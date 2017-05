Diálogo. En el encuentro del martes estuvieron el ibarrista Munisaga, el exmacrista Turcumán, el socialista Vilanova, Agüero del PTP, entre otros referentes de distintas fuerzas. Hay coincidencias, pero el obstáculo es la figura de Massa.

El ibarrismo, la referencia local de Sergio Massa, sumó en la noche del martes una nueva reunión con los referentes del Frente Progresista, cuyas principales fuerzas son el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), el Socialismo y Unidad Popular. Si bien el diálogo está abierto y los protagonistas señalan que existen coincidencias de cara a una gran sociedad para las legislativas, lo cierto es que la figura del líder del Frente Renovador resulta un obstáculo para un acuerdo.



En el partido que fundó el rawsino Mauricio Ibarra aseguran que no van a resignar la identidad con el tigrense y su sello en la boleta, mientras que en los sectores de izquierda no quieren saber nada con una referencia nacional, ya que apuestan a un armado que tenga en el horizonte lo local.



El encuentro se dio en la sede del partido Socialista y del ibarrismo asistió el diputado Carlos Munisaga, quien resaltó de manera tajante que “venimos trabajando en una identidad que expresan Massa y (Margarita) Stolbizer, líder nacional del Gen. No queremos resignar la identificación Somos San Juan Frente Renovador. No sé si esa es la intención del Frente Progresista”. A su vez, el rawsino afirmó que “Somos San Juan va a jugar” con esa marca.



Alberto Agüero, del PTP, destacó que “si meten esa discusión, es que no quieren estar en un frente amplio. No vamos a aceptar esa referencia nacional”. Por su parte, Alejandro Vilanova, del Socialismo, compartió la posición al explicar que no se puede trabajar en función de lo nacional, ya que hay que hacerlo en función de un proyecto para San Juan. En ese sentido, remarcó que si el ibarrismo va con la idea de llevar a Massa en el frente, resultará un obstáculo para una alianza. Así, ambos indicaron que si no se da la sociedad, cada uno irá por su propia cuenta.



De la reunión también participó Martín Turcumán, quien mantuvo encuentros con los referentes del Frente Progresista. La foto no dejó de llamar la atención debido a que el joven abogado fue candidato a gobernador por el PRO local, fuerza de la que se terminó alejando, y apareció junto a actores de los tradicionales sectores de izquierda que cuestionan duramente al macrismo. Turcumán había señalado que “más allá de los distintos matices, hemos encontrado coincidencias, como priorizar los intereses y necesidades provinciales por sobre las improntas nacionales”. Su objetivo, había señalado, es “construir una verdadera oposición en la provincia”.



Si bien el exmacrista apuesta a la conformación de una fuerza que exceda las referencias nacionales, ha manifestado que tiene puntos de contacto con el massismo. Al punto que ha venido entablando conversaciones con Ibarra para ir juntos, aunque luego saltaron chispazos. En el seno del ibarrismo ahora hablan de zanjar diferencias en una eventual interna. La otra fuerza en danza es el Gen local, que encabezan Diego Seguí y Marcelo Arancibia. Los abogados fueron socios del Frente Progresista, pero para esta elección vienen entablando aceitadas conversaciones con el ibarrismo, en sintonía con la estrategia de Stolbizer, su líder nacional, que se encamina a ir junto a Massa.



En el tablero opositor para las PASO de agosto y las generales de octubre, el basualdismo, Actuar, el bloquismo disidente encararán una sociedad con el PRO, la UCR y Dignidad Ciudadana, más la Cruzada Renovadora. Enfrente estará el oficialismo que lidera el gobernador Sergio Uñac, que tiene como principal aliado al partido bloquista.

Definición

Mauricio Ibarra aseguró que desde el Frente Renovador le han pedido una definición sobre si será candidato a senador o no. El planteo viene de Raúl Pérez, armador político de la fuerza que lidera Sergio Massa, quien llegará a la provincia la semana que viene. El rawsino dijo que no tiene una respuesta todavía. A este medio le había indicado que se animaría a competirle a José Luis Gioja si este se presenta.

Fuerza

A principios de abril, Martín Turcumán presentó los avales en la Justicia Federal con competencia electoral para formar el partido Acción por una Democracia Nueva (ADN). Con esa fuerza, el objetivo es sentarse a discutir espacios con el ibarrismo, que ahora abre la puerta a eventuales internas. Turcumán no ha descartado la posibilidad de presentarse como candidato. La creación del partido se encuentra en trámite.