Una nueva audiencia del tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia está pautada para próximo viernes 15. Será la octava, en la que se continuará con la lectura del requerimiento fiscal. Además, según indicaron fuentes judiciales, definirán cómo será el cronograma para las indagatorias. El último encuentro fue el pasado 1 de noviembre.



El tercer capítulo del megajuicio es el de mayor cantidad de implicados, ya que en la mira hay 34 personas, entre militares y policías. En un principio se hablaba de 35, pero Eduardo Vic fue separado del proceso por no estar en condiciones para afrontarlo. Entre los acusados se encuentra el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello. Los abogados defensores habían pedido que los jueces recientemente designados, Eliana Rattá y Daniel Doffo, tomen las riendas del juicio junto a Carelli, pero aún no hay definiciones sobre el planteo.