Opositor. El concejal D"Amico integra el bloque opositor de Cambiemos en el Concejo Deliberante.

La polémica que generó el pedido del edil de Capital Gabriel D"Amico, de 38 años, para acceder a una jubilación por incapacidad, porque el estrés laboral le potenció su enfermedad, sumó un nuevo capítulo. Ayer se conoció que su secretaria privada en el Concejo, Guadalupe Guzmán, de 42 años, realizó la misma solicitud en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) semanas antes que su jefe político. Fuentes oficiales indicaron que el pedido de D"Amico había llamado la atención porque ocurrió pocos meses antes de finalizar su mandato, a lo que se agrega el planteo de su secretaria. Así, se da el escenario de dos solicitudes iguales de personas que trabajan en la misma oficina.



Según explicó el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dara, la mujer cumple tareas en el cuerpo deliberativo como secretaria exclusiva de D"Amico y lo hace desde que este último fue electo concejal en 2015. De acuerdo a sus funciones, recibe una remuneración equivalente al 35 por ciento del sueldo del intendente, lo que, según las fuentes, gira alrededor de los 40 mil pesos. Dara indicó que la solicitud de retiro por invalidez no se presentó en el Concejo, lo que le llamó la atención, y se realizó directamente en la Anses.



El pedido de la mujer en la entidad nacional ocurrió a mediados de agosto, pero el alta administrativo se dio el 12 de septiembre. En el caso del concejal opositor, la solicitud y el alta fue efectiva dos días hábiles después, el 17. Ambos casos fueron por "retiro anticipado por invalidez" y ahora deben enfrentar los exámenes médicos para que Anses defina si les concede el beneficio.



No es la primera vez que la jubilación de un miembro de la familia D"Amico genera polémica. Antonino D"Amico, padre de Gabriel y secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), obtuvo un retiro por invalidez y en 2011 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por haber cometido el delito de defraudación en contra de la Anses por cobrar simultáneamente desde diciembre de 1996 a septiembre de 1998 un sueldo tanto en el sindicato municipal como en la mutual AMOEM, además de percibir la jubilación.



En los casos de D"Amico y Guzmán, las fuentes indicaron que podrían haber hecho el pedido una vez fuera del cargo, ya que, de recibir el beneficio, la Anses tiene en cuenta los salarios percibidos en los últimos cinco años, por lo que no era necesario que estén en funciones. Este medio intentó comunicarse con la secretaria, pero no respondió los llamados. Las fuentes dijeron que padece una enfermedad similar a la esclerosis múltiple.

Requisito

Nivel de invalidez

Tras el pedido del beneficio, la Comisión Médica 26 analiza el caso. Para acceder, la dolencia debe generar una incapacidad laborativa física o intelectual superior al 66 por ciento.