos previstos en la etapa de apelación que derivó en que la pelea judicial quedara sin efecto.



La génesis de la disputa se dio en 2016, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Tributaria para el año siguiente. En las contribuciones sobre las diversiones y espectáculos públicos, el rubro referido a casino y sala de juego pasó de 45.248 pesos a 200 mil. Según informó Juan Pablo Dara, presidente del legislativo comunal, la empresa cuestionó la cifra y acudió a la Justicia, por lo que en 2017 y 2018 no desembolsó monto alguno debido a que estaba judicializado el aumento. Ese último año, Rodríguez, del Primero Civil, falló a favor de la empresa, indicó Dara. Ante ese resultado, el concejal indicó que acordaron con IVISA una condonación de deuda por los dos períodos, aunque terminó pagando cerca de 10 millones de pesos de tasa. A su vez, Sansó destacó que la condonación fue de 7,5 millones.



Como se llegó a un convenio de pago, Dara resaltó que IVISA terminó aceptando el canon de 200 mil pesos mensual por sala, por lo que la cifra fue tomada como base para aplicarle el 30 por ciento de aumento para este año, porcentaje que se aplicó a todas las tasas.



De esa manera, la contribución se fue a 260 mil pesos y como la compañía tiene tres salas, el total mensual arroja 780 mil pesos. Al año son 9.360.000 pesos. Pero IVISA volvió a cuestionar el monto y presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de ese punto de la ordenanza por confiscatoria, planteo que recayó nuevamente en el juzgado de Rodríguez. El magistrado sostuvo el mismo criterio a favor de la empresa, dado que señaló que "la ordenanza impugnada no ha respetado el principio de la razonabilidad de la tasa, resultando por tanto ilegítima". Además, resaltó que "no se adecua a un criterio de razonabilidad" y que la decisión del municipio "resulta de nula aceptabilidad, en tanto se fuga de los límites económicos y financieros que resultan previsibles para el patrimonio de la amparista (IVISA)".



La fiscal municipal, Grace Ann Bridge, contestó el amparo, pero IVISA, a través de un escrito, dio a conocer en el Concejo Deliberante que el juez declaró la caducidad de instancia de la apelación, lo que indica que desde el área legal no se avanzó en ese punto para revertir el resultado, cuestionó Sansó. Ahora, todo indica que habrá una nueva discusión administrativa con IVISA.

Condonación

7,5 Millones de pesos de condonación de deuda fue lo que acordó IVISA con Capital por los períodos 2017-2018. Sin embargo, pagó cerca de 10 millones.

Tasa

260 Mil pesos por sala de juego por mes es lo que fijo el municipio que debe pagar IVISA en 2019. A la empresa le significaría 9,3 millones de pesos al año.

Pedido de informes

La voluntad del Concejo Deliberante en la gestión de Franco Aranda ha sido mantener un monto elevado en la tasa sobre casino y sala de juego. Los ediles aprobaron por unanimidad la actualización de la contribución. Luego de la última comunicación sobre el fallo del juez Rodríguez, Dara señaló que han pedido información al Ejecutivo para saber cómo están las causas y cómo fueron las defensas. Por su parte, Sansó destacó que quieren saber cómo fueron las actuaciones de las autoridades.