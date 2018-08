La ampliación de la Ruta 40 entre Calle 5 y 8, en Pocito, estuvo cargada de conflictos el año pasado. La constructora Panedile le reclamó a Vialidad Nacional el pago de una deuda por gastos adicionales y como hubo discrepancias, la empresa despidió personal, lo que a su vez generó demoras en su ejecución. El presidente Mauricio Macri encabezará el miércoles que viene el acto central de su tercera visita a la provincia sobre ruta y calle 6, pero el panorama ha cambiado debido a que ambas partes llegaron a un arreglo. El gerente de la Región Cuyo de Vialidad Nacional, Jorge Follari, resaltó ayer que la obra tiene una marcha normal y lleva una ejecución del 65 por ciento, por lo que señaló que estará lista en febrero a más tardar. El secretario Adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares, también dio datos similares sobre el nivel de avance.



La ampliación en ese tramo de la Ruta 40 tiene financiamiento nacional y el 35 por ciento que queda de obra es equivalente a una erogación de 340 millones de pesos de los 974 millones del presupuesto, según explicó Follari. Pese a las restricciones presupuestarias que se avecinan para el año que viene, el gerente regional remarcó que la inversión para ese sector está asegurada. Los fondos para la ampliación y su finalización no es menor, ya que el Presidente liderará un acto en el que se mostrará frente a la ejecución de una obra pública nacional. En la memoria está el antecedente de la presentación en 2017 de los candidatos a legisladores nacionales de Cambiemos San Juan sobre la Ruta 40 y luego estalló el conflicto por la cesantía de los empleados de Panedile por la disputa de fondos con Vialidad Nacional. El escenario hoy es distinto, ya que no sólo Follari habló del avance de la obra sino que el sindicalista Tovares también indicó que va en ritmo y que hay 174 trabajadores cumpliendo tareas.



El tramo de la ruta comprende al Estadio del Bicentenario y su ensanche significará un alivio para evitar el colapso del tránsito ante grandes eventos. En su extensión, la 40 es una vía clave para San Juan y así lo reflejan las obras que se acoplan a ella, como la ampliación de Calle 11 (ver foto)



No es lo único que recorrerá Macri, ya que en agenda tiene una visita a la obra del dique El Tambolar con el gobernador Sergio Uñac. Desde la administración nacional y la gestión local exploraron diversas alternativas para avanzar con la construcción de la segunda fase del proyecto hidroenergético hasta que firmaron el acuerdo de financiamiento a través de un fideicomiso que se alimentará con la venta de la energía que producen los diques Caracoles y Punta Negra. El proyecto ya fue licitado e inclusive el Ejecutivo sanjuanino puso una garantía de hasta 60 millones de dólares para que los trabajos no se frenen. Las negociaciones reflejaron la buena sintonía institucional entre la Nación y la provincia, cuyos proyectos políticos pertenecen a colores partidarios distintos, la cual había quedado resentida tras el rechazo sanjuanino en el Congreso a la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo. Pero el vínculo se recompuso y hasta el alfil político del Presidente, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llegó a la provincia por la licitación de El Tambolar.



La visita de Macri fue confirmada por el diputado nacional Eduardo Cáceres, líder del PRO local, y el arribo va en concordancia con el reestablecimiento del diálogo con la gestión uñaquista. Como telón de fondo, el Presidente llega a San Juan a días de la presentación del proyecto del presupuesto nacional, en el que hay negociaciones con las provincias por el ajuste para el año que viene para cumplir con las pautas fijadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Así, la de Macri será su tercera visita como presidente.

Otro acceso clave que llega a la Ruta 40



La obra de ensanche y pavimentación de la Calle 11, en Pocito, entre Avenida Joaquín Uñac y Ruta 40, está casi lista.



Se trata del acceso principal que tendrá la Villa Aberastain con una conectividad directa a la ruta nacional más importante de la provincia.



Según indicó el intendente Fabián Aballay, los trabajos avanzan en tiempo y forma, por lo que prevé que la obra esté lista a fin de año.



El ensanche comenzó hace cuatro años con un proyecto que no contemplaba los últimos 200 metros antes de llegar a la Ruta 40. Ese tramo, de empalme, está en vistas de ser solucionado y no se descarta que también esté listo junto con el ensanche.



La obra sobre Calle 11 contempla cuatro carriles, con un separador central tipo New Jersey, nueva iluminación, calles colectoras a ambos costados y rotondas de derivación en Calle 11 y Ruta 40.



"Es una obra clave y estratégica para el desarrollo de Pocito", aseguró Aballay.



Contacto



El diputado nacional Eduardo Cáceres señaló que el presidente Macri se reunirá con una familia sanjuanina, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva. En sus visitas anteriores, el jefe de Estado nacional mantuvo encuentros con pequeños emprendedores del sector minero y del calzado.



Arribos



La primera fue el 12 de febrero de ese año, en Barreal, Calingasta, en donde, a meses de su asunción, anunció formalmente la quita de las retenciones a la minería. La segunda fue el 28 de octubre de 2016, en la que participó del proceso de precalificación de empresas para la construcción del Túnel de Agua Negra.