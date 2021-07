La reunión entre Salud Pública y el Sindicato Médico para destrabar medidas de fuerza quedó postergada a la espera de que exista un acuerdo salarial entre el Ministerio de Hacienda y los gremios estatales. La prorroga quedó plasmada ayer por la Subsecretaría de Trabajo, que conduce Jorge Oribe, quien dictó la conciliación obligatoria, por un plazo de 15 días hábiles, por lo que las partes volverán a encontrarse el 5 de agosto. La fecha establecida surgió en base a que está previsto que, a fin de mes, los sindicatos estatales, incluido los de salud, y representantes de la cartera contable mantengan un en encuentro para definir cuestiones salariales. Con la conciliación obligatoria, el gremio médico quedó imposibilitado de realizar algún tipo de acción directa, como la retención de servicios que habían anunciados desde hoy y el paro del 28 de este mes.

La conciliación obligatoria del mes que viene surgió tras el pedido que hicieron ayer los funcionarios de Salud. En la Subsecretaría de Trabajo, los protagonistas se vieron frente a frente luego de que la semana pasada el sindicato anunciara las medidas de fuerza ante viejos reclamos como la ley de carrera, la recategorización de médicos, la aplicación de un régimen jubilatorio diferencial y una revisión salarial. Ante ese planteo, desde la cartera sanitaria, que ayer estuvo representada por Mauricio Gallardo, director de Relaciones con los Hospitales, le solicitaron al Sindicato Médico una instancia previa de diálogo, la que no tuvo respuesta de la entidad. Además, pidió un cuarto intermedio por 15 días, ya que las autoridades de Hacienda confirmaron que la semana que vienen habrá una reunión con los gremios para definir el tema salarial. El sindicato, representado por Daniel Sanna, no estuvo de acuerdo con los ofrecimiento, ya que, según explicó, Salud "no trajo ninguna propuesta, por lo que ratificamos la medida de fuerza". Ante ese escenario, Gallardo pidió que se dicte la conciliación obligatoria por falta de acuerdo, lo que tuvo curso por parte de Oribe.

Sobre la falta de acuerdo, Gallardo dijo que "pedimos un encuentro para generar un espacio de diálogo y, así, evacuar las inquietudes, pero no hubo respuesta". Por su parte, Oribe indicó que "se fijó el 5 de agosto porque, a esa fecha, ya debería haber una reunión por un eventual acuerdo salarial". Además, confirmó que el gremio "tiene prohibido cualquier tipo de acción directa". Por otro lado, el funcionario adelantó que, de haber una medida de fuerza en el marco de pandemia, "el sindicato deberá asegurar la atención y que no se ponga en peligro la salud de las personas".