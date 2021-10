Al cierre de esta edición, la actual secretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, se preparaba para anotarse en la elección y buscar su primer triunfo al frente de una lista, ya que su desembarco se había dado al reemplazar a Raúl Ávila tras su fallecimiento. En la vereda de enfrente, Cecilia Ávila, hija del histórico dirigente mercantil, aseguró que también se inscribirá en la contienda. Esta última aprovechó para criticar a la actual gestión y su conductora al señalar, entre otros puntos, que ha habido muy poca presencia del gremio en todo el comercio. A su vez, Moral retrucó que su competidora integra la Comisión Directiva y nunca dijo nada, que sí estuvo en la calle con los empleados aún en pandemia, a diferencia de su rival, y que "hay que demostrar capacidad".

El cierre de presentación de listas fue a las 24 y ambos sectores estuvieron hasta último momento guardando sus cartas. Luego de la inscripción de los candidatos, será la Junta Electoral del sindicato la que deberá determinar si las fórmulas y los postulantes cumplen con todos los requisitos y si las oficializa o le da de baja a alguna.

El comicio está previsto para el 22 de diciembre y tendrá un carácter histórico, en el caso de que compitan los dos sectores. Es que será la primera vez que se enfrenten dos mujeres por la conducción del SEC. Moral llegó a la cúpula como secretaria Adjunta de Raúl Ávila en diciembre de 2016. Tras el fallecimiento del dirigente, tomó el timón en marzo de 2017. Por la pandemia del coronavirus, su mandato se prorrogó por un año y ahora busca conseguir su primera victoria al frente de la lista.

Moral apuntó a lograr una lista de unidad, pero apareció la oposición de Cecilia Ávila, hija del gremialista fallecido, quien dijo que con seguridad se anotaban para ser parte de la contienda.

En primer lugar, Ávila señaló que enfrentaron "todo tipo de trabas" por parte de la Junta Electoral, la que remarcó que está bajo el control de la hija de Moral. Ante el comentario, la secretaria General manifestó que "no pondría nunca a un hijo a hacer algo que no corresponda. No sé por qué dice eso. ¿A lo mejor, porque en algún momento en la otra elección estuvo el hijo de Raúl como presidente e hicieron las cosas incorrectas?"

Moral indicó que forma parte del juego que el sector opositor lance cuestionamientos hacia la actual conducción. En ese marco, Ávila remarcó que los empleados "expresan disconformidad con esta conducción, que no se han sentido contenidos" y que hubo "muy poca presencia del sindicato en el comercio". La actual mandamás contestó que "Cecilia no se sumó nunca en lo que fue la lucha de la pandemia. Por eso, probablemente, dice que no estuvimos presentes. El primer día yo creé un comité de crisis. Si hubiera tenido la iniciativa se podría haber acercado. No es necesario ser convocado. Si no participó porque su salud estaba en riesgo, no puede decir que el resto estuvo en la casa. Mis compañeros y yo estuvimos con los trabajadores en plena pandemia".

Ávila también cuestionó el cierre de la Casa de la Mujer, pero Moral dijo que eso sucedió por la pandemia y que será reabierta.

Mirna Moral / Unidad Mercantil

Llegó a la cúpula como secretaria Adjunta y hoy es la titular del SEC, luego de reemplazar, en marzo de 2017, a Raúl Ávila. En mayo de 2019, jugó y ganó la elección por la mutual Amecom.

Cecilia Ávila / Revolución Mercantil

Cecilia es hija de Raúl Ávila, el histórico líder del Sindicato de Empleados de Comercio. Integra la Comisión Directiva como secretaria de Deportes. Es su primera competencia electoral.