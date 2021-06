Tadeo Berenguer salió primero en la elección de rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con el 32,41 por ciento de los votos y Jorge Cocinero se ubicó en el segundo lugar con el 26,08, en la contienda que incluyó otros tres competidores. Como no se superó el 50 por ciento, ambos sacaron el ticket para el balotaje del jueves y, en una escala previa, debatieron a agenda abierta en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. Tanto en la antesala como en la partida de la emisión, los dos se mostraron amables y de buen ánimo entre sí, al punto de bromear de que podrían haber integrado una misma lista. Durante el debate, mantuvieron un marco de respeto al exponer sus propuestas y opiniones y el único cruce que se dio tuvo que ver con la pertenencia o no a un espacio político y su influencia en las decisiones sobre el manejo de la institución. Además de sus planes sobre gestión universitaria, los candidatos dieron sus puntos de vista sobre el gobierno provincial, cómo saldrán a la caza del electorado que se inclinó por Roberto Gómez, Rosa Garbarino y Emilio Fernández e hicieron un balance de la administración del rector saliente, Oscar Nasisi.

¿Con qué partido político se identifica?, fue una de las preguntas, a la que Cocinero respondió: "No he participado de acciones en ningún partido político. Mi accionar está dentro de lo que es una línea independiente, en la que no estoy buscando aferrarme a un partido. Dentro del equipo hay gente que tiene una dirección política, pero lo que buscamos es aunar esfuerzos de estos distintos pensamientos para que la dirección de la Universidad sea pluralista e independiente y que no tenga que estar dirigida por ninguna corriente".

A su turno, Berenguer también señaló que "no tengo afiliación ni he tenido participación activa en partidos políticos. Nuestro espacio está integrado por un amplio abanico de pensamientos políticos y es lo que enriquece las propuestas", además de lanzar el primer dardo. "La mención del ser apolítico no existe. El verticalismo apolítico me da miedo porque genera proyectos personalistas que le pueden hacer mucho daño a la institución", indicó el aún decano de Ingeniería.

El secretario de Obras de la UNSJ recogió el guante y manifestó que "lo que quiero decir es que tenemos que tener la suficiente amplitud para lograr que el alumno tome la decisión por sí mismo, que él diga cuál es el camino y que no esté dirigido por una corriente política".

Ambos habían pasado, de manera individual, por "A todo o nada" y Cocinero había destacado que su contrincante directo estaba "atado al PJ" y que existía el riesgo de "un condicionamiento". Así, Berenguer remarcó que "no comparto para nada esa opinión. Nuestro espacio es totalmente amplio. Ni el PJ ha estado adentro ni yo soy del PJ". En su instancia de réplica, el secretario de Obras arremetió con que el decano "es la continuidad del espacio que lideraba Mónica Coca (fallecida por coronavirus)", quien "estaba dentro de un espacio político, totalmente identificada en la política universitaria y partidaria".

Ante tales definiciones, Berenguer indicó que "me desconcierta" Cocinero, a la vez que expresó que "no le tengo miedo a los partidos políticos. La autonomía de la institución se respeta y, en todos mis años, ningún partido político ha manejado la Universidad".

El candidato de la lista Vamos UNSJ, además, hizo referencia a que han vinculado a su agrupación con el exgobernador José Luis Gioja, a lo que reconoció que "algunos sectores de mi espacio" tienen afinidades con el exmandatario, pero que "eso no nos puede catalogar, dado que lo mismo lo tiene en la diversidad de líneas políticas con que cuenta Cocinero en su armado". En ese marco, dijo que, al tema, han tratado de "utilizarlo en la interna local" y recordó una reunión del gobernador Sergio Uñac con todos los candidatos a rector de la UNSJ. En ese encuentro, Berenguer contó que el jefe de Estado expresó: "Yo no me meto en su interna, ustedes no se metan en la nuestra", a lo que agregó que "así lo está demostrando. Pero algunos (en la Universidad) están tratando de aprovechar esa situación que, para mí, no es ningún daño, ya que la pluralidad política enriquece".

El postulante de la lista Universidad Activa no está exento de los señalamientos políticos o ideológicos, ya que en el ambiente universitario hay quienes lo etiquetan con posturas de derecha, cercano, inclusive, al expresidente Mauricio Macri. "Lo desmiento totalmente porque no tengo participación política en ningún partido. Menos aún en un lineamiento en donde esté Macri ni ninguno", aunque "no soy un negado a la política", resaltó Cocinero.

LA PROVINCIA, LA GESTIÓN SALIENTE Y EL DIÁLOGO

Además de sus visiones sobre la UNSJ, los candidatos se animaron a todos los temas.

- ¿Cómo han visto la gestión del Gobierno provincial en la pandemia?

- Cocinero: He visto un Gobierno ordenado y equilibrado en cómo se ha manejado en la pandemia. El mismo gobernador, al igual que todos, ha tenido que ir aggiornándose a medida que ha ido avanzando este escenario.

- Berenguer: El Gobierno ha llevado bastante bien todo el aspecto social y educativo. La pandemia ha sido algo tan inédito que las buenas intenciones que han tenido, que las siguen manteniendo, se han visto frenadas por este nuevo frente que han tenido que abordar.

En cuanto a la Universidad, ambos candidatos resaltaron luces y sombras del gobierno de Oscar Nasisi. Berenguer dijo que "la primera gestión fue muy creativa, en la que surgió el proyecto de Educación a Distancia y la oficina ante problemáticas de género. En el segundo período, fue muy centralizada y verticalista. El Rectorado ha ido creciendo en poder y manejo y las facultades hemos visto una pérdida de autonomía. Esa concentración de poder le pudo haber servido a algunos, pero le ha hecho daño a esta gestión, que terminó deslucida". Por su parte, Cocinero coincidió en el que el primer mandato "fue mucho más abierto y participativo, en el que todos podíamos tener un grado amplio de comunicación y se efectuaron muchas cosas. En el segundo, esto se vio disminuido". No obstante, tuvo una mirada distinta sobre el resultado final, dado que sostuvo que "el balance general es positivo".

De cara al balotaje y las posibles alianzas con sectores de Roberto Gómez y Rosa Garbarino, el referente de la lista Vamos UNSJ remarcó que "los arreglos de cúpula no van muy lejos, sino que debemos trabajar más en las bases". El de Universidad Activa destacó que, "a través del voto, nos están solicitando que haya diálogo y ese 42 por ciento (de Gómez y Garbarino) ha quedado liberado.

>> Ejes académicos y de gestión

Educación virtual

Tadeo Berenguer: "Fuimos una de las últimas universidades a la que le aprobaron el sistema de Educación a Distancia por demoras en su presentación. Esto evidenció una falencia.

La Universidad se ha quedado en lo tecnológico y ese es el gran desafío. Hay que aumentar las ofertas académicas a través de la virtualidad. Tenemos que mejorar la conectividad y en equipamiento".

Jorge Cocinero: "Hay que profundizar el sistema de Educación a Distancia.

Tenemos que disponer de nuevas carreras a distancia. Hay que ver qué es lo que nos requiere la sociedad para ir produciendo nuevos elementos que nos permitan ese grado de conexión. La virtualidad vino para quedarse".

Deserción y nuevas carreras

JC: "Tenemos que pensar en estudiantes que trabajan y que tienen una vida familiar y que tienen que cerrar ciclos. Hay que establecer este lazo, también, para atender a los ingresantes que puedan tener esta oferta en la que la virtualidad, con las nuevas carreras, hacen una complementación, sin dejar de lado las carreras tradicionales. Otorgar becas a los que estén en un grado de necesidad".

TB: "Tenemos que recrear nuevas carreras, que sean cortas y que el medio está requiriendo. Esto va a permitir que alguien termine, tenga una salida laboral y, después, pueda continuar con una carrera. Mezclado con la virtualidad, va a permitir que la persona pueda articular sus tiempos laborales y de estudio. Apoyatura económica y vínculos con empresas para obtener becas".

Concurso docente

TB: "Los concursos se han demo rado por cuestiones presupuestarias, por la exigencia de la participación de miembros de otras universidades. Se jubiló una masa muy importante de docentes, superior a la rapidez de los concursos".

JC: "El diagnóstico es desfavorable. La Universidad no estuvo a la altura que debería haber estado en nueve años. No hubo accionar. La carrera docente viene a suplir este error que había".

Presupuesto

TB: "Hay que ir a conversar con Nación para que entienda las problemáticas que tenemos y reflejar que no todas las universidades estén vista de la misma manera".

JC: "Implementar un presupuesto participativo en el porcentaje que nos queda para funcionamiento. Dialogar con la comunidad y, de acuerdo a las necesidades, fijar prioridades en el gasto. Vamos a tener que ir a golpear puertas".

Accesibilidad

TB: "En Ingeniería, incluimos ascensores para las personas con algún problema de motricidad pudieran usarlo. Tenemos equipos trabajando con chicos trabajando con algunas problemáticas neurológicas que están accediendo a la Universidad. Esto hay que traspolarlo. Se ha creado la oficina de discapacidad, pero hay que darle un peso y una estructura funcional en esta nueva era".

JC: "Uno de nuestros pilares es el de la inclusión. Vamos a trabajar denodadamente para que el rol que tiene que cumplir la oficina de discapacidad esté a la altura de lo que se requiere. Los mecanismos están, sólo que hay que darle mayor grado de participación, de actividad y que podamos restablecer no sólo rampas y ascensores sino desde todos los puntos de vista para tener una universidad accesible".

Paridad de género

TB: "Se presentó un proyecto en el Consejo Superior de paridad de género en cargos electivos. Ya hay una inquietud y se manifiesta en todos los aspectos. La paridad es lo que hemos respetado todos los espacios en esta contienda, que no es por una moda. Para mí fue un orgullo ir en segundo lugar y acompañar a Mónica Coca porque compartía plenamente sus ideales.

La capacidad no es una cuestión de género, sino que es innata. En todas mis gestiones siempre he tenido una mujer que me está acompañando porque la visión de la mujer ayuda a lo que percibimos los hombres. Debemos complementarnos".

JC: "Hemos empezado a transitar una mirada distinta de la que había. El Consejo aprobó la etapa importante de llevar adelante un proyecto de paridad de género. Lo hemos visto reflejado en nuestros candidatos, como en Ciencias de la Salud, en cuya lista tenemos dos mujeres. En la lista para el Rectorado, si bien somos dos hombres, tanto mujeres como varones decidieron, en forma democrática, que sea Marcelo Bellini el que me acompañara".